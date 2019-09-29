 中共建政70週年前夕 港府大抓捕防範示威 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.09.2019

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时政风云

中共建政70週年前夕 港府大抓捕防範示威

十一中國國慶前夕，香港警方展開大規模搜捕行動。週一（9月30日）清晨，香港藝人王宗堯和曾經申請多區遊行的劉穎匡在寓所被捕，當局指他們參與7月1日示威，涉嫌串謀刑事毀壞、進入或逗留會議廳範圍。

Hongkong Protest Polizei (picture-alliance/dpa/V. Yuen)

（德國之聲中文網）有前線示威者也向德國之聲記者表示，他們的群體中多人在清晨被捕。他們認為警方此舉是為了阻嚇民眾，令國慶日的上街人數減少。根據香港法例，警方可以扣留被捕人士最長４８小時進行調查，意味今天的被捕者可以被扣查至10月2日。

Hongkong Anti Regierungsproteste (Imago Images/Zuma/A. Talamantes)

香港警方公佈，在剛剛過去的周末總共拘捕157人，43%被捕者是學生，年齡最小僅12歲。其中，單單在「反極權遊行」當天（9月29日）就拘捕了146人，是反修例運動開始以來最多的一天。民陣原本申請在十一舉辦大遊行，被警方拒絕，上訴也在今天被駁回。警方在上訴聆訊中質疑民陣不與「暴徒」割蓆，又表明國慶極具標誌意義，當局擔心批准遊行會重演七一的情況。警方还召開記者會，形容「核心暴徒暴力行徑的深度和廣度，可以說是與恐怖主義愈走愈近」，稱有情報顯示有「暴徒」呼籲殺警和在商場縱火。

十一所有遊行全被禁止，個別前民主派議員包括李卓人、梁國雄和何俊人等，發起以個人名義由維園遊行到中環，沿用民陣原本申請的路線。李卓人表示他們不會向警方申請：「遊行是香港人受憲法和國際公約保障的基本權利，我們有權遊行，警方不應阻撓而且有責任配合，但很明顯現在香港政府正在剝奪港人的集會權利。」

中學生再罷課

在連日激烈衝突後，週一（9月30日）在中環舉行了一個和平集會。繼9月初之後，幾百名中學生發起第二次罷課集會，主題是「決不虛作無聲」，參與者坐滿終審法院旁邊的遮打花園。中學生、教師、議員還有支持運動的歌手藝人，輪流上台發言，現場也齊唱《願榮光歸香港》。最年輕的發言者只有12歲，就讀中學一年級，他希望政府聽到青年爭取五大訴求的呼聲。

15歲的中學三年級生Bosco告訴德國之聲，一個月以來校內不少抗議活動遭到校方打壓。他說：「學校裡有些老師不支持我們做這事，例如阻止我們拉人鏈等等，有朋友下課後被訓導罰抄。」但是他今天仍然響應罷課，也計劃在十一國慶日照常上街：「我覺得不應該慶祝，她（中共）把香港搞成這樣，我們還邊有心情慶祝這一天嗎？就算家人不讓我去還是要去，如果所有人都害怕家人抵制，香港就完了。」

許多人穿著校服到場，在大熱天下席地而坐一整個下午。有的人一邊參與集會，一邊在地上做作業，14歲的中學二年級生Rainbow是其中之一。她向德國之聲表示，最近兩個月她盡力出席每一次集會，堅持向政府喊出五大訴求。Rainbow說：「家人叫我少點出去，但我不擔心白色恐怖，因為我們做正確的事不需要害怕，所以不應該恐懼。警察明顯升級了武力和濫捕行徑，我們不可能接受得了，即使示威者升級武力也是可以接受的。」對於中國國慶七十周年，她與許多香港年輕人一樣無感：「以前對中國還會有歸屬感或崇拜感，但因為這場運動全沒了，現在我只會對香港有歸屬感。」

集會持續了五小時，最後數百名學生高舉寫上訴求的彩色紙卡，表達他們的心聲，同時也抗議政府在十一前夕大肆清除全港多區的「連儂牆」。

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