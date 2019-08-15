中共建政70年：说文解字之“独生子”

（德国之声中文网）这或许是被默认的孔教遗产。经由儿子传宗接代毕竟属于孔教的价值观。祖先崇拜乃最高责任。很难说，出生在今天的"小皇帝们"未来是否能有宽裕的养老金，它取决于雇主。也不能肯定，国家是否会再往上加一点。

不过，必须说的是，他们当中有很多人会在传宗接代和子嗣问题上大有麻烦。众多周知，中国数十年里实施的严格独生子女政策导致性别比例失衡，女性付诸阙如，每20个男子中就会有一个含羞带愧在（多数已是虚拟的）祖宗牌位前惶恐鞠躬。

找不到老婆的贫困男性首当其冲

新中产阶层的宠儿们也不会轻松。有关独生子们心理健康的调查结果显示出他们性格上的缺失，或至少是相关的发展趋势：自私、自我中心。他们热衷于电脑游戏，考试成绩一塌糊涂，有生以来从未洗过哪怕是一个盘子。

老实说，我能理解他们。有一天或许得一人照料6位老人--双亲加上父母各自的父母--之前景给人带来巨大压力。它可能促使当事人尽可能长时间地、充分地享受生活。这不是"很中国化"，更不符合孔教。然而，在当代中国，若你将来有一天一人立于病床边--没有兄弟姐妹好轮替，当此之时，你兴许还能通过回忆那潇洒过的若干岁月而聊以自慰。毕竟，那3400万剩男中，无一人得替不得不打光棍而负责。

所幸，当局也认识到了，中国在老年化，在计划生育最严的大都市情况尤烈。目前，在那里已允许生育两个孩子。不过，作为30年配之以强制堕胎和结扎措施的计划生育的后果，这个国家至少还会在同样长的时间里吃苦。

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