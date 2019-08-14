 中共建政70年：说文解字之“太阳” | 文化经纬 | DW | 22.08.2019

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文化经纬

中共建政70年：说文解字之“太阳”

今年10月1日，中国将迎来共产党领导下的中华人民共和国建国70周年纪念。在此之际，德国之声记者、汉学家Sabine Peschel推出“说文解字”系列。从西方人的角度，通过对汉语字词的解释展示过往70年中国的变化。本期的关键字是“太阳”，从作家阎连科的一本小说谈起。

70 Jahre VR China | Sonne (picture-alliance/Imaginechina)

说起“红太阳”，许多中国人会想起类似的画面

（德国之声中文网）梦游者一路抢掠杀人。太阳不再升起。直到一好人自焚，梦游现象戛然消失，太阳也重现天穹。阎连科的小说《日熄》讲的是文化大革命，只不过，预兆倒置罢了。

今天，我大伯也时不时会出于打趣，哼一下那首歌："东方红，太阳升，中国出了个毛泽东……"。在那个时代，此歌实际取代了中国国歌。我大伯在东欧集团、在东德长大。在中国与被斥为修正主义的苏联决裂前，他这个当年的青年得学唱这首歌。于是，红太阳在数年时间里一直照到了德国，先在东部地区；然后，当中国友谊在那里终结后，红太阳也照到了西部地区，毕竟，在70年代，那里不乏狂热的毛主义者。

对后被称为"动乱十年"的那个时代实际上的灾难性状况，在当时的德国，我们几乎毫不知情。埃德加·斯诺（Edgar Snow）的《红星照耀着中国》和韩素音的书描绘了一个理想社会，这个社会决意铲除贫困和剥削。在70年代，为西藏废除奴隶社会而欢欣鼓舞的年轻的大学生们阅读韩素音的《拉萨上空的中国太阳》（Chinas Sonne über Lhasa）（英语原名为"Lhasa, the Open City"（拉萨，开放的城市），此处为德语版书名--译注）这位有比利时母亲的医生和作家是毛泽东最好的对外使节。当时确有很多人相信"真理的太阳在东方升起"。

中国语言曾浸淫了文革意识形态和个人崇拜。"太阳"云云，意指毛泽东。随着80年代初经济改革启动，用语亦须改变。然而，如何改革一种语言？谁能想到，偏偏是"神秘的"朦胧派诗人以其朦胧、晦涩的抒情诗作使太阳重又成为天上的星辰，而不再被理解成是世间的上帝般物类。"让乌云……擦掉一切太阳下的谎言"，--北岛以此结束他的诗《走向冬天》中的一段。

现在，差不多40年后，当我痴迷地阅读科幻作家刘慈欣的《三体》三部曲小说时，我依旧感谢那些先锋派诗人，尽管在时下这位获奖作家那里，太阳也一再可能寂灭。

摄影灯光设计师阿希姆·敦克尔（Achim Dunker）有一本书，取名"中国的太阳总是从下面照上来"（Die chinesische Sonne scheint immer von unten）。不过，这是另一个题目了。令人迷惑的精彩书名下乃是一本有关电影取光的标准手册。

 

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