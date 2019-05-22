 中共建政70年：说文解字之“同志” | 文化经纬 | DW | 08.08.2019

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文化经纬

中共建政70年：说文解字之“同志”

今年10月1日，中国将迎来共产党领导下的中华人民共和国建国70周年纪念。在此之际，德国之声记者、汉学家Sabine Peschel推出“说文解字”系列。从西方人的角度，通过对汉语字词的解释展示过往70年中国的变化。按照一本汉德网络词典的说法，“同志”是被使用最多的一千个多音节汉语词汇之一。不过它代表更多的是哪一种含义？

70 Jahre VR China | Genosse (Imago Images/Xinhua )

（德国之声中文网）革命创造了自己的语言。"同志"就是这样一个存在了数千年，又被赋予了新的含义的词。将两个字分开看，意思分别是"相同"和"理想"或"意愿"，组合在一起就是"志同道合的人"。中国近代革命之父孙中山就把自己的追随者称为"同志"。

共产党把这个词变成了官方的称呼。党员就是同志，也必须这样叫。甚至外国人也可以成为同志。比如与中国共产党人并肩战斗的加拿医生白求恩（Norman Bethune），毛泽东还专门撰文赞扬他"毫不利己、专门利人的精神"（《纪念白求恩》，1939年）。

200. Geburtstag von Karl Marx (picture-alliance/akg-images)

级别最高的"同志"当然是毛泽东同志自己。

级别最高的"同志"当然是毛泽东同志自己，1967年出版的被称为"文革圣经"的《毛泽东语录》前言里说，"毛泽东同志是当代最伟大的马克思列宁主义者"。而按照毛泽东自己的标准，一个好同志，"难的是一辈子做好事，不做坏事"。（《吴玉章寿辰祝词》，1940年）

然而，在国家资本主义繁荣当道的时代，即便在共产党员当中，热心肠和原则性也不再是理所当然的了。令人遗憾的是，"同志"这个美好的称呼几乎只能在央视新闻里听到了。人们更关心的是，某某因腐败被查处的政府干部是不是还被称为"同志"。在多数情况下，他仍然是。而在现实生活中，则早就"世风日下"，人们互相称"李先生"、"王女士"。

因此，习近平领导下的共产党要发扬好传统，就不足为怪了。2016年11月，中共领导层发布的一份文件要求"党内一律称同志"。只不过，世界革命的方法不止一种。

因为，早已有另一群"志同道合"的人用自己的方式，演绎了毛泽东所倡导的"和全体同志更好地团结起来"（《论联合政府》，1945年）。

Taiwan Schwulenparade in Taipei City (DW/Chung-Lan Cheng)

另一群“志同道合”的人用自己的方式，演绎了毛泽东所倡导的“和全体同志更好地团结起来”。

同性恋群体将"同志"这个词"据为己有"。1989年在香港举行的一次电影节上首次被借用后，"同志"自此成为同性恋的代名词，后来在大陆也被大行其道。大多数时候指的是男同性恋者，不过只需前面加一个"女"字，女同性恋也能使用自如，比如一起去"女同吧"。

老同志们在听到"习同志"发言的时候，是否意识到了这一切呢？

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