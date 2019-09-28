中共建政70周年前夕 香港示威抗议更烈

（德国之声中文网）根据港媒《香港01》，《明报》和《星岛日报》，香港防暴警察与示威者在29日晚间多次爆发激烈衝突，大批示威者在金钟及湾仔一带被捕，部分人士在衝突期间受伤，也有记者误中流弹。

示威者在未申请不反对通知书下，从铜锣湾崇光百货外的轩尼诗道，遊行至金钟政府总部。晚间，警民暴力衝突加剧。示威者在地面放火，以火焰当路障。也有抗议者扔出汽油弹。同时，地面有大量砖块被挖走。

警方则出动水炮车和催泪弹，橡胶子弹和布袋弹，速龙小队大规模围捕示威者，估计有逾百人被捕。此外再次有警员乔装示威者却被包围，向天开枪轰实弹示警。

"明报"报导，香港医管局表示，截至昨晚10时半，共有21男4女送院，一名女子伤势严重，另一名男子已出院，其余23人情况稳定。伤者年龄介于18点到67岁间。

《南华早报》报导，一名39岁的印尼记者英达（Veby Mega Indah）在30日的衝突中被射中。她对南华早报表示，她当时穿着装备与其他记者站在一起，她听见有人喊「不要开枪，我们是记者」，但是警察依然开枪，她右眼中弹。她目前还不清楚是被布袋弹或橡胶子弹打中，但是右眼接近眉毛处需缝三针。

港府晚上发声明，批评示威者在街道上及向港铁站内和旺角警署投掷汽油弹，对在场警务人员，港铁职员及市民的人身安全构成严重威胁。政府发言人表示，示威瘫痪多区交通，严重影响市民生活，也有强烈谴责激进示威者损毁大量公物及多个港铁站设施的严重违法行为。

「全球连线遊行」气氛紧张

29日，香港网民发起 "全球连线，共抗极权" 游行活动，整个港岛气氛紧张。中午12时过后已有大批防暴警驻守在崇光百货之外，另有一轮水炮车及"锐武"装甲车在政府总部内戒备，两辆水炮车及两辆锐武装甲车亦抵达中联办戒备。

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德国之声记者了解到，示威者这天的遊行没有向警方申请。警方在民众起步前就早早发射多轮催泪弹，但参与者走避以后又再迅速重新聚集，继续游行往政府总部，人潮挤满主要行车道。许多店铺与公共场所都提早关闭。

世界的其他地方，诸如台北、巴黎、柏林、纽约、基辅和伦敦在内的多个大城市也都举行支持香港示威者的遊行。

夏立民/罗法（综合报导）