 中共建党98年 习近平的台港难题 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.07.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

中共建党98年 习近平的台港难题

7月1日是中共党庆。在中共建党98年，统治中国70年，香港移交22年这个重要的日子里，中共内忧外患不断。从加强控管、人权议题、香港「反送中」、台海问题、南海军事化到中美贸易战，中共有了什么变化?该怎么做才能赢得台港民心?

China Seidenstraße l Chinas Xi kündigt mehr als 64 Milliarden US-Dollar bei Belt- und Road-Deals an (Reuters/N. Asfour)

面对美国贸易战强压，习近平利用G20与特朗普谈判继续协商。回到中国国内，香港持续升级的抗争也是他不得不面对的统治挑战。

(德国之声中文网) 「没有共产党，就没有新中国」，这是中国共产党党庆之际，不断强调的口号。98年过去，统治中国已70年的中共，不断诉说从分裂动荡到团结一心，中国崛起的故事。

虽然中共强调「不忘初心使命」，但在台湾政治大学国际关系研究中心主任寇健文看来，中共从1949年以来角色已经完全不同。

他在接受德国之声访问时说:「(中共)刚开始的时后还有革命的浪潮和热情，还是属于革命党的氛围。现在比较像是执政党。」他强调从「阶级党」到「全民党」，中共已从要消灭阶级敌人的「无产阶级的政权」变化为调整意识形态、合理私营企业的「执政党」。

习近平上台之后又是另一个分水嶺，许多人视为是中国改革开放后走回头路的征兆，包括取消国家主席任期、加强言论自由控管，甚至传出要限制私营企业发展等等，都引起人民的警醒。

寇健文对德国之声表示:「(中国)经济虽然发展了，但社会上有很多问题，像是腐败和阶级流动僵化，导致社会上出现民怨。」他表示，这跟当初1949年中共强调要去除社会上的剥削是不一样的。

从香港「反送中」看一国两制

虽然港府强调《逃犯条例》草案将自动失效，不过港人抗争行动日益升级。寇健文表示，香港「反送中」的根本原因是港人不信任北京政府。

他说:「从修改教材到占中和铜锣湾书局，这几年出现的问题是北京愈来愈没有办法去争取到香港民众的信任。」

寇健文表示，从引渡香港杀人犯到台湾，北京本想藉此修法，锁定逃到香港的贪腐官员。但是港人却认为此举将影响香港司法终审权。他说:「北京要去想的是，如何重新去赢得香港民众对于北京的信任。」

香港浸信会大学新闻系高级讲师吕秉权在《明报》发表的观点也类似，他提到97年至今，香港的大型民众抗争，都涉及一个重要因素，「就是中共当局试图改变和影响香港制度，将『两制』一国化，令市民感到不信任、不安和恐惧，从而激起抗争。」

Proteste in Hongkong (Getty Images/AFP/V. Prakash)

香港「反送中」抗争升级，示威群众将载货铁架推向政府总部。早先也有示威者用铁制推车砸破立法会玻璃，试图进入立法会。

两岸政治问题难解

台湾愈接近明年1月大选，有关统独议题就愈敏感。可能是受到香港的影响，目前不同政党的候选人都表明反对「一国两制」。

曾经居住在台湾多年的中国民运人士王丹谈到这件事，在脸书上发文说:「最近见到几个台湾朋友，聊到选举，他们半开玩笑地说：『要是韩国瑜或者郭台铭当了总统，共产党就要来了，我们只好移民了。』」

他还谈到，港台和中国因为对共产党没有信心「纷纷移民」，说共产党「就跟扫把星一样」，甚至说98岁的中共「老而弥坏，祸害天下」。

比起王丹的悲观与负面，寇健文认为，重点是全面的深层地去了解对岸。他说:「(中共)过去几十年的发展，有正面和负面的东西。要全面的去理解。」他认为，由于台湾这二三十年教育和氛围，台湾人对于对岸的了解比较浅层。

他提到，台湾人的认同和党派的差异会局限对于中国全面的了解。「 这会影响我们未来对于中国大陆的判断.......不但是从我们的角度看对方，同时也要从对方的角度看他们自己的变化。」

夏立民/罗法 (综合报导)

相关内容

Taiwan - Proteste gegen das Auslieferungsgesetz an China

「反送中」效应延烧 台港公民交流渐趋频繁 19.06.2019

在香港反逃犯条例修正草案的情绪持续高涨之时，台湾立法院也于周一跨党派通过3点共同声明，谴责香港政府用武力处理群众运动，并呼吁香港政府撤回逃犯条例草案。 此外，立法院还建议台湾政府以行动支持香港人民。

Hongkong Demonstration gegen das Zulassen von Auslieferungen nach China

客座评论："一国两制"还是"一球两制"？ 17.06.2019

香港特区政府强力推动"逃犯条例 "修订，却导致"反送中"抗议浪潮席卷全港，"一国两制"受到高度质疑。政治评论员白信认为，此次事件背后隐含的意义远超出"一国两制"范畴，它关系到威权、反协商、反自由的中国政体与注重权利、自由和协商的全球政体是否能够并存的问题。

Taiwan Taipeh chinesische ehemalige Menschenrechtsanwalt Teng Biao

六四30周年：极权主义转型之路 中共学到什么？ 22.05.2019

六四天安门血腥镇压踏入第30周年，中国政府的统治策略也产生了巨大转变。旅美的中国著名维权律师滕彪针对中国极权主义转型进行了深入研究，他接受德国之声專訪時分析，中国「高科技极权主义」不仅使民间动员难度增高，也威胁全球自由和民主体制。

广告

媒体看中国

Xi Jinping in Nordkorea mit Kim Jong Un (Reuters/KCNA)

墙外文摘：台湾与朝鲜，中共更容易搞掂谁？

有评论认为，习近平前往平壤，是为了将这个在他看来难以应付、反复无常的部属重新拉入其阵营。又有评论说，身为中共“下一个目标”的台湾，仅仅靠被动、搭“反送中”便车式的抗议北京的扩张可能持久吗？  