中共建党98年 习近平的台港难题

(德国之声中文网) 「没有共产党，就没有新中国」，这是中国共产党党庆之际，不断强调的口号。98年过去，统治中国已70年的中共，不断诉说从分裂动荡到团结一心，中国崛起的故事。

虽然中共强调「不忘初心使命」，但在台湾政治大学国际关系研究中心主任寇健文看来，中共从1949年以来角色已经完全不同。

他在接受德国之声访问时说:「(中共)刚开始的时后还有革命的浪潮和热情，还是属于革命党的氛围。现在比较像是执政党。」他强调从「阶级党」到「全民党」，中共已从要消灭阶级敌人的「无产阶级的政权」变化为调整意识形态、合理私营企业的「执政党」。

习近平上台之后又是另一个分水嶺，许多人视为是中国改革开放后走回头路的征兆，包括取消国家主席任期、加强言论自由控管，甚至传出要限制私营企业发展等等，都引起人民的警醒。

寇健文对德国之声表示:「(中国)经济虽然发展了，但社会上有很多问题，像是腐败和阶级流动僵化，导致社会上出现民怨。」他表示，这跟当初1949年中共强调要去除社会上的剥削是不一样的。

从香港「反送中」看一国两制

虽然港府强调《逃犯条例》草案将自动失效，不过港人抗争行动日益升级。寇健文表示，香港「反送中」的根本原因是港人不信任北京政府。

他说:「从修改教材到占中和铜锣湾书局，这几年出现的问题是北京愈来愈没有办法去争取到香港民众的信任。」

寇健文表示，从引渡香港杀人犯到台湾，北京本想藉此修法，锁定逃到香港的贪腐官员。但是港人却认为此举将影响香港司法终审权。他说:「北京要去想的是，如何重新去赢得香港民众对于北京的信任。」

香港浸信会大学新闻系高级讲师吕秉权在《明报》发表的观点也类似，他提到97年至今，香港的大型民众抗争，都涉及一个重要因素，「就是中共当局试图改变和影响香港制度，将『两制』一国化，令市民感到不信任、不安和恐惧，从而激起抗争。」

两岸政治问题难解

台湾愈接近明年1月大选，有关统独议题就愈敏感。可能是受到香港的影响，目前不同政党的候选人都表明反对「一国两制」。

曾经居住在台湾多年的中国民运人士王丹谈到这件事，在脸书上发文说:「最近见到几个台湾朋友，聊到选举，他们半开玩笑地说：『要是韩国瑜或者郭台铭当了总统，共产党就要来了，我们只好移民了。』」

他还谈到，港台和中国因为对共产党没有信心「纷纷移民」，说共产党「就跟扫把星一样」，甚至说98岁的中共「老而弥坏，祸害天下」。

比起王丹的悲观与负面，寇健文认为，重点是全面的深层地去了解对岸。他说:「(中共)过去几十年的发展，有正面和负面的东西。要全面的去理解。」他认为，由于台湾这二三十年教育和氛围，台湾人对于对岸的了解比较浅层。

他提到，台湾人的认同和党派的差异会局限对于中国全面的了解。「 这会影响我们未来对于中国大陆的判断.......不但是从我们的角度看对方，同时也要从对方的角度看他们自己的变化。」

夏立民/罗法 (综合报导)