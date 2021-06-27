中共建党纪念日为什么是七月一日？

（德国之声中文网）1921年7月，中国共产党在上海宣告成立。中共溯源历史，这当然是个需要庆祝的日子，可是，一直到1938年5月，即中共已经建党17周年了，在延安已经成为中共领袖的毛泽东才想起来，这个在不断壮大的党，到了该庆祝自己节日的时候了。

这年的5月26日至6月3日，毛泽东在延安抗日战争研究会发表讲演。这就是中共历史上的名篇《论持久战》。准备这篇讲演时，毛泽东“为了使每个共产党员在抗日战争中能够尽其更好和更大的努力”，拟宣布从这一年开始，隆重纪念党的生日。

中共一大的召开，是在极为秘密的情况下进行的，延安没有留下文献；何况又过了17年，毛泽东想不起来大会召开的具体时间。他与同在延安的一大代表董必武核实，董也不记得了。两人都记得的是，开会在一个炎热的夏天。为此，两人商量：“这样吧，就用7月的第一天作为纪念日。”于是，就有了《论持久战》的这句话：“今年七月一日，是中国共产党建立十七周年纪念日。”

董必武也参加了中共一大

1941年6月，中共中央发出了《关于中国共产党诞生二十周年抗日四周年纪念指示》。。指示说：“今年七一是中共产生的二十周年，七七是中国抗日战争的四周年，各抗日根据地应分别召集会议，采取各种办法，举行纪念，并在各种刊物出特刊或特辑。”把7月1 日作为中共建党日，正式列入中共中央文件。

这一年的7月1 日，延安的《解放日报》和重庆的《新华日报》同时发表关于纪念中国共产党诞生20年的社论。《解放日报》用一个整版的篇幅，编辑了《中国共产党二十周年纪念特刊》。在此前后，《解放日报》大量报道了延安各机关团体纪念建党20周年的活动。此后，7月1日这个本来是一个平常的日子，就被历史赋予了新的意义，一直延续到今天。

历史文献记录

可是，中共一大到底是哪一天召开的？是中共领袖关心的问题，也是历史学家需要研究的问题。

1950年9月，时任中共中央办公厅主任的杨尚昆前往莫斯科，请求苏共交还一批共产国际文件中有关中共的档案。1957年，苏共中央把共产国际中共代表团的档案移交给中共。在这部分档案第九卷中，有三件俄文本关于中国共产党第一次代表大会的文件，即《中国共产党第一个纲领》、《中国共产党第一个决议》和《中国共产党第一次代表大会》。

1958年，中央档案馆把关于“一大”的三份俄文文件译成中文，分别刊登在中共中央办公厅秘书局编辑的《党史资料汇报》第六号和第十号上，供领导审查。1959年8月5日，中央档案馆又将这些文件送董必武审阅。9月5日，董必武给中央档案馆复信认为，这些文件确是中共一大文件。

中共一大会址纪念馆内的塑像

在这些文件中，《中国共产党第一次代表大会》记载了中共一大召开的时间：“代表大会预定6月20日召开，……各地代表直到7月23日才全部到达上海，于是代表大会开幕了”。这是有文献记载的中共建党日：1921年7月23日。

将错就错？

对于这个日子，董必武在复信中说：“究竟是二十三，还是哪一天，也不肯定，我党已定‘七月一日’为党第一次代表大会开幕日期，我想不变也可以。”

显然，在董必武看来，既然中共已经确定“七月一日”为建党日，是23日还是哪一天，就没有啥意义了。这个意见，应该代表了中共中央的意见。因此，这份文献记载也就不再有人提起了。

1981年7月1日，中共建党60周年，一个甲子了，是值得庆贺的大日子；更何况，此时正值改革开放初期，需要以这个纪念日来振奋全党的精神！因此，从1980年起，中共中央就开始筹备了。

此时，主其事者是主管中共中央的宣传工作的胡乔木。他想起了已经封存在中央档案馆的那批俄文的中共一大文件。在他的指示下，中央档案馆编辑了一本《中共第一次代表大会档案资料》，在内部传阅。7月23日为中共建党日，第一次被外界所知，也成为历史学界讨论的话题。党史学界经过严格认真的反复考证确认：文献记载的1921年7月23 日就是中共一大召开的时间。

对此，胡乔木曾有一个意见：既然历史文献记载确凿，应该在中共建党60周年庆祝活动时，把建党日改在7月23日。但是，他的这一意见并没有得到中共高层的赞同。中共中央仍按照惯例，把7月1日作为建党纪念日。

徐庆全为中国当代史学者，前资深媒体人。

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