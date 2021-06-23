中共发起打击「假新闻」 加压社交媒体平台

(德国之声中文网）中国近日将打击「新闻敲诈」和「假新闻」订为专项行动，这是中国对于过滤在线内容、整顿互联网平台信息所展开的最新动作，这将对中国的社交媒体施加更多的压力。

中国新闻出版广电报的微信公众号指，中共中央宣传部最近在北京召开电话会议，会议中指出要全面性地深入打击新闻敲诈和假新闻的专项行动，其中包含要「重点打击新闻单位及其人员的新闻违法活动丶各类网络传播平台及公众账号的非法新闻活动以及社会组织与个人的非法新闻活动」。

中共中央宣传部要求有关部门与机关加强协调配合，指未来不仅会严厉打击网路新闻违法行为，也会把群众反映强烈的问题作为优先处理事项。《南华早报》指，细节尚未透露，但预计将影响中国的社交媒体平台。

这次的行动总共由10个部门参与，包括中央宣传部丶中央网信办丶最高人民法院丶最高人民检察院丶工业和信息化部丶公安部丶国家税务总局丶国家市场监管总局丶国家广电总局丶中华全国新闻工作者协会等。

本周，中央宣传部就宣布了《关于加强新时代文艺评论工作的指导意见》，文件中强调要加强文艺评论的管理，要透过「网路算法的研究」以限制「错误内容」的传播。

「这将对包括微信和豆瓣在内的平台产生影响。例如，（公众号）可能会减少发布内容，这可能导致用户流失。」艾媒咨询（iiMedia Research）创始人兼首席执行官张毅接受《南华早报》采访时说，「但它会对整个社交媒体环境产生积极影响。」

《南华早报》指出，根据政府发布的摘要，该专项行动将针对源自新闻内容的敲诈勒索与诈骗行为进行整顿。最近，诈骗已经成为中国在线新闻内容的一大问题。举例而言，一位有300多万粉丝的金融大V黄生在7月因涉嫌「非法吸收公众存款」而被捕。他经常在自媒体「黄生看金融」发布关于美国经济崩溃和中美金融战争等编造故事。

环球网报导，江苏句容市警方8月3日发现有网民为吸引微信群友注意，制作了假的「中国甘肃网」《疫情速递》栏目图片丶编造了确诊病例有句容旅行史的虚假信息视频。报导指出，请广大市民「从官方途径了解权威信息。」

加大言论控管 稳定政丶经丶民生

《南华早报》报导，自从中国社交媒体平台上出现自媒体后，公民记者变得更加受欢迎，然而，自雇记者没办法得到国家新闻出版署的认可。在中国，未经认证的记者可能面临法律指控，中国的公民记者张展就因为报道中国武汉疫情，而遭中国政府以「寻衅滋事」判刑4年。

中国政治学者陈道银则在接受自由亚洲电台访问时指，中共当前正处於「二十大」换届之前的敏感区，在这种形势复杂严峻丶政治敏感的时候，越是要加强对言论的控管。

陈道银推估，除了政治敏感内容以外，影响民生和经济的舆论，都不能存在。

(综合报导)

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