中共反腐：又有多名"大老虎"落马

（德国之声中文网）周二（8月18日），中央纪委国家监委网站公布，对上海市副市长、市公安局局长龚道安实施调查。这份通知写道，龚道安涉嫌严重违纪违法，目前已在接受中央纪委国家监委的审查和调查。

公布的简历显示，龚道安一直在公安系统工作，但在上海仅工作了三年，历任上海公安学院院长、市公安局党委书记、局长、督察长，直至升任上海市副市长。转调上海前，龚道安在湖北省公安系统工作多年。

据"中国共产党新闻网"报道，十八大以来，包括龚道安在内，上海共有三名省部级干部落马，其他两人分别是上海市委原常委、市政府原副市长艾宝俊和上海市检察院原检察长陈旭。2017年4月，艾宝俊因受贿、贪污罪被判有期徒刑17年。2017年3月，陈旭接受组织调查，两个月后被开除党籍，后因受贿罪被判无期徒刑。

全中国公安系统正在进行"大扫除"。仅今年以来，就有3名公安系统省部级干部落马。他们分别是公安部副部长孙力军，重庆市副市长、公安局局长邓恢林，以及此次接受纪律审查和监察调查的龚道安。

除省、部级以外，低于这个级别的市、县一级的"中"老虎也有多名下马。8月19日，河南省南阳市公安局原党委副书记、常务副局长万保平涉嫌严重违纪违法，目前正接受河南省纪委监委纪律审查和监察调查。同一天，吉林省应急管理厅党委书记、厅长霍云成涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。

孟宏伟因腐败被判13年徒刑

根据公开的资料，中共十八大开启反腐运动，习近平提出"老虎苍蝇一起打"的口号。直至目前，据不完整统计，公开查处的至少有一名正国级、6名副国级、2名军委委员、27名正部级以及数百名副部级官员。而公安部则是重灾区。2019年，前副部长并兼任国际刑警组织主席的孟宏伟因腐败被判13年徒刑。

2018年，《监察法》正式通过，中国国家监察委员会随之成立，负责监督、调查、处置公职人员。此前仅限于党内纪律检查的官员，现在还要接受监察委员会的调查和追究。

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