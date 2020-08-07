 中共反腐：又有多名″大老虎″落马 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.08.2020

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中共反腐：又有多名"大老虎"落马

今年以来，中国公安系统省一级别已有"三虎"落马，最近一名是上海市公安局长龚道安。中国公安系统正在持续经历"震荡"与"清理"。

China, Polizeiauto in Shanghai (picture-alliance/D.Kalker)

上海警察局长龚道安落马

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孟宏伟妻子接受国际媒体采访，表示她收到威胁电话。她对法国表示感谢，但感到法国也承受来自中国的很大压力。

据中共中央纪律监督委员会周六（1月11日）公布的消息，中国国家开发银行原党委书记兼董事长胡怀邦因严重违法违纪被开除党籍。

中纪委网站发布通告称，曾任中宣部副部长、国家网信办主任的鲁炜因涉嫌严重违纪，接受调查。他一度被外界认为是中国互联网的“沙皇”，曾多次为中国的网络管制措施辩护，并称“没有一个国家的网民像中国一样自由”。

（德国之声中文网）周二（8月18日），中央纪委国家监委网站公布，对上海市副市长、市公安局局长龚道安实施调查。这份通知写道，龚道安涉嫌严重违纪违法，目前已在接受中央纪委国家监委的审查和调查。

公布的简历显示，龚道安一直在公安系统工作，但在上海仅工作了三年，历任上海公安学院院长、市公安局党委书记、局长、督察长，直至升任上海市副市长。转调上海前，龚道安在湖北省公安系统工作多年。

据"中国共产党新闻网"报道，十八大以来，包括龚道安在内，上海共有三名省部级干部落马，其他两人分别是上海市委原常委、市政府原副市长艾宝俊和上海市检察院原检察长陈旭。2017年4月，艾宝俊因受贿、贪污罪被判有期徒刑17年。2017年3月，陈旭接受组织调查，两个月后被开除党籍，后因受贿罪被判无期徒刑。

全中国公安系统正在进行"大扫除"。仅今年以来，就有3名公安系统省部级干部落马。他们分别是公安部副部长孙力军，重庆市副市长、公安局局长邓恢林，以及此次接受纪律审查和监察调查的龚道安。

除省、部级以外，低于这个级别的市、县一级的"中"老虎也有多名下马。8月19日，河南省南阳市公安局原党委副书记、常务副局长万保平涉嫌严重违纪违法，目前正接受河南省纪委监委纪律审查和监察调查。同一天，吉林省应急管理厅党委书记、厅长霍云成涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。

China Meng Hongwei Ex-Präsident von Interpol (Getty Images/AFP/R. Rahman)

孟宏伟因腐败被判13年徒刑

根据公开的资料，中共十八大开启反腐运动，习近平提出"老虎苍蝇一起打"的口号。直至目前，据不完整统计，公开查处的至少有一名正国级、6名副国级、2名军委委员、27名正部级以及数百名副部级官员。而公安部则是重灾区。2019年，前副部长并兼任国际刑警组织主席的孟宏伟因腐败被判13年徒刑。

2018年，《监察法》正式通过，中国国家监察委员会随之成立，负责监督、调查、处置公职人员。此前仅限于党内纪律检查的官员，现在还要接受监察委员会的调查和追究。

 

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