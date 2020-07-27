中共十九届五中全会10月召开 聚焦经济

（德国之声中文网）中国官媒周四（7月30日）报道称，中共中央政治局在当天召开会议，决定今年10月在北京召开中国共产党第十九届中央委员会第五次全体会议（简称"五中全会"）。该时间点与以往中共党代会的时间相符。今年上半年，"两会"（政协和人大）曾因为疫情原因推迟了两个多月。

报道称，这次中共五中全会的主要议程是，"中共中央政治局向中央委员会报告工作，研究关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议"。

在美中贸易争端和新冠疫情的影响下，中国经济面临巨大下行压力。在今年5月的"两会"上，国务院总理李克强的政治工作报告中未提2020年的GDP增长目标，这是1994年以来的头一次。

目前在中国绝大多数地区，新冠疫情得到控制。据中国国家卫生健康委员会周四通报，7月29日，中国大陆新增105例确诊病例。其中96例在新疆，均为本土病例。据中国媒体报道，面对疫情发酵，新疆省会乌鲁木齐开始实施（依据健康码信息和7日内核酸检测报告的）分级分类精准管控措施。

王凡/凝炼（综合报道）

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