 中共十九届五中全会10月召开 聚焦经济 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.07.2020

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时政风云

中共十九届五中全会10月召开 聚焦经济

中国共产党将于今年10月在北京召开第十九届中央委员会第五次全体会议，会议将聚焦和展望中国的经济形势。

China 4. Plenarsitzung 19. Zentralkommitee KP (picture-alliance/AP Photo/J. Peng)

中共十九届五中全会定于10月召开（图为四中全会）

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中国在疫情全球大流行下除了遭到问责指控，经济也陷入低点。李克强避而不谈确切的经济增长数字是史无前例的举措，凸显中国经济当前的不确定性。

中共中央十九届四中全会今天起在北京召开，鉴于当前中国面临经济下滑、香港动荡以及中美贸易谈判停滞不前等诸多问题，本次会议也就格外引起关注。

这次四中全会10月28日到31日在北京举行。会后的公报和记者会重复了许多过去谈过的政策，包括到2035年，中共建党100年作为现代化里程碑的目标。这些话中哪有些看点?

（德国之声中文网）中国官媒周四（7月30日）报道称，中共中央政治局在当天召开会议，决定今年10月在北京召开中国共产党第十九届中央委员会第五次全体会议（简称"五中全会"）。该时间点与以往中共党代会的时间相符。今年上半年，"两会"（政协和人大）曾因为疫情原因推迟了两个多月。

报道称，这次中共五中全会的主要议程是，"中共中央政治局向中央委员会报告工作，研究关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议"。

在美中贸易争端和新冠疫情的影响下，中国经济面临巨大下行压力。在今年5月的"两会"上，国务院总理李克强的政治工作报告中未提2020年的GDP增长目标，这是1994年以来的头一次。

目前在中国绝大多数地区，新冠疫情得到控制。据中国国家卫生健康委员会周四通报，7月29日，中国大陆新增105例确诊病例。其中96例在新疆，均为本土病例。据中国媒体报道，面对疫情发酵，新疆省会乌鲁木齐开始实施（依据健康码信息和7日内核酸检测报告的）分级分类精准管控措施。

王凡/凝炼（综合报道）

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