李强入主上海 习派控制四大直辖市？

中国官媒周日称，原江苏省委书记李强接替韩正出任上海“一把手”。路透社分析称，这意味着四大直辖市都被习近平亲信掌控。而此前一天，广东省委书记易人。有消息指出，前省委书记、此前的“入常”热门人选胡春华或升任副总理。这一系列动作均被视为19大结束后各级各层领导班子调整的一部分。