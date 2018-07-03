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中共十九大

2017年10月18日到24日，中国共产党第十九次全国代表大会在北京召开。中共会提出怎样的经济发展策略？中南海的权力核心又会发生哪些变化？

德国之声与您共同关注会场内外的新闻。

epa00804712 A student sits on a bench at the University of Nottingham in Ningbo, China, Wednesday 30 August 2006. The university is the first ever western university to be granted permission under new laws to establish a campus inside China. With it's layout based on the original in the UK and its undergraduate tuition set at RMB 50,000 (Euro 5,000) per year, the university hope to tap into huge potentials in the Chinese higher education market. EPA/QILAI SHEN |

批评十九大 英国教授在中国分校被降职 03.07.2018

据英国媒体报道，英国诺丁汉大学宁波分校的副校长因发表批评中共19大的网络文章，被迫退出学校管理委员会。这被视为中国对包括中外合资大学在内的高校学术自由进一步限制的体现。
Chinese President Xi Jinping speaks as he introduces the Communist Party of China's new Politburo Standing Committee, the nation's top decision-making body at the Great Hall of the People in Beijing on October 25, 2017. China on October 25 unveiled its new ruling council with President Xi Jinping firmly at the helm after stamping his authority on the country by engraving his name on the Communist Party's constitution. / AFP PHOTO / WANG ZHAO (Photo credit should read WANG ZHAO/AFP/Getty Images)

习近平的2017：离“中国梦”还有多远？ 29.12.2017

2017年结束，中国共产党领导人习近平也登上权力巅峰。他已开始其第二任期，甚至可能会有第三任。习的长远目标是，让中国跻身世界强国之列。
(170918) -- BEIJING, Sept. 18, 2017 () -- Director Feng Xiaogang meets fans and promote his movie Youth at Peking University in Beijing, capital of China, Sept. 17, 2017. The movie is expected to hit the screen on Sept. 30, 2017. (/Gao Jing) (ry) |

客座评论:《芳华》和中国新时代文艺政治 28.12.2017

中共十九大后，新时代的文艺政治方向是什么？动员、说教、还是仇恨教育？也许都不是，而是治疗。
WeChat Logo, Mitteilungsdienst

研究：‘宁紧莫松’微信广泛过滤十九大关键词 07.11.2017

加拿大多伦多大学公民实验室（Citizen Lab)的一项研究显示，从一年多前，拥有约10亿活跃用户的即时通信服务微信就开始屏蔽与十九大有关的关键词。十九大前夕，微信屏蔽的词汇不断增加，而且覆盖内容非常广泛。
This photo taken on September 19, 2017 shows painted portraits of Chinese President Xi Jinping (L) and late communist leader Mao Zedong at a market in Beijing. As the Chinese Communist Party gathers for its most defining congress in decades, a new catchphrase is echoing through Beijing's cavernous Great Hall of the People: Xi Jinping's new era thought. / AFP PHOTO / GREG BAKER (Photo credit should read GREG BAKER/AFP/Getty Images)

个人崇拜不会卷土重来？ 06.11.2017

中共中央党校一名高官本周一表示，中国会从历史汲取教训，不会搞毛泽东式的个人崇拜。与此同时，中央军委发出军队要效忠习近平的号召。
Kombobild Xi Jinping & Kim Jon-un links: Chinese President Xi Jinping attends a meeting with the press at the Great Hall of the People in Beijing, China October 25, 2017. REUTERS/Jason Lee rechts: FILE PHOTO - North Korean leader Kim Jong Un speaks during the Second Plenum of the 7th Central Committee of the Workers' Party of Korea (WPK) at the Kumsusan Palace of the Sun, in this undated photo released by North Korea's Korean Central News Agency (KCNA) in Pyongyang October 8, 2017. KCNA/via REUTERS/File Photo ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THIS IMAGE. NO THIRD PARTY SALES. SOUTH KOREA OUT. - ©

习近平覆电金正恩 中国媒体悄然无声 02.11.2017

朝鲜中央通讯社报道称，中国国家主席习近平回复朝鲜领导人金正恩对中国成功举行十九大的贺电称，他希望促进两国间的关系发展。中国官方媒体未对此消息做出报道。
BEIJING, CHINA - JUNE 28: An emblem of the Communist Party of China (CPC) is seen on the Tiananmen Square on June 28, 2011 in Beijing, China. This year's celebrations will mark the 90th anniversary of the founding of the CPC. (Photo by Feng Li/Getty Images)

富翁竞相效忠 外企也设支部 29.10.2017

身家亿万的中国企业家争相标榜自己是马克思主义者，早已上市的众多中国国资企业则接受中国共产党更加全面的控制。而即便是在华外国企业，现在也被要求在企业内成立中共党支部。
Beijing Communist Party Secretary Cai Qi listens to his delegates' remarks during a discussion group held on the sidelines of China's 19th Party Congress at the Great Hall of the People in Beijing, Thursday, Oct. 19, 2017. (AP Photo/Andy Wong) | --- In this Thursday, Oct. 19, 2017 photo, Jiangsu Communist Party Secretary Li Qiang attends a discussion group meeting held on the sidelines of China's 19th Party Congress at the Great Hall of the People in Beijing. Chinese President Xi Jinping has promoted an ally to the top job in Shanghai, media reported Sunday, Oct. 29, 2017. The elevation of Li Qiang is another sign of Xi's increasing control over China. (AP Photo/Andy Wong) | --- BEIJING, CHINA - NOVEMBER 09: Secretary of the CPC Hubei Committee Li Hongzhong attends a meeting of the 18th Communist Party Congress at the Great Hall of the People on November 9, 2012 in Beijing, China. The Communist Party Congress will convene from November 8-14 and will determine the party's next leaders. (Photo by Feng Li/Getty Images) --- ©Kyodo/MAXPPP - 19/10/2017 ; Chen Miner, secretary of China's Communist Party of Chongqing in southwest China, attends a group meeting on the sidelines of the national party congress at the Great Hall of the People in Beijing on Oct. 19, 2017. (Kyodo) ==Kyodo Foto: MAXPPP |

李强入主上海 习派控制四大直辖市？ 29.10.2017

中国官媒周日称，原江苏省委书记李强接替韩正出任上海“一把手”。路透社分析称，这意味着四大直辖市都被习近平亲信掌控。而此前一天，广东省委书记易人。有消息指出，前省委书记、此前的“入常”热门人选胡春华或升任副总理。这一系列动作均被视为19大结束后各级各层领导班子调整的一部分。
The Communist Party of China's new Politburo Standing Committee, the nation's top decision-making body (L-R) Han Zheng, Wang Huning, Li Zhanshu, Chinese President Xi Jinping, Premier Li Keqiang, Wang Yang, Zhao Leji meet the press at the Great Hall of the People in Beijing on October 25, 2017. China on October 25 unveiled its new ruling council with President Xi Jinping firmly at the helm after stamping his authority on the country by engraving his name on the Communist Party's constitution. / AFP PHOTO / WANG ZHAO (Photo credit should read WANG ZHAO/AFP/Getty Images)

新华社长文披露十九大高层产生过程 27.10.2017

中国高层领导人的产生过程因为缺乏透明度，历来给外界非常神秘的印象。新华社发布长文披露了一些十九大高层产生的内幕。
Armed police officers patrol Tiananmen Square in Beijing on Oct. 17, 2017. The 19th National Congress of the Communist Party of China (CPC) will start on Oct. 18.( The Yomiuri Shimbun via AP Images ) |

习的"新时代" 公民运动的"旧社会" 27.10.2017

中共中央总书记习近平在中共十九大上宣布中国进入了一个"新时代"，不过人权活动人士则对此不以为然，他们认为北京方面会继续打压公民社会。
08.03.2017 In this Wednesday, March 8, 2017, photo, Chinese Communist Party Policy Research Office director Wang Huning attends a plenary session of China's National People's Congress at the Great Hall of the People in Beijing. Wang, among others, is a leading contender for the Politburo Standing Committee in the upcoming ruling Communist Party's 19th National Congress late 2017. (AP Photo/Andy Wong) |

入常“黑马”王沪宁其人 27.10.2017

他被称作“中南海智囊”、“三代帝师”。尽管如此，王沪宁的“入常”，仍然在不少人的意料之外。然而细看其履历，就发现王在中共政坛的屹立不倒，实在情理之中。
10.26.2017 Taiwan President Tsai Ing-Wen

回应中共十九大 蔡英文是否释出善意信号? 26.10.2017

台湾总统蔡英文在出席两岸交流回顾研讨时，表示中国在完成新执政阶段之虞，也期待两岸关系有所突破，这是十九大后，蔡英文的首度表态。
China's President Xi Jinping, center, waits to meet with Hong Kong's outgoing Chief Executive Leung Chun-ying at a hotel in Hong Kong Thursday, June 29, 2017. Xi was greeted by supporters waving red Hong Kong and Chinese flags as he arrived Thursday to mark two decades since China took control of the former British colony and to inaugurate new Chief Executive Carrie Lam on July 1. (Dale de la Rey/Pool Photo via AP) |

一统江湖习近平 团派、海派成过往？ 26.10.2017

习近平登上权力巅峰，思想写入党章，连美国总统都祝贺这位中国一把手取得了“非凡”地位。相比之下，政治局另外6名常委更像是给“习老总”打工的角色。如此抓权，究竟是为了什么？
Buch China regieren von StaatsPräsident Xi Jinping (c) CBT China Book Trading

泽林视点：习近平——缔造平等 26.10.2017

西方人正以批判的眼光看待中国共产党的权力扩张。但是德国之声专栏作者泽林认为，这在很多中国人眼中则意味着今后的富足以及更为公正的财富分配。
Women walk past a construction site and office buildings at the Central Business District during their lunch break in Beijing, China Tuesday, Oct. 8, 2013. Chinese President Xi Jinping sought Monday to reassure Asian business and political leaders that his country only aspires to peace and that he is confident its economic growth will remain robust despite a recent slowdown. (AP Photo/Andy Wong)

十九大发展目标为何不再提GDP翻番？ 26.10.2017

在刚刚结束的十九大上，中共领导人没有为中国2020年以后的经济发展定出具体的增长目标。中央经济官员强调，今后的重点在于提高发展的质量和可持续性。
The Communist Party of China's new Politburo Standing Committee, the nation's top decision-making body (L-R) Han Zheng, Wang Huning, Li Zhanshu, Chinese President Xi Jinping, Premier Li Keqiang, Wang Yang, Zhao Leji meet the press at the Great Hall of the People in Beijing on October 25, 2017. China on October 25 unveiled its new ruling council with President Xi Jinping firmly at the helm after stamping his authority on the country by engraving his name on the Communist Party's constitution. / AFP PHOTO / WANG ZHAO (Photo credit should read WANG ZHAO/AFP/Getty Images)

专访：习近平背离了接班人制度 25.10.2017

在刚刚结束的中共十九大上，习近平作为党和国家领导人的地位得到进一步加强。十九大有哪些看点，德国墨卡多中国研究中心（MERICS）的中国内政问题专家潘宇舟（Matthias Stepan）做出分析。
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