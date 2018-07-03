为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
2017年10月18日到24日，中国共产党第十九次全国代表大会在北京召开。中共会提出怎样的经济发展策略？中南海的权力核心又会发生哪些变化？
德国之声与您共同关注会场内外的新闻。
据英国媒体报道，英国诺丁汉大学宁波分校的副校长因发表批评中共19大的网络文章，被迫退出学校管理委员会。这被视为中国对包括中外合资大学在内的高校学术自由进一步限制的体现。
2017年结束，中国共产党领导人习近平也登上权力巅峰。他已开始其第二任期，甚至可能会有第三任。习的长远目标是，让中国跻身世界强国之列。
中共十九大后，新时代的文艺政治方向是什么？动员、说教、还是仇恨教育？也许都不是，而是治疗。
加拿大多伦多大学公民实验室（Citizen Lab)的一项研究显示，从一年多前，拥有约10亿活跃用户的即时通信服务微信就开始屏蔽与十九大有关的关键词。十九大前夕，微信屏蔽的词汇不断增加，而且覆盖内容非常广泛。
中共中央党校一名高官本周一表示，中国会从历史汲取教训，不会搞毛泽东式的个人崇拜。与此同时，中央军委发出军队要效忠习近平的号召。
朝鲜中央通讯社报道称，中国国家主席习近平回复朝鲜领导人金正恩对中国成功举行十九大的贺电称，他希望促进两国间的关系发展。中国官方媒体未对此消息做出报道。
身家亿万的中国企业家争相标榜自己是马克思主义者，早已上市的众多中国国资企业则接受中国共产党更加全面的控制。而即便是在华外国企业，现在也被要求在企业内成立中共党支部。
中国官媒周日称，原江苏省委书记李强接替韩正出任上海“一把手”。路透社分析称，这意味着四大直辖市都被习近平亲信掌控。而此前一天，广东省委书记易人。有消息指出，前省委书记、此前的“入常”热门人选胡春华或升任副总理。这一系列动作均被视为19大结束后各级各层领导班子调整的一部分。
中国高层领导人的产生过程因为缺乏透明度，历来给外界非常神秘的印象。新华社发布长文披露了一些十九大高层产生的内幕。
中共中央总书记习近平在中共十九大上宣布中国进入了一个"新时代"，不过人权活动人士则对此不以为然，他们认为北京方面会继续打压公民社会。
他被称作“中南海智囊”、“三代帝师”。尽管如此，王沪宁的“入常”，仍然在不少人的意料之外。然而细看其履历，就发现王在中共政坛的屹立不倒，实在情理之中。
台湾总统蔡英文在出席两岸交流回顾研讨时，表示中国在完成新执政阶段之虞，也期待两岸关系有所突破，这是十九大后，蔡英文的首度表态。
习近平登上权力巅峰，思想写入党章，连美国总统都祝贺这位中国一把手取得了“非凡”地位。相比之下，政治局另外6名常委更像是给“习老总”打工的角色。如此抓权，究竟是为了什么？
西方人正以批判的眼光看待中国共产党的权力扩张。但是德国之声专栏作者泽林认为，这在很多中国人眼中则意味着今后的富足以及更为公正的财富分配。
在刚刚结束的十九大上，中共领导人没有为中国2020年以后的经济发展定出具体的增长目标。中央经济官员强调，今后的重点在于提高发展的质量和可持续性。
在刚刚结束的中共十九大上，习近平作为党和国家领导人的地位得到进一步加强。十九大有哪些看点，德国墨卡多中国研究中心（MERICS）的中国内政问题专家潘宇舟（Matthias Stepan）做出分析。
© 2021 德国之声 |
数据保护 |
责任声明 |
联系方式