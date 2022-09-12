为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
2017年10月18日到24日，中国共产党第十九次全国代表大会在北京召开。中共会提出怎样的经济发展策略？中南海的权力核心又会发生哪些变化？
德国之声与您共同关注会场内外的新闻。
十九大的党章修改对习进行了史无前例的歌颂，为他的大权独揽和独裁统治奠定了“合法性”。二十大的党章修改又要达何目的？习会不会假党章的修订，将总书记制变成党主席制？
在一段事先录制的视频中，北大学生社团领袖邱占萱称，当地警方曾连续5天折磨他，包括打耳光、脱光衣服搜查以及收听习近平长达3小时的十九大报告。
据英国媒体报道，英国诺丁汉大学宁波分校的副校长因发表批评中共19大的网络文章，被迫退出学校管理委员会。这被视为中国对包括中外合资大学在内的高校学术自由进一步限制的体现。
周六的《法兰克福汇报》关注中国方面在流亡维吾尔人多力坤·艾沙事件上表现出的新自信。《南德意志报》则注意到有媒体报导称“中国最快年内将取消计划生育限制”的消息。
博鳌会议被认为是亚洲的世界经济论坛。中国在十九大之后，被中美贸易战和朝鲜等问题包夹。在这个主场外交盛事中，会有哪一些新的重点讨论？
年初被“双开”的山东省原副省长季缃绮本周被正式立案调查。中纪委通报中称，季缃绮严重违纪，并且涉嫌犯有贪污和受贿罪。值得注意的是，在十九大之后落马的多名副省长中，曾经长期在商界任职的并非只有季缃绮一个。
去年秋天召开的中共十九大上，曾执掌中国反腐运动的王岐山卸下了中纪委书记职务，没有再进入中共中央政治局常委会。不过，本周一，69岁的王岐山被选为新一届全国人大代表，外界猜测他很有可能再次出任高级领导人职务。
周二的《南德意志报》关注习近平宣布进入的中国“新时代”，《法兰克福汇报》则把目光投向中国的外交雄心。
2017年结束，中国共产党领导人习近平也登上权力巅峰。他已开始其第二任期，甚至可能会有第三任。习的长远目标是，让中国跻身世界强国之列。
中共十九大后，新时代的文艺政治方向是什么？动员、说教、还是仇恨教育？也许都不是，而是治疗。
在这个粗暴地驱赶“低端人口”的寒冬，“你或许不知道江天勇是谁，但一定得知道这个‘自信的党国’是用这种方式对待自己的人民”。
非洲之角的吉布提设有中国的首个海外军事基地。周四，吉布提总统访问中国，习近平称之为十九大后首位访华的非洲元首。据报道，两国签署优惠贷款框架协议。
鲁炜落马的消息在新闻界引发不小震动。中纪委先是放出这位前中国互联网监管一把手正接受调查的消息，接着又连续发文狠批其是"两面人"。但为何中共十九大后首拿鲁炜开刀？
中共十九大过后，不仅统管中国互联网的“网络沙皇”——国家网信办主任的鲁炜中枪落马，提供用户端加密即时通讯服务的软件应用Skype也成为中国当局的“眼中钉”。
中纪委网站发布通告称，曾任中宣部副部长、国家网信办主任的鲁炜因涉嫌严重违纪，接受调查。他一度被外界认为是中国互联网的“沙皇”，曾多次为中国的网络管制措施辩护，并称“没有一个国家的网民像中国一样自由”。
习近平为什么可以将特朗普玩弄于股掌之间？香港人为什么不再可以骂中共？“她们的征途”在台湾还能走多久？
© 2022 德国之声 |
数据保护 |
无障碍声明 |
责任声明 |
联系方式