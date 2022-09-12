客座评论：习近平再改党章，二十大会恢复党主席制吗？

十九大的党章修改对习进行了史无前例的歌颂，为他的大权独揽和独裁统治奠定了“合法性”。二十大的党章修改又要达何目的？习会不会假党章的修订，将总书记制变成党主席制？