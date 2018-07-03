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2017年10月18日到24日，中国共产党第十九次全国代表大会在北京召开。中共会提出怎样的经济发展策略？中南海的权力核心又会发生哪些变化？
德国之声与您共同关注会场内外的新闻。
据英国媒体报道，英国诺丁汉大学宁波分校的副校长因发表批评中共19大的网络文章，被迫退出学校管理委员会。这被视为中国对包括中外合资大学在内的高校学术自由进一步限制的体现。
周六的《法兰克福汇报》关注中国方面在流亡维吾尔人多力坤·艾沙事件上表现出的新自信。《南德意志报》则注意到有媒体报导称“中国最快年内将取消计划生育限制”的消息。
周二的《南德意志报》关注习近平宣布进入的中国“新时代”，《法兰克福汇报》则把目光投向中国的外交雄心。
2017年结束，中国共产党领导人习近平也登上权力巅峰。他已开始其第二任期，甚至可能会有第三任。习的长远目标是，让中国跻身世界强国之列。
中共十九大后，新时代的文艺政治方向是什么？动员、说教、还是仇恨教育？也许都不是，而是治疗。
在这个粗暴地驱赶“低端人口”的寒冬，“你或许不知道江天勇是谁，但一定得知道这个‘自信的党国’是用这种方式对待自己的人民”。
中纪委网站发布通告称，曾任中宣部副部长、国家网信办主任的鲁炜因涉嫌严重违纪，接受调查。他一度被外界认为是中国互联网的“沙皇”，曾多次为中国的网络管制措施辩护，并称“没有一个国家的网民像中国一样自由”。
习近平为什么可以将特朗普玩弄于股掌之间？香港人为什么不再可以骂中共？“她们的征途”在台湾还能走多久？
加拿大多伦多大学公民实验室（Citizen Lab)的一项研究显示，从一年多前，拥有约10亿活跃用户的即时通信服务微信就开始屏蔽与十九大有关的关键词。十九大前夕，微信屏蔽的词汇不断增加，而且覆盖内容非常广泛。
中共中央党校一名高官本周一表示，中国会从历史汲取教训，不会搞毛泽东式的个人崇拜。与此同时，中央军委发出军队要效忠习近平的号召。
蔡英文在4日顺利完成了南太平洋三岛国参访，但专家认为，这样的动作对打破台湾外交艰困依旧有限，未来在特朗普造访中国后，台湾外交可能持续被中方弱化。
朝鲜中央通讯社报道称，中国国家主席习近平回复朝鲜领导人金正恩对中国成功举行十九大的贺电称，他希望促进两国间的关系发展。中国官方媒体未对此消息做出报道。
留任中共政治局成为唯一女性的孙春兰，她缘何可以从底层迅速升迁到权力顶峰？如何面对，各国减少温室气体的排放量远无法阻止全球气候变暖的问题？周三的德语媒体关注了上述话题。
十九大之后，掌握了空前权力的习近平，是否会导致中共的长期利益受损？朝鲜危机中的各方，究竟应该怎么做，才能解开眼下的外交困局？周二的德语媒体评论版，关注了这些与中国有关的话题。
为什么富起来的中国民众依然不去争取更多民主？为什么困难重重的西方民主，依然更优于取得空前成功的中国模式？十九大之后的中国政治生态，继续吸引着德语报刊评论员的目光。
中国明年将通过《国家监察法》，并建立国家监察委员会，以将最高领导人习近平力推的反腐运动从中共党内推展到所有公职领域。中纪委十九大报告再次确认这一消息。
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