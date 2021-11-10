中共六中全会闭幕 习近平历史地位确立

中共六中全会闭幕後，众所瞩目的第三份《历史决议》尚未出炉，记者会上，中共高层解读《决议》内容时，只聚焦在习近平一人，强调他在共产党的核心地位，更高举中国式民主大旗。
（德国之声中文网）中国共产党周五（11月12日）上午举行19届六中全会闭幕记者会，指出第三份《历史决议》决议，与过去两个《历史决议》总结历史教训不同，更重视成就及历史经验，整场记者会聚焦习近平一人，强调中国特色社会主义在习近平的带领下有重大成就，并未提及毛泽东、邓小平、江泽民及胡锦涛等中共前任领导人。外界关注的台湾问题也未被提及。
该记者会由中共中央宣传部常务副部长王晓晖最先发言，长达10分钟的发言中，多次强调习近平在党中核心地位的重要性，并确立习近平在党中央的核心地位。
王晓晖说：「面对严峻形势和复杂任务，以习近平同志为核心的党中央，取得骄人成绩…实践证明，党确立习近平同志党中央的核心、全党的核心地位，确立习近平新时代中国特色社会主义思想的指导地位。」
在媒体提问环节，无论是有关政治、文化或经济议题，回答问题时都会提及习近平。像是《央视》问及《全会公报》提及的决定性意义怎样理解时，中央政策研究室主任江金权则再次强调要「坚定拥护和维护习近平总书记的核心地位」，并称「党中央有核心、全党有核心，党才有力量」，不断突显习近平在党的重要角色。
文化建设方面，王晓晖则称：「以习近平同志为核心的党中央高度重视文化建设」。并指中国深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育等。
淡江大学两岸关系研究中心主任张五岳曾向德国之声指出，这份《历史决议》会强化习近平的领导、路线主张还有它的历史定位，是「必也正名乎」，强调为了下一个百年「非习不可」、「舍习近平其谁」，在明年二十大和可预见的将来强化习近平长期执政的「合法性、正当性与必要性」。
在美国芝加哥大学担任访问学者的中国人权律滕彪也表示，这次的《历史决议》肯定要把习近平的历史地位确定下来，这样他在党内与中国国内的政治地位就被完全正式确定下来，没有人可以撼动。
他曾向德国之声解释：「这会令他的个人崇拜达到一个更高的高度。关於毛泽东的历史决议，是在他去世後才开会决定。这次却是在习近平权力到达巅峰时，来进一步确立他的历史定位。」并称，因为他才68岁，可能还会继续执掌权力很多年，「对共产党今後的走向与中国的政治安排是非常大的」。
中国政治研究学者、新西兰坎特伯雷大学（University of Canterbury）安妮-马里·布雷迪（Anne-Marie Brady）则是告诉德国之声，虽然在中共内部或外部，都有人反对习近平把自己放在中共领导层的神坛上，让自己无限期地掌权。然而，她说：「习近平在过去十年中的镇压政策无情地压制了任何其他观点的声音」。
另外，有媒体问及民主议题，江金权强调「党从成立起，就始终高举人民民主的旗帜」，并说中国奉行的是「全过程人民民主」。他说，「民主不是西方国家的专利，更不能由西方国家定义」，批评西方国家引以为傲的民主，实际上是「基本支配的民主，是有钱人的民主，不是真民主」。
「全过程人民民主」是习近平在2019年提出的新用词，强调制度必须「坚持以人民为中心，坚持人民至上」，很多人对该名词表示不解，在当时也被批评是空洞的政治口号,且中国至今仍未解除党禁、报禁及网禁，也被质疑这种民主「有经过人民同意吗」。
政大东亚所所长王信贤曾对德国之声表示，中共第三份《历史决议》不只在处理党内的历史，甚至是要对外宣示世界上马克思主义的发展。他说 :「我觉得习他有一种企图，中共要作为马克思主义两三百年来社会主义实践的真正继承者。」
王信贤认为，中共会强调，有别於西方资本主义，中国走出一条属於「中国特色的社会主义道路」，证明其制度优越性。也因此，北京近来一直重申「民主不是只有一套标准」。
另外，有媒体问，现在中国经济放缓，会不会对实现「共同富裕」带来挑战？中央财办分管日常工作的副主任韩文秀回答称，要持续缩小区域城乡发展差距，强调「共同富裕」是长远目标，促进公平的收入体系。
新加坡《亚洲新闻台》问及有关中国「一带一路」倡议遇到债务和环境风险，韩文秀回答时强调「习近平发起的『一带一路』倡议，已经展现中国工程建设的强大能力和贡献。」并细数通过该倡议捐助疫苗协助防疫的成绩。
韩文秀强调会重视生态环境友好的建设项目，让「绿色」成为一带一路的底色。在债务问题方面，他表示会「遵循债务可持续原则」，防范化解债务风险。
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中国预计明天将针对六中全会召开记者会，对于各界关注的第三份历史决议，在芝加哥大学担任访问学者的中国人权律师滕彪认为，习近平已把中国过去的集体独裁转变成个人独裁。
中共六中全会内容密不透风，台湾政治大学东亚研究所所长王信贤分析该会最大看点，以及习近平在会后的地位变化。熟悉中共历史的王信贤也就过去的经验，深入分析接下来的中共领导人接班安排以及人事布局。