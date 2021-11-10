中共六中全会闭幕 习近平历史地位确立

（德国之声中文网）中国共产党周五（11月12日）上午举行19届六中全会闭幕记者会，指出第三份《历史决议》决议，与过去两个《历史决议》总结历史教训不同，更重视成就及历史经验，整场记者会聚焦习近平一人，强调中国特色社会主义在习近平的带领下有重大成就，并未提及毛泽东、邓小平、江泽民及胡锦涛等中共前任领导人。外界关注的台湾问题也未被提及。

该记者会由中共中央宣传部常务副部长王晓晖最先发言，长达10分钟的发言中，多次强调习近平在党中核心地位的重要性，并确立习近平在党中央的核心地位。

王晓晖说：「面对严峻形势和复杂任务，以习近平同志为核心的党中央，取得骄人成绩…实践证明，党确立习近平同志党中央的核心、全党的核心地位，确立习近平新时代中国特色社会主义思想的指导地位。」

在媒体提问环节，无论是有关政治、文化或经济议题，回答问题时都会提及习近平。像是《央视》问及《全会公报》提及的决定性意义怎样理解时，中央政策研究室主任江金权则再次强调要「坚定拥护和维护习近平总书记的核心地位」，并称「党中央有核心、全党有核心，党才有力量」，不断突显习近平在党的重要角色。

文化建设方面，王晓晖则称：「以习近平同志为核心的党中央高度重视文化建设」。并指中国深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育等。

确立习近平定位

淡江大学两岸关系研究中心主任张五岳曾向德国之声指出，这份《历史决议》会强化习近平的领导、路线主张还有它的历史定位，是「必也正名乎」，强调为了下一个百年「非习不可」、「舍习近平其谁」，在明年二十大和可预见的将来强化习近平长期执政的「合法性、正当性与必要性」。

在美国芝加哥大学担任访问学者的中国人权律滕彪也表示，这次的《历史决议》肯定要把习近平的历史地位确定下来，这样他在党内与中国国内的政治地位就被完全正式确定下来，没有人可以撼动。

他曾向德国之声解释：「这会令他的个人崇拜达到一个更高的高度。关於毛泽东的历史决议，是在他去世後才开会决定。这次却是在习近平权力到达巅峰时，来进一步确立他的历史定位。」并称，因为他才68岁，可能还会继续执掌权力很多年，「对共产党今後的走向与中国的政治安排是非常大的」。

中国政治研究学者、新西兰坎特伯雷大学（University of Canterbury）安妮-马里·布雷迪（Anne-Marie Brady）则是告诉德国之声，虽然在中共内部或外部，都有人反对习近平把自己放在中共领导层的神坛上，让自己无限期地掌权。然而，她说：「习近平在过去十年中的镇压政策无情地压制了任何其他观点的声音」。

中国式民主？

另外，有媒体问及民主议题，江金权强调「党从成立起，就始终高举人民民主的旗帜」，并说中国奉行的是「全过程人民民主」。他说，「民主不是西方国家的专利，更不能由西方国家定义」，批评西方国家引以为傲的民主，实际上是「基本支配的民主，是有钱人的民主，不是真民主」。

「全过程人民民主」是习近平在2019年提出的新用词，强调制度必须「坚持以人民为中心，坚持人民至上」，很多人对该名词表示不解，在当时也被批评是空洞的政治口号,且中国至今仍未解除党禁、报禁及网禁，也被质疑这种民主「有经过人民同意吗」。

政大东亚所所长王信贤曾对德国之声表示，中共第三份《历史决议》不只在处理党内的历史，甚至是要对外宣示世界上马克思主义的发展。他说 :「我觉得习他有一种企图，中共要作为马克思主义两三百年来社会主义实践的真正继承者。」

六中全会之际 看习近平的一盘大棋 正宗“红二代” 出生于1953年的习近平是中共元老习仲勋(右一)之子，也是首位担任中国最高领导职务的“红二代”成员。习近平上任之后，尽显强人政治作风，与前两任形成较大反差。针对党内，习近平开展声势浩大的反腐运动。同时，政府对于社会的控制也变得更加严厉：媒体管束更为严格，民间维权运动遭到前所未有的打击，对于新疆西藏以及香港等自治地区的政策也显得更为强硬。在对外政策方面，力推“一带一路倡议”，旨在中国产品开辟新市场，同时也被视为北京拓展政治影响力的尝试。

六中全会之际 看习近平的一盘大棋 和拜登的“亲密接触” 习近平和拜登，早在这两人还不是各自国家的最高领导人时，就进行过“亲密接触”。2011年8月16日，时任美国副总统的拜登启程前往中国，重要的目的之一就是与当时的中国国家副主席习近平深入对话，让美国高层首度有机会详细认识这位中国下一任最高领导人。拜登抵达北京的第一天，由习近平接待，两人在北京将举行正式会谈，拜登随后的行程也是由习近平一路相伴。

六中全会之际 看习近平的一盘大棋 “习核心” 2012年11月举行的中共十八大上，习近平当选新一届总书记，标志着第五代领导集体正式走上历史舞台。习上台之后逐步加强最高领导人的中央集权，在2017年10月召开的中共十九大正式将习近平“新时代中国特色社会主义思想”写进党章。

六中全会之际 看习近平的一盘大棋 反腐还是政治斗争 习近平上台之后大张旗鼓地在全国范围内进行“反腐运动”，誓言要大小贪官一起抓，“苍蝇老虎一起打”。下至基层干部，上至中共政治局常委，数年之内众多官员先后落马。其中最受关注的包括前重庆市委书记薄熙来（图为2013年法庭宣布判处薄无期徒刑），以及前中央政法委书记周永康（2015年被判处无期徒刑）。但也有批评人士认为，反腐运动其实是政治权力斗争的一个工具。

六中全会之际 看习近平的一盘大棋 终身领导？ 2018年3月的第十三届人大一次会议通过了宪法修正案，其中包括取消国家主席和副主席不得连任超过两届的限制，使得习近平有可能长期执政。此举引起国内外的关注和争议。许多评论认为，习近平本人的强势风格以及围绕他个人的形象宣传，是毛泽东之后历代中共领导人中最为突出的。

六中全会之际 看习近平的一盘大棋 习近平和奥巴马 取消了任期制，习近平会成为见证最多届美国总统的中国最高领导人。2012年2月中旬，华盛顿就用对待中国未来国家元首的方式迎接习近平来访。时任美国总统奥巴马当时向这位中国“王储”表示：中国在过去的20年里经历了"非凡的发展"，然而随着国家实力和富裕程度的上升，中国也面临着"更多的责任"。他说："我们希望与中国合作，以确信在世界经济的体系中，每个主体都应该遵守交通规则。"在中国与美国之间，应该有均衡的双向贸易流动，在全世界范围内也是如此。

六中全会之际 看习近平的一盘大棋 习近平和特朗普的“友谊” 随着商人特朗普出任美国总统，美国不断向中国喊话，呼吁贸易和竞争平等的做法成为历史。美国开始向中国挥出一系列重拳。包括推出规模前所未有的惩罚性关税，并对包括华为、中兴、抖音、微信等中国科技企业及其产品发布强制性禁令。2017年初，刚上任的特朗普在"海湖庄园"铺上红地毯迎接习近平夫妇的到来，称“建立起了友谊”。现在看来，这是习近平和特朗普相对最为友好的互动了。

六中全会之际 看习近平的一盘大棋 贸易战棋逢对手 特朗普上任美国总统之后，开始着手针对中国的关税大战。2017年4月他命令根据《1974年贸易法》针对中国进行所谓301调查，2018年4月白宫宣布正式对500亿美元的中国商品加征25%关税。中国也对部分美国产品加征关税予以反击。随后，中美贸易经历了一系列互相加税的激战，直至拜登接手白宫后，也没有结束。同时，中美贸易顺差不断攀升创下纪录，尤其是在全球遭遇了新冠大流行危机之后。

六中全会之际 看习近平的一盘大棋 书写历史 如今，在中共“六中全会”上，习近平执政以来的成就成为中国官媒大幅度宣传的焦点。此外，会议还将审议《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》，分析人士称，这将是中共历史上第三个此类决议，有助于习近平在关键的二十大之前通过确认中共成就来巩固其权力。《决议》内容尚未全文公布，但是跟前两次《决议》一样，都在关键时间点通过。第一个决议于1945年通过，帮助毛泽东在夺取政权的四年前巩固了领导权威。第二个决议于1981年通过，承认了毛泽东的“错误”，帮助邓小平启动了经济改革。



王信贤认为，中共会强调，有别於西方资本主义，中国走出一条属於「中国特色的社会主义道路」，证明其制度优越性。也因此，北京近来一直重申「民主不是只有一套标准」。

共同富裕、一带一路

另外，有媒体问，现在中国经济放缓，会不会对实现「共同富裕」带来挑战？中央财办分管日常工作的副主任韩文秀回答称，要持续缩小区域城乡发展差距，强调「共同富裕」是长远目标，促进公平的收入体系。

新加坡《亚洲新闻台》问及有关中国「一带一路」倡议遇到债务和环境风险，韩文秀回答时强调「习近平发起的『一带一路』倡议，已经展现中国工程建设的强大能力和贡献。」并细数通过该倡议捐助疫苗协助防疫的成绩。

韩文秀强调会重视生态环境友好的建设项目，让「绿色」成为一带一路的底色。在债务问题方面，他表示会「遵循债务可持续原则」，防范化解债务风险。

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