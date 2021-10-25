 中共六中全会下周召开 或将打造习近平“自然继承人” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.11.2021

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时政风云

中共六中全会下周召开 或将打造习近平“自然继承人”

此次会议将通过中共历史上第三个“历史决议”，可能显示习近平的自我形象期许——"是与毛泽东和邓小平并列，还是仅仅与毛泽东平起平坐？"

中国政治学者吴强认为：这次决议的通过将意味着 习近平的权威是无可争议的

中国政治学者吴强认为：这次决议的通过将意味着 "习近平的权威是无可争议的"

（德国之声中文网）作为世界上人口最多国家的权威领导，中国国家主席习近平将在下周的一次重要高层会议上为他的长期执政定下基调。

从周一至周四（11月8日至11日），中共中央委员会大约400名成员将在北京举行中共“六中全会”。

这次会议将为明年秋天举行的中共二十大铺平道路。人们普遍预期，习近平将在二十大获得第三个任期，巩固他作为毛泽东以来中国最强大领导人的地位。

据官方通讯社新华社报道，下周的六中全会将审议《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》。分析人士称，这将是中共历史上第三个此类决议，有助于习近平在关键的二十大之前通过确认中共成就来巩固其权力。

像所有中共最高层会议一样，这次会议将闭门举行，大多数关键决定都已提前做出。

中共的政治会议都是高度程式化，公开反对官方路线的情况极为罕见。

习近平是否能和邓小平并列？这是个问题（资料图片）

习近平是否能和邓小平并列？这是个问题（资料图片）

中共政权的“自然继承人“

《决议》内容尚未全文公布，但是跟前两次《决议》一样，都在关键时间点通过。

第一个决议于1945年通过，帮助毛泽东在夺取政权的四年前巩固了领导权威。

第二个决议于1981年通过，承认了毛泽东的 "错误"，帮助邓小平启动了经济改革。

哈佛大学中国问题专家政赛奇（Anthony Saich）告诉法新社，与前两次不同，习近平的这次决议不会标志着与过去的分裂。

赛奇说，“相反，它将表明习近平是建党以来历史进程的自然继承人，有资格领导'新时代'”，"目的是巩固习近平作为中共'光辉历史'的自然继承人。" 

赛奇还说，跟邓小平时期的决议相比，这次决议可能标志着历史的倒退，因为它将减少对1949-1976年毛泽东时代的批评。

在毛泽东的统治下，中国数千万人在“大跃进”时期饿死。随后，他发动了“文革”，导致全国性的暴力和混乱，给中国造成巨大的创伤。

在邓小平的领导下，中共承诺避免重蹈毛泽东个人崇拜的覆辙——其目的只是为了确保其统治的连续性。

无可争议的领导权威

持不同政见的政治学者吴强因其研究失去了在清华大学的教职，他认为这次决议的通过将意味着 "习近平的权威是无可争议的"。

吴强还认为，这次全会将巩固中国回到"有控制的计划经济 "的道路——正如习近平正在推动的对中国从科技到房地产等行业的大型企业的监管。

这次全会议程也可能会包含台湾问题——台湾认为自己是一个主权国家，但是北京宣称它是中国领土的一部分。

总部设在华盛顿的外交关系协会中国研究专家明克胜（Carl Minzner）表示，无论下周的会议如何，习近平无可争议的权威都不是问题。他对法新社记者说："核心问题是：他可能会走多远？"

"决议的用词和内容可能会对习近平的自我形象期许有一些暗示，"明克胜说，"是与毛泽东和邓小平并列，还是仅仅与毛泽东平起平坐？"

（法新社）

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