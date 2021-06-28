中共党庆主打抗疫有成 哪些历史被遗忘了?

(德国之声中文网) 中国国家主席习近平周一 (6月28日) 晚间在北京鸟巢体育场领导了一场壮观的共产党历史庆祝活动，其中中国防控新冠病毒疫情有成的内容赢得热烈掌声。表演者穿着个人防护服，士兵们戴着口罩，展演出中国「打败」新冠病毒的过程。

法新社报道，习近平小心翼翼地把在武汉出现的疫情描述成他领导下的党组织和中国人韧性的胜利。报道内容提到，目前疫情在中国严格防控下已经趋缓，中国经济也正在回升，与其他国家持续滚动的封锁行动、高死亡率和经济崩溃形成鲜明对比。

庆祝建党百年的活动在严密的安保下举行，没有进行电视直播。奢华的演出，充满了严密编排的共产主义历史场景，大屏幕上投射出从毛泽东到习近平的主要领导人的献词。

表演者们热情地在空中挥舞着拳头，翩翩起舞，并以戏剧化的方式讲述了党的大事记，从1921年在上海的一栋房子里建党到毛泽东的长征。数以千计的人挤在鸟巢体育场外观看。

6月29日，习近平将颁发奖章给党的忠实信徒，预计也将发表讲话，强化他领导的党代表经济增长和连续性的信息。

党庆不会出现的历史

路透社报道，中国国家主席习近平带领中共政治局成员回到100年前毛泽东和其他12名成员创建中国共产党的旧址，诵读誓词，说要坚持原则，为党和人民「牺牲一切」。

1921年那个不起眼的上海院子现在已经是一个豪华的纪念馆，成为中共在周四庆祝建党百年的一个焦点。100年后，中共控制着世界上人口最多的国家和第二大经济体。

纪念馆中展示，中共第一次代表大会的地点现在记录了中国当时在军阀和帝国主义下的「屈辱」以及党在20世纪初的「觉醒」，以及在1949年党在内战中获胜后的复兴。蒋介石的国民党政权被流放到台湾。

根据路透社，这样的纪念活动是一个创造神话的项目，为的是扩大中国在国内外的声势，与习近平本月发出要讲述更多关于中国的正面故事的呼吁一致，像是一个激动人心的视频蒙太奇，强调了中国最值得骄傲的成就，包括第一颗原子弹、威望的基础建设和最近的无人驾驶的火星任务。

但在庆祝的同时，纪念活动也在抹杀造成了数百万人死亡的黑暗历史，像是1958到1960年的「大跃进」;1958到1960年的「饥荒」，1966年「文化大革命」 后的十年混乱，以及1989年造成数百甚至数千名民主运动人士死亡的六四天安门事件。法新社提到，包括进来被指控的香港人权倒退也不会放在里面。

英国布里斯托尔大学的党史学家比克斯（Robert Bickers）说：「有很多历史需要被忘记。在中共100年的历史中，付出了大量的努力来确保可以有一个商定好可以被拿来庆祝的历史文本。」

「历史虚无主义」

长期以来，中共一直希望控制历史，在习近平领导下加强了这种做法，他带头开展了一场反对「历史虚无主义」的运动，试图阻绝任何利用过去来质疑党的领导作用或 「必然性」的行为。

中国社会科学院成立了一个专门的历史部门，负责宣传官方的历史观。北京今年更设立了一条热线，供公民向当局举报历史虚无主义。

斯坦福大学胡佛研究所的历史学家蒂弗特（Glenn Tiffert）说，这场运动反映了中共的不安，其根源在于习近平担心该党会像苏联那样崩溃。就像1991年被赶下台的苏联一样。

他说:「这似乎是他从一开始就特别关注的一个问题。这是一个更系统、更综合的方法的一部分，目的是重建党的权威，并确保它不会走向苏联共产党毁灭的道路。」

根据路透社，尽管习近平努力强调中共百年努力的延续性，但新的纪念馆显示，该中共已经远离了它的根源。虽然中共将其最初的几十年描述为马克思主义思想的胜利，但却没有提到理论上的扭曲，才使得中共能够抛弃毛泽东时代的集体主义 并启动了市场改革，将其经济转变为世界第二大经济体。

官方的《上海日报》本月发表了一份党的「事实和数据」清单，里头几乎没有提到意识形态，只说，党的使命是 「为中国人民谋幸福，为中华民族谋复兴」。

蒂弗特认为，中国为维系政权， 想掩盖所有的错误行为。「这不再是关于共产主义的信仰，而是关于交差了事。」

(路透社、法新社)

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