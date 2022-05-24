中共党内的改革先锋——赵紫阳

路线斗争

赵紫阳认为，经济发展和政治民主密不可分。80年代后期，他与时任中共中央总书记胡耀邦一起推动了民主化、透明化等一系列政治改革措施，但是遭到了党内的很大阻力。1987年，胡耀邦受到“纵容资产阶级自由化”指责，被党内元老逼迫辞职，于是赵紫阳接任了总书记职务。他以邓小平提出政治改革的言论为后盾，想要进一步推动政治开放；还在中共十三大上提出社会主义初级阶段的重要任务就是反左。这些姿态都引起了党内左派的强烈不满。