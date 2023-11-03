中共低调告别李克强，淡化舆论悼念

中国前总理李克强遗体周四（11月2日）火化，官方举行的告别活动低调过场。当局同时严密管控民间自发的悼念言论。
（德国之声中文网）李克强的遗体11月2日在北京八宝山革命公墓火化。外界近日来十分关注的丧仪规制细节，基本与2019年7月前总理李鹏的遗体告别仪式相同。
在遗体火化前，中共总书记习近平率领中共中央政治局其他6名常委，在李克强灵前三鞠躬致哀、并慰问家属。
美国之音报道称，就连电视报道拍摄的取景构图跟配乐也都与李鹏的告别仪式几乎一样。报道引述旅美时事评论人士郭宝胜的分析称，这样做，除了要强调“总理级别”的标准规格外，也是为了避免外界产生不必要的联想。因为对李克强的死因，民间普遍存在质疑。他认为这是“一场不高不低、完全不露破绽的告别式”。郭宝胜还透露，近日，多名中国境内的异见人士都遭国保要求不得发布有关李克强的文章。
11月2日这一天，中国官媒只发布了有关遗体告别和火化的简短通稿，另外央视新闻播出了习近平参加遗体告别仪式的画面。有网民在社交媒体上汇总的当日主要报纸版面显示，有关李克强遗体火化的内容均未登上人民日报、光明日报、经济日报、中国青年报、北京日报等大报的头版。
而在10月27日李克强逝世当日，在各大报纸和央视新闻上，他的死讯都只出现的不显眼位置。官媒只了发布新闻通稿和讣告，之后也没有再刊登评论和悼念性的文章。
有评论指，生前不得志的总理李克强在死后依然被边缘化。新加坡国立大学政治系副教授庄嘉颖认为，鉴于前例的历史背景和当前经济情势不佳，及习近平强力管控民间声音的倾向，中国官方自然希望低调、快速办完李克强的后事。
但中国民众对李克强之死的关注度依旧不减。周四，与李克强有关的话题仍在微博热搜榜最靠前位置，包括“李克强同志遗体在京火化”、“李克强同志生平”、“李克强同志生平照片”。但内容都经过严格过滤，只显示官方账号发帖。许多有关帖文下的评论区都显示“评论内容暂不显示”。
清华大学法律教授劳东燕在李克强火化后发微博感叹，“与其说是在缅怀一个人的逝去，不如说是在叹息一个时代的渐行渐远’，” 她在一篇已就被删除的微博帖文中写道，“毁坏很容易，重建却是难上加难。善于破坏而不善于建设，终于又回归到原来的轨道上了。似乎总是走不出历史的循环，这一点尤其令人悲伤。”
（综合报道）
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