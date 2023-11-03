中共低调告别李克强，淡化舆论悼念

（德国之声中文网）李克强的遗体11月2日在北京八宝山革命公墓火化。外界近日来十分关注的丧仪规制细节，基本与2019年7月前总理李鹏的遗体告别仪式相同。

在遗体火化前，中共总书记习近平率领中共中央政治局其他6名常委，在李克强灵前三鞠躬致哀、并慰问家属。

美国之音报道称，就连电视报道拍摄的取景构图跟配乐也都与李鹏的告别仪式几乎一样。报道引述旅美时事评论人士郭宝胜的分析称，这样做，除了要强调“总理级别”的标准规格外，也是为了避免外界产生不必要的联想。因为对李克强的死因，民间普遍存在质疑。他认为这是“一场不高不低、完全不露破绽的告别式”。郭宝胜还透露，近日，多名中国境内的异见人士都遭国保要求不得发布有关李克强的文章。

11月2日这一天，中国官媒只发布了有关遗体告别和火化的简短通稿，另外央视新闻播出了习近平参加遗体告别仪式的画面。有网民在社交媒体上汇总的当日主要报纸版面显示，有关李克强遗体火化的内容均未登上人民日报、光明日报、经济日报、中国青年报、北京日报等大报的头版。

李克强遗体告别仪式在八宝山举行

死后亦被“边缘化”

而在10月27日李克强逝世当日，在各大报纸和央视新闻上，他的死讯都只出现的不显眼位置。官媒只了发布新闻通稿和讣告，之后也没有再刊登评论和悼念性的文章。

有评论指，生前不得志的总理李克强在死后依然被边缘化。新加坡国立大学政治系副教授庄嘉颖认为，鉴于前例的历史背景和当前经济情势不佳，及习近平强力管控民间声音的倾向，中国官方自然希望低调、快速办完李克强的后事。

但中国民众对李克强之死的关注度依旧不减。周四，与李克强有关的话题仍在微博热搜榜最靠前位置，包括“李克强同志遗体在京火化”、“李克强同志生平”、“李克强同志生平照片”。但内容都经过严格过滤，只显示官方账号发帖。许多有关帖文下的评论区都显示“评论内容暂不显示”。

清华大学法律教授劳东燕在李克强火化后发微博感叹，“与其说是在缅怀一个人的逝去，不如说是在叹息一个时代的渐行渐远’，” 她在一篇已就被删除的微博帖文中写道，“毁坏很容易，重建却是难上加难。善于破坏而不善于建设，终于又回归到原来的轨道上了。似乎总是走不出历史的循环，这一点尤其令人悲伤。”

悼念李克强：民间自发、官方矜持 合肥：故居前的花海 李克强逝世的消息传出后，在安徽定远李家祖屋和合肥李克强幼时故居（图）前往献花的人群络绎不绝，鲜花在街道上堆积如山。李克强1955年出生于合肥，在这里度过青少年时代，上世纪70年代作为“知识青年”在安徽凤阳县下乡“插队”。

悼念李克强：民间自发、官方矜持 故乡情结 在李克强去世当天的晚上，就有人就开始前往位于合肥红星路的李克强故居。由于现场人流不断，为了维持秩序和保护祭拜者安全，一些民众自发组成人链，将献花悼念的场地隔开。

悼念李克强：民间自发、官方矜持 郑州：主政之地 河南省会郑州也出现不少悼念的人群和摆放的大量花束。1998年到2004年，李克强在河南省先后任省长、省委书记。1990年代河南的“血浆经济”导致艾滋病在该省一些农村泛滥，造成巨大的人道灾难，李克强在河南主政期间采取了一些补救、纾困措施。

悼念李克强：民间自发、官方矜持 长安街：不得驻足 李克强的突然去世在中国社会引起了巨大震动，社交媒体的有关消息下大量网民留言哀悼。然而在中国的权力中心、李克强工作了16年的北京，当局加紧了安保管制。天安门广场依旧必须提前预约进入、中南海（图）附近，保安会提醒行人不得停留。

悼念李克强：民间自发、官方矜持 官媒：冷处理 中国媒体统一转发官方对李克强逝世的讣告通稿。当天晚上的“新闻联播”节目中，这位前总理辞世的消息仅被放到第三位。社交媒体上，相关消息的评论区很快就被关闭或严格审核。在新浪微博上，只有经过认证的大v官博才能在“李克强同志逝世”的词条下发表新帖。

悼念李克强：民间自发、官方矜持 校园：禁止集会 中国社交媒体流传的一些截图显示，中国多所大学下达通知，严禁学生线上线下聚集悼念已故总理李克强。许多大学生在微博上表示，学校通知，至11月3日所有社团活动因故取消。李克强的母校北京大学29日在官方微博发文缅怀这位校友，不过学生的留言都被屏蔽。

悼念李克强：民间自发、官方矜持 等待告别 中央社报道，网路视频和图片显示，李克强的遗体27日从上海运至北京。香港《明报》称，按照正国级领导人丧葬规格，李克强遗体将于本周在北京八宝山革命公墓火化。独立时评人、作家蔡慎坤在X转发一则透露治丧安排的消息称，李克强的丧事将“从简”，甚至不开追悼会，仅有小规模的“遗体送别”。



（综合报道）

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