中共五中全会：经济“双循环” 减少对外依赖

（德国之声中文网）近几十年来，中国已经崛起为世界第二大经济强国。同时，其资本主义和市场化程度也更高。但中国的经济模式并不能与西方工业国家相比。近年来，国家对其经济的影响力甚至大大增加。

中国党和国家领导人仍然每十年制定两次经济政策框架，即五年规划。至于如何制定这些计划，事先不会进行公开辩论，而是由中共全会进行讨论和决定。

新口号

今天，中共五中全会拉开帷幕。最近几周，中共领导人已经明确了新的五年规划的重点。10月中旬，国家主席习近平在经济大都市深圳表示："中国将实行一种新的经济模式，‘双循环'发展体系。"

最近以来，在中国任何有关经济政策的讨论都离不开"双循环"这个口号。上海恒生银行首席经济学家王丹解释了这个词背后的含义。经济"双循环"中的第一个循环是指国内经济。中国领导层希望加强国内经济循环，例如生产、供应、消费、需求。第二个循环指的是国外，也就是国外市场的循环。"

减少对外国的依赖

减少对外国的依赖这其实也意味着外国对中国经济的发展依然重要。来自其它国家的投资、专业知识和特殊元器件在中国仍然受欢迎。但另一方面，中国领导层希望在新的经济模式下更加独立于外国，以便能够更好地应对日益严重的贸易限制和未来可能出现的制裁。

香港经济分析机构 "经济学人智库"的中美贸易专家尼克·马罗（Nick Marro）说："在我看来，中国领导层正在利用'双循环'发展格局来解决国内经济中仍然存在的一些弊端。比如，中国在制造芯片方面还不够好。

因此，中国国家领导人希望尽快使国家不再依赖于美国生产的特殊元器件和专门知识。分析师表示，这可能为欧洲企业提供商机，至少在短期内是如此。然而，从长远来看，中国领导层的目标是明确的，即摆脱对外国原材料、专用机械和专业知识的依赖。

内容不详

尚不清楚的是，中国将如何实施“双循环”经济战略。到目前为止，这基本上还是一个空洞的口号。经济学家王丹说：“与‘新丝绸之路’相比，这是一个还相当模糊的方案。当初提出“新丝绸之路”时，没有人知道其背后含义。现在提出“双循环”经济战略亦如此。这个概念需要先由经济界和地方政府来诠释，之后国家领导层再进行全面定义。”

目前，新的五年规划不可能改变中国经济的基本问题。首先，中国的消费者情绪和内需继续低于平均水平；其次，对中国共产党领导层的不信任在全球范围内日益增长。中国的公司也越来越多地感觉到这一点。

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