中共五中全会：放慢增速 度过中等收入陷阱

（德国之声中文网）据中国新华社报道，在今年10月26日至29日召开的中共十九大第五中全会上，习近平以及中国其他领导人将讨论并制定从2021年至2025年的第14个五年经济与社会发展计划。

消息来源称，中共党内就是否放弃制定经济发展目标以获得更大的灵活性进行了内部辩论之后，政治决策者认为，制定五年发展计划仍是中国度过中等收入陷阱的最关键措施。

一个参与辩论的消息来源告诉路透社，该措施仍然为各地政府制定了发展目标，因为如果没有既定目标，在中美加深全面交恶的背景下，无法确保发展的方向。

政府智库以及经济学者曾建议，将年平均国内生产总值（GDP）目标定为5%左右。

今年年底结束的第13个五年计划期间，中国年均GDP在6.5%以上。

此前，为降低信贷拉动经济的力度、加强生产性投资，一些政府智囊建议，摒弃一直以来使用的设定官方经济增长目标这一计划经济手段。改革派希望习近平倡导的"双循环战略"成为加速改革的契机，促进国内需求，为经济带来新的动力。

中国今年仍坚持3%的增速？

今年5月，中国因新冠疫情推迟召开的人大会议，18年来首次放弃宣布2020的经济增长目标，尽管如此，一些经济学者怀疑中国政府仍暗中坚持着3%左右的经济增长率。

中国的第14个五年发展计划将于2021年两会期间正式公布。瑞银集团（UBS）的经济分析人士认为，中国政府为2021年至2026年的下一个五年计划或者放弃制定目标，或者将经济发展目标调低（5%左右），或者制定灵活性目标。

中国正面临美国在贸易、科技以及其它领域的全面阻击，华盛顿甚至扬言要同中国"脱钩"。不过，年均5%的经济增长率将足以使中国平安度过"中等收入的陷阱"，过去，阿根廷、巴西、南非等国家都未能战胜这一陷阱，未能实现向高质量的工业化社会的转型。

根据世界银行的定义，高收入国家的门槛为人均收入12535美元，中国目前已经达到人均收入10410美元。

根据中国国务院发展研究中心最新的一份报告，中国将在2024前年成为高收入国家，2032年前取代美国成为世界上最大的经济体。

这份报告分析认为，中国2020年GDP将跌至1976年来最低即2%至3%，但2021年将在低水平基础上反弹至7%。从长期看，因为人口老龄化以及经济的不断成熟壮大，中国的发展速度将有所放缓。

李鱼/洪沙（路透社等）

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