中共二十届二中全会：审慎发展经济 迎接惊涛骇浪

（德国之声中文网）去年十月产生的中共第二十届中央委员会在结束第二次全体会议时发表公报，该文件也被看作为即将召开的人大和政协两会定下基调。公报在经济部分指出今年经济恢复的基础还很薄弱，"我国改革发展稳定依然面临不少深层次矛盾，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大，经济恢复的基础尚不牢固，各种超预期因素随时可能发生"。

中国去年的经济增长只有3%，是近半个世纪以来最差的表现。这样的结果同习近平主导的清零抗疫政策直接挂钩。

中国国家统计局的数据显示，去年，城市就业水平自1962年以来首次出现下降，城镇就业人口减少了840万，降至4亿5931万人。与此同时，人均消费也显现少有的衰退。去年薪资收入增长的幅度是30年来最低。

上海保银投资管理有限公司（Pinpoint Asset Management）总裁兼首席经济学家张智威表示，"城镇就业人口降低反映去年中国经济的严重局面"，他在给客户的信函中写道，疫情导致的失业以及缺乏农民工进城打工是带来就业岗位流失的两大因素。不过，张智威认为，这一收缩是短期现象，中国已告别了清零政策。

中国国家统计局的数字还显示，去年中国人均消费也显现出少有的衰退。2021年人均消费上升了12.6%，去年则下降了0.2%，而消费下降自从1980年以来只出现过3次。零售业也下降了0.2%，表现为1968年以来最差。

有分析人士认为，中国最低收入的资薪增长放慢去年急剧放慢是消费疲软的主要原因。疫情前，最低资薪增长最快，而去年这一增长幅度从之前的10.1%降到5.2%。

公报强调党的领导

公报指出，"党的二十大对深化机构改革作出重要部署，对于全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴意义重大而深远"。公报要求，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加强党中央的集中统一领导。

在提及国际局势时，公报写道，"当前，世界百年未有之大变局加速演进，世界进入新的动荡变革期，我国发展进入战略机遇和风险挑战并存、不确定难预料因素增多的时期，必须准备经受风高浪急甚至惊涛骇浪的重大考验。"

本届中共中央委员会共有205名委员，本次与会203名委员，以及170名候补委员。会议为十四届人大和政协拟定了领导人名单，并讨论通过了《党和国家机构改革方案》。

“两会”看点有哪些？ 习近平将续任国家主席及国家军委主席 2023年的中国全国两会适逢中央政府换届。去年10月在中共二十大上获得历史性的第三个总书记任期的习近平预计将在两会上续任中国国家主席及国家军委主席。2018年3月，人大修宪取消了国家主席任期限制，为习近平继续连任铺平了道路。

“两会”看点有哪些？ 李克强卸任政府总理 担任中国政府总理十年的李克强将最后一次做政府工作报告。根据中国宪法的规定，国务院总理的任期最长两届，即十年。在去年10月的二十大上，李克强未当选新一届中央委员。李克强不断强调市场经济的重要性，要地方官员讲真话，被许多人形容为是一位务实、朴素、开放、亲民的政治家。他在2020年两会的记者会上表示，中国有“6亿中低收入及以下人群，他们平均每个月的收入也就1000元左右“。

“两会”看点有哪些？ 李强预计将接任总理 中国新的国务院总理预计将由在中共中央政治局常委中排名第2的李强接任。如果他出任总理，将是中共执政史上从地方党委书记直升国务院一把手的第一人。李强2017年10月至2022年10月担任上海市委书记，被外界视为习近平派系“之江新军”的主要人物，其仕途与习近平的提拔密不可分。

“两会”看点有哪些？ 丁薛祥或任常务副总理 在中共中央政治局常委中排名第七的现任中共中央办公厅主任丁薛祥可望担任中国国务院排名第一的副总理。丁薛祥现年60岁，被视为习近平的幕僚长。据港媒星岛日报披露，其他三名国务院总理将分别由何立峰、刘国中和张国清担任。

“两会”看点有哪些？ 一系列新的人事任命 中共中央政治局今年2月已讨论向两会推荐国家机构和政协领导人员建议。按照惯例，建议人选与最终名单几无差池，两会只是进行流程式的投票表决。除国家主席、副主席、国务院总理、副总理外，新的人事任命还包括各部委要员、人大委员长、政协主席、最高人民法院院长、最高人民检察院检察长等等。两会还将审议《党和国家机构改革方案》并在会后公布。

“两会”看点有哪些？ 国安系统的归属受关注 在《党和国家机构改革方案》中，国安系统的归属最受关注。据港媒报道，以往隶属国务院的中国公安部和国安部可能通过这次机构改革直属中央领导；由习近平亲自担任主席的“中央国家安全委员会”的功能或得到加强；不排除中央政法委权力可能被削弱。

“两会”看点有哪些？ 新的央行行长将确定 两会后，现任央行行长易纲将退。知情人士表示，职业银行家、中信集团负责人朱鹤新（图）有可能成为新一任央行行长；习近平的长期心腹、中国发改委主任何立峰很可能接任央行的党委书记。普遍预计，何立峰还将接任退休的刘鹤、成为主管经济、金融和工业事务的副总理。

“两会”看点有哪些？ 将释放政经政策信号 中国官媒承认去年”内外部环境的超预期因素“对中国经济造成较大冲击。结束严苛的疫情防控”清零政策“后，中国的生产生活开始逐渐恢复。”拼经济“成为新的目标。预计官方将在两会上释放有关GDP增速、财政赤字设定、房地产政策等经济政策信号。此外，两会还将审议立法法修正草案。草案拟将“坚持和发展全过程人民民主”写入其中。



(综合报道)

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