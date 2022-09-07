中共二十大： 習近平連任後的對台政策

(德國之聲中文網) 中共將於今年10月16日起，舉行第20次全國黨代表大會（簡稱二十大），會中除了公布新的人事外，由於歷屆黨代會報告中，都會公布對台灣事務、港澳事務和對外事務的方針，也被視為是未來5年的施政方向，因此一直是媒體和觀察家都很關注的內容。

居住在中國上海的華東師範大學台籍副教授陳弘信告訴德國之聲，中共的對台政策可能會在未來幾年出現劇烈的變化，「中國以前就一直強調願意等（統一），但現在整個社會的氛圍，包含（官方）釋放出來的訊息 ，都說不能等」。

他認為，這樣的緊張氣氛自然是中國官方刻意釋放出來。但已在中國大陸居住和任教10多年了的陳弘信說，「以前沒有這個氛圍」。

中國統台方向具體化

中國官方在8月10日罕見的發布名為《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書，這也是自1993年《台灣問題與中國的統一》，以及2000年《一個中國的原則與台灣問題》兩份白皮書後的第三份，等於提前曝光了二十大後的對台佈局。

2022年的新版白皮書內容，中國官方雖然重申了和平統一和一國兩制，外界認為中方立場已較過去更為強硬，但同時再度不承諾放棄武力，但外界也發現，本次白皮書中直接刪去了「統一後台灣實行高度自治，中央政府不派軍隊和行政人員駐台」的承諾，不提及這個部分，也為二十大之後的對台政策變化，提供更多的迴旋空間。

陳弘信提到，在第三份白皮書出來之後，中國的各涉台智庫近期都很積極的在舉行會議，並在認真思考關於兩岸統一的一些具體措施和做法，「因為上頭的政策往這個方向去引導，很多學者就會出來提方案和建議」，而中國各涉台大小智庫，就會負責思考要如何從理論上和實務上，去擬定統一前後的各種方案，「應該是想要有一個結論出來」，陳弘信透露。

而針對日前中國當局對台灣官員和政治人物進行制裁，並公告台灣駐美代表蕭美琴等人是「台獨頑劣份子」名單一事，陳弘信解讀，中國官方接下來一定會有更近一步，他預料在中共二十大之後，「除了白皮書之外，還會有更具體的措施出來」。

據他了解，中國有些涉台機構已經在提議，認為台灣應該要跟香港一樣，要對台灣擬定一個「基本法」的框架。他表示，學界會聽到有這樣的消息，代表中方「有可能開始要為台灣設立基本法了」。

針對陳弘信的說法，一位不願意具名的涉台學者李教授（化名）向德國之聲表示，中國官方的傳統作法是先安排好一系列的措施，而不會對台灣輕易動手。但今年之後，中國官方應該是「真正開始準備兩套（和平統一和武力統一）的方案」，李教授說。

中國籍的李教授目前在上海某研究機構任職，他與台灣的政治界與學界有著長期和密切的關係，平時的研究方向就是關於台灣的問題。但由於他所任職的機構，對學者的對外發言有所限制，所以他只能以匿名方式發表意見。

據李教授透露，近期中國一位資深涉台學者的對台研究，在論文獲得官方獎項後，其題目竟然罕見的並未公開，「可見那個研究有不想讓外界知道的內容」。

李教授對二十大的解讀和預測是，未來中國官方會繼續對於台灣人做出區分，「在大陸的台灣人會有一定的扶持或便利化」，但是在台灣的人「就隨緣了吧」。

而關於中共二十大之後，官方會採去什麼對台的新策略，他的看法較為保守。「我覺得主要還是看老大（習近平）怎麼想，如果他覺得（和平統一）無用，那就是駟馬難追了」， 李教授說。

中國的「東升西降」vs.台灣的「親美反中」

而對於中國為什麼會在近年改變對台策略，除了美國眾議院議長裴洛西不顧中方壓力堅持訪台外，兩位學者也認為，這與台灣民進黨政府採取的「親美反中」路線有關。

陳弘信說，中國官方和民間原來是對兩岸關係和中美關係很有自信，也就是中國國家主席習近平之前所謂的「東升西降」（中國會崛起，西方會衰落），因為中國的經濟成長率無論疫情後再怎麼降低，應該還是會比美國高。所以中國始終認為，其經濟規模超越美國是遲早的事情，「東升西降這是板上釘釘的事情」， 陳弘信說，「也許不用到2028年，中國經濟就會超越美國」。

在此一背景下，中國官方先前認為，包含台灣和中國周遭的國家都是牆頭草，「哪邊強就會靠哪邊」，尤其在兩岸關係上，自冷戰時代以來，中國官方就認為台灣方面對兩岸關係是沒有決定權的，「這原來是美國跟蘇聯的問題」，等蘇聯解體後，「這就變成是美國和中國的問題」，他解讀。

陳弘信還說，美國現在擺出了要在中國崛起前打壓中國的作法，又積極拉攏台灣和日韓等周邊國家，所以讓中國的態度有所改變，「（美國）把台灣拉得太偏，這是中方沒辦法讓步的」。

李教授也同意陳弘信關於「台灣太靠近美國」的說法。李教授認為，中美關係目前基本上沒有互信，加上國際政治環境變化，包含俄羅斯入侵烏克蘭的事情，也變成重要的參考依據，「還是挺有收穫的」。因為這也讓中方知道，未來如果需要武力犯台的話，美國大概會怎麼做，歐洲又會怎麼做，這是一項寶貴的實際經驗，「畢竟這是電腦模擬不出來的」，李教授說。

陳弘信則說，俄羅斯對烏克蘭的戰爭，就是給中國官方一個很重要的訊號，因為美國和西方的支持「就是只能到這樣」，而關於經濟制裁的部分，從俄烏戰爭的情況看來，「（西方）封鎖只能到這個程度，（西方）也做不到其他的」。同時，俄羅斯的國民生產毛額（GDP）只有中國的五分之一不到，換言之，全球經濟對中國的依賴比對俄羅斯的依賴更大。

而在心理層面上，陳宏信解釋，對中國政府和民眾而言，很多時候是可以為了一個特定目標而犧牲的，這與西方國家不同。「中國很多人會覺得，（如果為了統一台灣開戰）要吃三年的苦，就吃三年的苦、你（西方）要封鎖，就讓你封鎖、勒緊褲子就是勒緊褲子」他解讀。

李教授則認為，中美雙方在根本面上沒有那麼大的差距，「中國其實是西化的模範生」，但中國和西方現在陷入意識形態基本面的鬥爭當中，讓中國覺得這必須是「你死我活的鬥爭」，這樣就無法在政治上求同存異，「這對台灣來說也是一樣」．因為在現有的國際局勢下，中方明顯視台灣的民進黨政府為一個中美關係的攪局者，「這是讓老大（習近平）最痛恨的」。

如何解讀無人機侵擾

而自8月3日美國眾議院議長裴洛西率團訪問台灣後，中國軍方在台灣四周海域舉行了4天的實彈軍事演習，每日都有中國的軍機和軍艦橫越台灣海峽中線，並且有飛彈直接橫越台灣上空，這也導致在演習結束後，各方仍非常關注台海局勢。但兩位學者對此一事件的解讀，與主流意見不同。

針對台灣各界非常關注日前中國無人機侵入金門軍事營區的事件，是否是中國軍方在嘗試對台進行軍事行動，陳弘信說，這是「（中國）一些老百姓比較粉紅、激進的飛去台灣那邊」，又由於廈門市政府已經自9月3日起，宣布禁飛小型無人機10天，可見無人機飛去金門軍營並不是官方的計畫，他認為「中國官方目前的主軸，仍是避免兩岸擦槍走火」。

李教授也同意這樣的看法，「我認為（無人機飛到金門軍營）這是民間行為」，他說，無人機侵擾金門的做法，這很明顯不在中國官方的既定對台方案當中，這既不是中國決策層的習慣，中國官方也沒有必要節外生枝，反而會造成未來決策上的困擾。

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