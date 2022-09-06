中共二十大：李克強去向？習近平人事布局？

（德國之聲中文網）中共二十大預計10月16日登場，中國國家主席習近平料將史無前例取得第三任期。年初，中國總理李克強已在兩會表示，這是他最後一次以總理身份召開記者會，外界關注誰將接任總理一職。

按照慣例，總理人選一般要有副總理經歷，目前符合條件的只有現任全國政協主席汪洋和國務院副總理胡春華，兩人也被認為是最熱門人選。

台灣政治大學東亞研究所教授王信賢告訴德國之聲：「現在在選總理，主要取決於習近平的標準為何，而政治忠誠會是關鍵」。

他表示，從這個角度來看，汪洋比胡春華更適合，因為汪洋不只擔任過國務院副總理，且過去5年在全國政協主席任內，包含涉台問題、統戰問題、以及新疆跟西藏問題，「其實他都跟習近平配合得蠻好的。」

至於李克強何去何從則眾說紛紜，王信賢認為，李克強仍可能留在常委，一來李克強沒有表明未來會不會有其他機會，二是他年齡未到，三是過去半年李克強非常活躍。

有人猜測，李克強若留在常委可能效仿李鵬模式，卸職後擔任人大常委會委員長，王信賢認為這個可能性相對低，主因是人大常委會在去年兩會修法後權力變很大，有任免國務院副總理的權力；而現任人大常委會委員長栗戰書「跟習近平配合非常好，所以人大常委會委員長這個位置必須擺一個可以跟習近平配合很好的人」，對習近平而言，是否願意擺李克強到這個位置仍是個問號。

過去半年來諸多海外輿論揣測「習李之爭」，曾在中共中央黨校擔任教長達15年、批評習近平後流亡美國的蔡霞，她日前在美國《外交政策》（Foreign Policy）撰寫〈習近平的弱點〉評論一文。文中提到，她認為「長期以來，李克強一直在悄悄抵制習近平的清零政策，強調需要企業重新開工和保護經濟發展」，習李分歧正浮上檯面。

文章寫道，經濟方面，李克強今年5月曾在一次線上會議對10萬名幹部表示，中國經濟狀況比預期更糟糕，習近平的盟友隨即發起反擊；疫情方面，李克強和他的隨行人員拒戴口罩，4月在南昌市一次演講時，李的助手要求與會者摘下口罩。

蔡霞認為，這些都是李克強抵制習近平疫情政策的象徵，「李克強一直忍讓習的專橫跋扈，迫不得已默許習繼續清零政策。或許，他不久就會達到忍讓的臨界點。」

不過王信賢表示，他認為「習李之爭」並不如外界所傳，中國包含防疫等許多問題都是國務院必須負責，李克強頻繁出現在公眾視野「也是正常的」，但考慮到習近平應會希望在人大常委會委員長這個位置擺放自己信任的人，「把李克強擺在全國政協主席或國家副主席這種沒有入常的位置，我覺得有可能是個考慮。」

專家：「七上八下」存變數

「我們現在在想誰入局跟誰入常，基本上都是兩個版本。一個是有『七上八下』，一個是沒有。」王信賢告訴德國之聲。

自十六大以來，中共中央政治局常委有著「七上八下」的不成文規定，即67歲續任、68歲退任的年齡限制，但在以習近平為黨中央核心的時代，許多既往規則似乎已不再適用——現年69歲的習近平先是打破鄧小平以來的「隔代指定接班」規則，其後通過修憲取消國家主席任期限制，為他成為終身主席的可能性鋪平了道路。外界揣測，習近平可能在二十大再打破「七上八下」潛規則。

若按照「七上八下」的規則，除去習近平之外，現任常委栗戰書（72歲）、韓正（68歲）兩人年齡已到；政治局委員也有9人屆齡，包含「經濟沙皇」的劉鶴（70歲）、外事一把手的楊潔篪（72歲）、國務院第二副總理孫春蘭（72歲）等。

王信賢告訴德國之聲，包含習近平比較信任的栗戰書與劉鶴在內，「若有『七上八下』，這些人都要退，若沒有，這些人可能會留下」，但他們的位置要擺在哪，目前「很難預期」。

王信賢認為，「七上八下」會不會被打破「存在變數」，一來是習近平權力是否已大到足以將這個潛規則廢除，二來是將這些年齡超過68歲的人留在權力位置上，對習近平來講究竟意義大不大。

他進一步解釋，韓正的江派色彩「雖然很淡，但一直都有」，應該會退位；孫春蘭則是表現向來不太好，「憑著她女性的保留名額才進入政治局委員」；劉鶴年紀也到，「習近平應該也沒有必要留他」。目前綜觀來看，「可能還是會有『七上八下』」

不過也有分析指，二十大仍可能打破「七上八下」。香港《南華早報》日前報導，中國現任外交部長王毅可能破格入常。報導引述分析指，中國現任兩名涉外事務高層官員，一個是楊潔篪、一個是王毅（68歲），按照「七上八下」規則兩人在二十大都得離任，但當前中國還沒人能擔此重任，加上中國正面臨複雜國際局勢與外部挑戰，因此「王毅可能退不了，而且將接替楊潔篪。」

誰將入常？

根據蔡霞，政治局常委由5到9名政治局委員組成。二十大常委會否由現時的7人有所增減，牽動著習近平的權力分配。

香港《明報》分析認為，「政治局常委不會增至9人」，因為這等於重回十八大前的格局，是分權的安排；至於進一步集權、恢復十三大時的5人，「雖然機率不高，但並非完全不可能」；台灣學者王信賢也認為，政治局常委人數應不會變動。他解釋，「團派」的李克強、汪洋跟胡春華應該仍會入局，進一步而言即使這3人都入常，習近平仍掌握了4個常委名額。

至於習近平會如何擺放自己的人馬，王信賢指出了4名值得關注的重要人物——李強、黃坤明、丁薛祥及何立峰，前三者都是現任政治局委員。

王信賢認為，現任中共上海市委書記李強入常「機會很大」，且可能接班韓正的國務院常務副總理之位。他說：「在上海疫情前，李強本有機會接下國務院總理，但上海疫情後很多人說李強不會入常，但我不這麼認為。」

他認為，事實上中共中央給李強很大的機會去打贏所謂的上海保衛戰，「上海疫情最後結果反而是李強的政績」，因為「上海人要治理比其他地方困難，這個地方能封控2個月以上，這就是打贏上海保衛戰」。

另一個可能入常人選是現任宣傳部部長的黃坤明。王信賢說明，習近平2012年剛接下總書記職位時，2013年出現了憲法說，習近平驚覺在意識形態跟宣傳部分掌握不足，所以後來調派黃坤明擔任宣傳部副部長，穩住了宣傳系統，「黃坤明在宣傳與意識形態部分幫習近平立下大功」，因此黃坤明「蠻有機會入常，也會接下宣傳的位置。」

此外，中央辦公廳主任丁薛祥是習近平的核心幕僚之一，王信賢認為他也很可能入常；國家發改會主任何立峰則可能入局。他指，習近平在2020年出訪緬甸前，所有出訪都帶上這兩個人，國內地方考察也是如此，這是因為出訪時涉及到一帶一路，而國內涉及到項目分配，「對習近平來說這兩個人很重要。」

暗流湧動？

中國對內正面臨新冠疫情、經濟下行壓力、黨內派系競爭等問題，對外遭逢俄烏戰爭、美中關係與台海局勢緊張，但王信賢認為目前「習近平的權力基本上是很穩固的」，從今年二十大跟過去其他幾次黨大會時間差不多，加上習近平北戴河會議開完後立刻到地方考察，都可以觀察出來。

他指，二十大入局的人未必是接班人，而是能夠協助習近平或幫習分擔事務，「習近平除了二十大之外，還有可能二十一大，所有的決定權就取決於習近平自身的身體狀況」。

若無意外，習近平可望在二十大後繼續大權在握，但也有觀察指出，中共政局檯面下正暗流湧動。蔡霞就在《外交政策》寫道，習近平拋棄中國長期以來集體領導的傳統，大行毛澤東的個人崇拜已激怒許多黨內人士，在幕後，「他的權力受到前所未有的質疑」。此外，一系列政策失誤也讓習近平的支持者大失所望。來自精英階層的不滿正向下擴散至地方與民間，「二十大召開前的幾個月裡，中共內部的暗鬥可能會愈演愈烈。」

蔡霞認為，習近平的第三個任期尚未板上釘釘，日益增多的反習人士仍有可能將他趕下台，「不能說完全沒有這種可能」，儘管如此，今年秋天最可能的結果仍是習取得第三任期，只是習爭取連任不會完全沒有爭議，而「這種成功將在未來導致更多動蕩」。

新一代中共强人：习近平的崛起

（採訪記者：William Yang）

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