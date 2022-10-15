中共二十大开幕 宋平出席 江泽民未现身

（德国之声中文网）本周日（10月16日）中共二十大在北京召开。张德江、俞正声、刘云山、张高丽等已卸任的十八届政治局常委都出席开幕式。

路透社记者关注到，这也是一年前被传出负面新闻的中国前副总理张高丽首次公开露面。

去年11月2日，中国著名网球运动员彭帅在新浪微博发文，自我披露同中国前政治局常委兼前副总理张高丽的特殊性关系。这篇文章在微博上存在20分钟后被微博官方删除，同时彭帅的微博账号亦被禁言，相关关键字成为敏感词汇。这一事件引起国际舆论广泛关注。社交媒体上随后出现“#彭帅在哪里”（#WhereIsPengShuai）寻找彭帅的浪潮。

后来彭帅在接受新加坡媒体采访时否认自己遭到过性侵，并表示自己“没有受到监视，一直都很自由”。

现年75岁的张高丽从未公开对这一事件做出回应。

路透社的报道指出，在为期一周的二十大会议开幕式上，包括胡锦涛在内的中共党内历任高层人士与现任总书记习近平一起对外展现“党内的团结”。外界普遍预期习近平将在二十大上获得第三任期连任，并巩固其作为毛泽东以来中国最强势统治者的地位。

79岁的胡锦涛看起来很健康，他跟随习近平走上主席团第一排并坐在习近平左侧座位上。

前任总理温家宝也出席了二十大的开幕式。

路透社记者观察到，高龄96岁的中共前总书记江泽民没有出席大会。不过，江泽民今年依然是二十大主席团常委会的成员。在周六举行的二十大主席团第一次会议通过了主席团常委会名单，江泽民、胡锦涛等元老依惯例名列其中。

105岁的中共元老宋平坐在曾庆红和张德江中间。

习近平讲话时，会场内几乎所有代表都戴着口罩聆听报告，而在第一排就坐的主席团常委并未戴口罩。

二十大开幕式前，主持大会的中国国务院总理李克强宣布，全场为毛泽东、周恩来、刘少奇、朱德、邓小平、陈云等已故老一辈无产阶级革命家和革命先烈默哀。

邓小平的长子邓朴方也出席了开幕式，坐在主席台的后排。

二十大前的北京街头

（路透社）

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