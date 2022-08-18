 中共二十大将于10月16日召开 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.08.2022

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时政风云

中共二十大将于10月16日召开

中共党全国代表大会每五年召开一次，期间将产生新一届中央委员会，总书记习近平预计也将开始其第三任期。

中共党旗

中共党旗

（德国之声中文网）据新华社报道，中共中央政治局周二（8月30日）召开会议决定，将在10月9日举行的十九届七中全会做出建议，二十大于10月16日在北京召开。

周二的政治局会议由习近平主持。根据新华社的报道，议会强调，二十大是中国共产党向第二个百年奋斗目标进军的关键时刻召开的重要大会。

人们普遍预期中共总书记习近平在二十大期间将打破先例开始其第三个任期。

按照惯例，二十大也将闭门举行，持续一周。大约2300位来自全国各地的党代表在人民大会堂选举产生新一届中央委员会，而现年69岁的习近平将无悬念当选中共总书记以及中央军委主席。

一般认为，中国的大政方针不会发生根本性变化，外界聚焦二十大主要关注中共高层的人员变动，谁会成为下一届政治局常委，明年3月召开的人大期间取代李克强总理的人选等等，都会在二十大期间做出决定。

  • China Xi Jinping & Vater Xi Zhongxun im Jahr 1958 (picture-alliance/CPA Media/Pictures From History)

    习近平：从红二代到权力巅峰

    革命世家

    习近平（左）1953年生于北京，父亲习仲勋（右）是中共元老之一，当时任中共中央宣传部部长。本图摄于1958年。

  • China Xi Jingping als Student im Jahr 1953 (picture-alliance/CPA)

    习近平：从红二代到权力巅峰

    从插队知青到工农兵大学生

    1968年，习近平与成千上万的知识青年一样到农村插队，落户在陕北延安。1975年，习近平作为工农兵学员进入清华大学化工系就读。

  • China Xi Jingping im Büro in Zhengding im Jahr1983 (picture-alliance/CPA)

    习近平：从红二代到权力巅峰

    河北正定县

    1979年毕业后，习近平被分配到中央军委，成为国防部长耿飚秘书团队的一员。1982年，习近平出任中共河北省正定县县委副书记，次年升任书记。1985年到2002年间，习近平先后任厦门副市长、福州市委书记、福建省委副书记、省长。2002年调任浙江省副省长、省委书记。

  • China 2007 Xi Jinping, Kommunistische Partei Shanghai (picture-alliance/dpa/E. Wang)

    习近平：从红二代到权力巅峰

    地方到中央

    2007年陈良宇落马后，习近平调任上海市委书记。图为2007年6月习近平出席上海特奥会的倒计时活动。此时的习近平，已为进入中央权力领导核心做好了准备。

  • APEC Bali Chinas Präsident Xi Jinping (Reuters)

    习近平：从红二代到权力巅峰

    第一夫人

    习近平的夫人彭丽媛是著名歌唱演员，两人有一个女儿。

  • China Volkskongress Fortsetzung Xi Jinping (Reuters)

    习近平：从红二代到权力巅峰

    习李搭档

    2007年习近平、李克强入选中共中央政治局常委，构成下一届领导核心。2012年秋的18大上，习近平当选中共中央总书记，次年人大会议上当选国家主席。

  • London: Chinas Präsident Xi Jinping auf Kutschfahrt mit Königin Elizabeth II. (Reuters)

    习近平：从红二代到权力巅峰

    他有一个梦

    习近平提出的“中国梦”的理想目标，逐渐成为中国官方政策和媒体宣传的一面旗帜。在中国部分民众为这一远景所鼓舞的同时，西方世界却为中国的政治、经济各方面影响力的增加感到担忧。

  • China Militärparade Xi Jinping (picture-alliance/AP Photo/CCTV)

    习近平：从红二代到权力巅峰

    沙场点兵

    习近平向来强调军队的重要性和对党的忠诚。2017年7月30日，为纪念解放军建军90周年，习近平在内蒙古朱日和基地主持阅兵。

  • Donald Trump und Xi Jinping (picture alliance/AP Photo/A. Brandon)

    习近平：从红二代到权力巅峰

    谁将引领世界

    在美国总统特朗普推行“美国优先”、从国际事务中抽身的政策之际，中国则愈发频繁地以积极姿态出现在世界舞台上。习近平治下的中国在大力整治腐败的同时，压制言论自由和公民社会。

  • China Peking Kommunistischer Parteitag Xi Jinping (picture-alliance/AP Photo/N. Han Guan)

    习近平：从红二代到权力巅峰

    习核心、习思想

    2017年10月中共19大上，习近平新时代中国特色社会主义思想、“四个自信”、“中国梦”被写入党章。普遍认为，习近平巩固了在党内的核心领导地位。


（新华社、路透社）

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