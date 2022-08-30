中共二十大在即 成都深圳等33城疫情再起

（德國之聲中文網）中國疫情再起，中國國家衛健委週一（9月5日）公佈新增確診病例1555例，其中新增確診人數最多的成都，原訂上週日（4日）結束「原則居家」防疫措施，當局卻宣佈封控措施再延長3天；另深圳調整封控範圍，自週一（5日）展開「分級分類管控措施」。

此次疫情發展最受矚目地區為四川成都，官方先前宣佈9月1至4日實施全市「原則居家」，實質形同封控。隨後成都市人民政府週日（4日）晚間發布通告指，為了「儘早實現社會面清零目標」，自週一（5日）0時至週三（7日）24時，維持現有封控措施，繼續開展全員核酸檢測。

當局稱，在這段期間全市人員繼續按照「應檢必檢」要求，完成全員核酸檢測。封控期間，全市學校、幼稚園暫緩返校，實行線上教育。

據中國媒體報導，超過2000萬人口的成都宣佈「原則居家」，當地一度掀起囤糧買菜潮。期間還發生核酸檢測系統崩潰一事，許多市民冒雨排隊，有人排了3小時仍沒做成核酸，相關話題一度登上微博熱搜榜，閱讀次數達到2億多。

另一疫情熱點深圳，深圳市衛健委宣佈因社會面新增病例下降，將從週一（5日）起採取「分級分類管控措施」，把封控範圍由整個行政區縮窄至街道，如果街道連續3天無新增病例，即可解除臨時管控措施，實施常態化管理；若出現陽性病例，管控措施則往後順延3天。

此前，深圳的福田區、羅湖區、南山區等6個區自2日開始進入封控狀態。上週末，深圳有多個小區、城中村、產業園區實行「封閉式」管理。綜合中國媒體報導，波及人口超過1100萬人，約佔總人口的90%。

根據公告內容，深圳封閉期間，開展全員核酸檢測；除保障市民基本需要的生活超市、藥店、醫療機構、餐飲類企業（只提供快遞外賣服務）外，其他營業場所、門店一律停業；暫停非必要人員流動與活動全區公交、地鐵停運。

嚴防疫情波及二十大

中國財新網週六（3日）整理，全中國目前包括7座省會城市、1座直轄市在內的33座城市，因疫情處於部分或全部靜態管理，超過6500萬居民受到影響。

疫情再起恰逢中國傳統的中秋節將至，各地方政府紛紛提前發出通知或公開信，呼籲在異鄉打工的民眾「非必要不返鄉」。

路透社報導稱，在其他國家都選擇放寬限制、選擇與病毒共存之際，中國堅持實施嚴格的清零政策，這也使得新的疫情爆發成為威脅世界第二大經濟體的一大風險。

《華盛頓郵報》報導，中國官媒近期發布了中共二十大定於10月16日開幕的消息，隨著會期逼近，中國全國各地的疫情仍有升溫的趨勢。不少省市地方政府防疫封控的力度也在加大，居家辦公、靜默管理等封控措施再度盛行。

與此同時，北京市為了防止在中共二十大前再次爆發大規模疫情，已於3日宣佈嚴禁7天內有一例及以上感染者所在縣市區級旅居史的人員進返北京。同時，要求所有人抵達北京後，必須在24小時內進行一次核酸檢測，72小時內再次檢測，人員在7日內不可聚餐、聚會或聚集。

“清零”政策对于中国经济意味着什么？

（綜合報導）

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