中共二十大入常名单决定政治精英自主性多寡

（德国之声中文网）美国研究中共精英政治的著名学者、加州大学圣地亚戈分校政治学教授史宗翰（Victor Shih）在该校21世纪中国研究中心发布的题为《重塑中国的政党：20大之后的看点》的报告中提出，习近平在中共二十大上获得第三任期之后，中共高层是否仍有政治人物有意愿同习近平就政策和政治进行辩论？

他认为，这是一个决定中国未来政治决策质量的重要问题。如果出现类似于毛泽东晚年或斯大林晚年时期独裁领导方式占主导地位的现象，那么就没有官员再敢于对潜在的政策隐患发表意见。但如果拥有相当权力基础的领导人继续在最高层任职，重大政策如果出现失败，也会有更好的机会进行重新评估和路线修正。

史宗翰在文章中分析指出，中共政治局精英政治平衡主要依靠两项要素：精英派系的相对规模和自主性。他表示，确切地预测中共二十大政治局常委名单是不可能的，因为“最后一刻的幕后交易和最后一刻对政治局规模的改变都会极大地改变最终的结果”。

从历史经验来看，年龄和派别关系在政治局常委结果中起着重要作用。第一种假设：“七上八下”的年龄规则依旧保持，李克强（国务院总理）、汪洋（全国政协主席）和王沪宁（中央书记处书记）三个人都是67岁，可以在再担任5年常委。栗战书（全国人大常委会委员长）和韩正（国务院副总理）将退休，留下两个空位给习近平的亲信来填补。

史宗翰认为，最有可能补位的是丁薛祥（中央和国家机关工委书记）和李强（上海市委书记）。丁薛祥曾在习近平担任上海市委书记时担任习的政治秘书，李强曾在习近平担任浙江省委书记的时候担任浙江省委秘书长。

第二种假设：习近平将 “七上八下”改为“六上七下”，这样包括李克强、汪洋和王沪宁在内的所有67岁的常委都将退休。在这种情况下，不仅李强和丁薛祥，李希（广东省委书记）和陈敏尔（重庆市委书记）也将进入中共政治局。史宗翰指出，在这种情况下，习近平很可能在高层政治中也不占据主导，因为团派的胡春华（国务院副总理）和习近平的亲信、独立派系的李希也都在政治局拥有一席之位。

史宗翰认为，从中共党内派系的规模和自主性来看，汪洋、李希和胡春华担任常委会对政治局精英自主性产生最大的影响。李克强和赵乐际（中共中央纪委书记）留任常委也会适度地维护精英自主。虽然李鸿忠（天津市委书记）也有一个相当大的自主派别，但他晋升的机会相对较小。如果丁薛祥、蔡奇（北京市委书记）、李强、陈敏尔、黄坤明（中宣部部长）担任常委，都会降低精英自主性。

史宗翰指出，最有可能出现的情况是中共二十大之后，党内精英层对习近平的依赖性会增加。他认为，如果习近平修改规则，逼迫李克强和汪洋离开政治局，尽管胡春华和李希担任常委会阻止党内精英对习近平完全依赖的情况发生，但精英层整体而言对习近平的依赖性仍将大幅增加。由此产生的平衡将决定未来几年中国政治决策的模式。

中共二十大的七大看点 习近平的下一个五年？十年？ 习近平主导2018年修宪后，中国的立法机构取消了国家主席任期限制，为扩大共产党的影响范围提供了宪法支持。此次二十大，习近平是否连任，本来已经不是什么问题。各界广泛认为，至少在未来的5年，甚至10年的时间里，习近平作为中共建政以来权力最集中，最强势的领导人之一将继续以他的个人意志领导这个拥有14亿人口的国家。如果不是……

中共二十大的七大看点 互联网上习遭软禁的猜测 ……二十大召开前不久的9月底，网上突然出现了诸多习近平遭软禁的猜测。习近平9月16日午夜结束对乌兹别克斯坦的访问回到北京后，在很长的时间里一直没有公开露面，引发多方猜测和解读。消息的来源是一个拥有1000多万粉丝的印度前部长。在推特上，#whereisxi和#chinacoup的标签大量流传，但同时也有很多针对这个谣言的嘲笑和讽刺。

中共二十大的七大看点 如果习下 李会上吗？ 网上相信有关习被软禁消息的许多人是“习下李上”说法的捍卫者。李克强是个在习近平强势执政期间存在感并不强的总理。在疫情期间确实有几个少数可见的高光时刻。包括他发出的：中国有6亿人口月收入大约在1000元人民币左右的警告，以及中国在实行严格新冠疫情管控期间，他不戴口罩拜访中国各地及大学院校，和大量企业家开座谈会讨论如何面对经济下行的严峻现实——这一系列看上去有点和习近平“唱反调”的做法。但是，李克强本人在2022年的两会期间，已经明确表示将于2023年月任期届满时卸任总理一职。

中共二十大的七大看点 谁会接替李克强？ 绝对是此次中共二十大比“谁会接替习近平”更值得关注，更有悬念的话题。从目前中共完全密不透风的政治高层来看，完全无法看出谁有可能在接下来的5年中接替李克强身上的重担。按照惯例，总理人选一般要有副总理经历，目前符合条件的只有现任全国政协主席汪洋和国务院副总理胡春华，两人也被认为是最热门人选。台湾政治大学东亚研究所教授王信贤告诉德国之声：“现在在选总理，主要取决于习近平的標准为何，而政治忠诚会是关键”。

中共二十大的七大看点 无视“七上八下”？ 无论二十大以后中国共产党的核心领导层如何组成，对习近平的政治忠诚，绝对是首当其冲的必要条件，包括届时政治局常委的人选。而按照中共内部不成文的高层领导干部“七上八下”的惯例。除去习近平之外，现任常委栗战书（72岁）、韩正（68岁）两人年龄已到；政治局委员也有9人届龄，包含“经济沙皇”的刘鹤（70岁）、外事一把手的杨洁篪（72岁）、国务院第二副总理孙春兰（72岁）等。但从目前的情况来看，习近平的权力已经大到可以无视这个不成文的规定。

中共二十大的七大看点 为台海问题定调 美国国会议长佩洛西在访台后，有关中国政府何时“武统台湾”的问题，再度成为各界关注的焦点。虽然一方面，有中共高层内部的消息人士透露，当局已经把“武统台湾”正式提上议事日程，随时有可能采取军事行动。即可能在二十大召开前，也可能在二十大召开后。关键的是选择一个外界预期最低的时间点。但另一方面，也有分析人士认为，如果向台湾动武，无疑就意味着习近平统治时代的结束，中国会陷入外部经济制裁和内部剧烈动荡的灾难。中共高层也很清楚这一点。所以中共何时、以何种方式“解决台湾问题”，后面仍然是一个巨大的问号。

中共二十大的七大看点 二十大过后 还这么严吗？ 相对与政治和军事上的黑箱操作，全球华人，包括中国本地的老百姓最关心的二十大话题之一肯定包括究竟何时为中国严格的新冠疫情管控措施松绑。从2020年新冠在全球大范围爆发，中国实行全球最严格防疫政策以来，受到严重影响的不仅仅是随时需要面临封城禁足的民众，还包括境外数百万无法回国的海外华人。



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