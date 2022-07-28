中共中央经济会议 不再提增长目标

根据官媒新华社发布的通稿，中共中央政治局最新会议讨论了疫情、财政货币政策、粮食安全、金融风险、一带一路、社会保障等内容。值得注意的是，会议没有提及任何GDP增长目标，而是强调“力争实现最好结果”。
（德国之声中文网）7月28日的这场由习近平主持的会议召开之后，新华社在通稿中写道：“会议强调，做好下半年经济工作，要坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，全面落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，巩固经济回升向好趋势，着力稳就业稳物价，保持经济运行在合理区间，力争实现最好结果。”
这一“力争实现最好结果”之表述，和今年4月中共中央政治局会议后的“努力实现年度经济和社会发展目标”以及习近平6月22日在金砖峰会上的“加大宏观政策调节力度，采取更加有效的举措，努力实现全年经济社会发展目标，最大程度减少疫情影响”说法形成了一定的差异。不过，总理李克强在一周前的世界经济论坛上则谨慎表示，中国将“争取全年经济发展取得比较好的成绩”。
路透社援引一些分析人士的观点指出，中国官方今年年初设定的GDP增长5.5%的经济发展目标已经无法实现。
由于上海、深圳、北京等多个城市在今年出现了疫情并采取了严格封控措施，全国第二季度的GDP同比增长率仅有0.4%，远远低于第一季度的4.8%，为2020年新冠疫情爆发以来的最低值。中国国家统计局以国际环境复杂严峻、中国疫情多发等不利影响加大来解释“极不寻常“的经济发展，并称第二季度后经济下行压力明显增大。
经济分析机构“凯投宏观”认为，7月28日的中共中央经济会议表明，中国领导层不会为了实现预定增长目标而出台大规模的经济刺激措施；而且，鉴于北京当局将努力稳定困境中的房地产市场，2022年的中国经济“很可能不会增长”，即便根据官方的统计数字，GDP全年增长也最多为4%。
不过，在接受路透社采访时，华创证券投资顾问部总经理屈庆指出，中共中央在此次会议上并没有解释“力争实现最好结果”到底和年初制订的5.5%增长目标之间究竟有着怎样的关系。他认为，“力争实现最好结果”很可能意味着各地方政府需要尽最大努力来实现既定增长目标。
新华社通稿也提到了“经济大省要勇挑大梁，有条件的省份要力争完成经济社会发展预期目标”。
屈庆预计，今年下半年中国政府不会出台大规模的新经济政策，而是会把重心放在贯彻既有方针上。
此前，中国政府已经深化了税收减免，加快了地方政府特别债券的发行以促进基础设施投资，并降低了汽车购置税。新华社通稿还提到了加大对企业的信贷支持、提高产业链稳定性、支持中西部地区改善营商环境等措施。“要发挥企业和企业家能动性，营造好的政策和制度环境，让国企敢干、民企敢闯、外企敢投。”
而在疫情方面，中共中央政治局也在会议中强调，“要坚决认真贯彻党中央确定的新冠肺炎防控政策举措，保证影响经济社会发展的重点功能有序运转，该保的要坚决保住；要做好病毒变异跟踪和新疫苗新药物研发。”
(新华社、路透社)
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虽然“李升习降”的说法在政治体制不透明的中国无法得到任何证实。但中国总理李克强确实于二十大召开前在官媒频繁亮相，也闭口不提“清零”。同时在本周三的一次国际会议上，他两次提出不搞“大水漫灌”的概念。
中国严格的防疫政策重创经济并导致失业率上升，最新公布的第二季度经济增长低于预期。德国经济学者及商界人士指出，“放弃清零是最有效的经济刺激计划”，若不改变新冠政策、寻找“动态清零”的退场机制，中国将难以达到经济增长目标。