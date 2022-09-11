中共中央“第三把手”访问韩国

（德国之声中文网）据韩联社报道，韩国总统尹锡悦16日在首尔龙山总统府接见到访的中国全国人大常委会委员长栗战书。尹锡悦在会见栗战书时表示希望韩中共同利益不断扩大，两国国民之间的友好和互信进一步得到深化。

栗战书在中共中央政治局常委中排名第三，被视为中共中央总书记习近平最信任的心腹之一。这是中国全国人大常委会委员长时隔7年访韩。2015年，时任全国人大常委会委员长张德江访问韩国。外界分析认为，栗战书访韩是下个月中共20大召开前，中国加强与邻国关系的努力之一。

美联社指出，栗战书的访问对尹锡悦政府来说也十分关键。尹锡悦政府希望向中国政府保证，韩国推动加强与美国联盟、参与美国领导的区域倡议并不是针对韩国最大的贸易伙伴国——中国。

栗战书率领由66人组成的大规模代表团访韩，成员包括全国人大常委会秘书长杨振武、全国人大监察和司法委员会主任委员吴玉良、全国人大财经委主任委员徐绍史、全国人大外事委员会主任委员张业遂等四名正部级代表，以及三名位副部级代表。

在与韩国总统尹锡悦举行会面前，栗战书同韩国国会议长金振杓举行了会见。

韩联社报道称，金振杓在与长栗战书举行会谈时向中方提议举行韩中日三国议长会议。栗战书对此表示，将认真考虑有关事宜。金振杓说，韩方计划尽早与日方就有关事宜进行沟通。

金振杓还指出，韩方希望双方进一步强化有关稳控供应链的沟通与合作体系，希望韩中自贸协定后续谈判尽早取得进展，进而实现两国以更高水平开放文化与服务市场。

栗战书表示，双方一致认为，加强对话与合作维护半岛和平与安全，建立半岛和平机制符合两国共同利益。双方应本着尊重彼此核心利益和重大关切的原则，妥善处理敏感问题，推动两国关系健康稳定发展。双方一致认为，中韩关系对彼此都很重要。

美联社指出，栗战书与习近平关系密切，栗战书的言论反映了习近平及其核心圈子的想法。

栗战书“挺俄说”

上周，栗战书访问俄罗斯和俄国家杜马议长沃洛金（Vyacheslav Volodin）等人长桌会谈时曾表示：“在涉及俄罗斯核心利益和一些重大关键问题上，中方对俄罗斯表示充分的理解和支持。”他说：“现在的乌克兰问题，美国和北约直接逼到俄罗斯家门口。……俄罗斯采取其认为应采取的一些措施，中方表示理解，而且从不同的方面给予策应。……可以说，俄罗斯被逼到了墙角，为维护国家核心利益而采取了一次反击。”

《纽约时报》的报道认为：这是北京迄今为止对俄罗斯在乌克兰发起战争最为明确的支持。

昨天（9月15日），共同在乌兹别克斯坦出席上合组织峰会的俄罗斯总统普京和中国国家主席习近平在举行双边会晤时，普京表示，俄罗斯珍视中国在乌克兰危机问题上所持的平衡立场，理解中国对这一问题的关切，但也将阐明己方观点。

栗战书此次访问韩国与韩国总统尹锡悦举行会晤引起外界高度关注。因为上个月美国众议院议长佩洛西访问亚洲4国时，韩国总统尹锡悦是唯一一个没有与佩洛西进行实体会面的国家元首。当时尹锡悦以正在度假为由，仅与佩洛西通了电话。

韩国政治立场偏自由主义的《中央日报》发表观察评论指出，栗战书此次访韩是对时任韩国国会议长朴炳锡出席北京冬奥会的回访，也是为了纪念中韩建交30周年。同时，其中还带有两国重启因中国的新冠疫情封锁政策等一度断绝的高层交流，讨论两国的关切、寻求合作的意思。特别是，近期中美供应链竞争加剧，对中国而言，与在芯片方面拥有国际竞争力的韩国合作，已经成为首要任务。

文章指出，“在访问时间和接待规格的安排上，也可以看出两国加强合作的意志。韩国国会秘书长李光宰到机场迎接栗战书，与上个月美国第三把手的佩洛西访韩时无人到机场迎接的情况形成了鲜明对比。尹锡悦当时也以正在休假为由仅通过电话与佩洛西进行了交流，如今却安排了直接与栗战书会面。”

韩国国立外交学院教授金汉权（音译）分析指出，尹锡悦在会见栗战书时，双方都会重申在各自及共同关切的问题上的立场。有人担心尹锡悦向华盛顿方面倾斜可能会再次引起中国方面的报复。

什么是"萨德"? 末端高空防御系统 萨德反导系统(THAAD)是“末端高空防御系统”(Terminal High Altitude Area Defense)的简称，由美国陆军牵头研制，旨在拦截短程和中程弹道导弹。

什么是"萨德"? “爱国者”反导系统 和大名鼎鼎的“爱国者”反导系统一样，“萨德”也是美国导弹防御体系中的重要一环。两者的区别在于，“爱国者”只能在大气层内拦截飞行末段的导弹，而“萨德”则能够在40千米~180千米的范围内进行拦截，因此号称是“全球唯一能在大气层内外拦截弹道导弹的陆基系统”。

什么是"萨德"? 强劲的车载雷达 韩国方面同意美国在半岛布署“萨德”，是为了应对朝鲜的导弹威胁。而俄罗斯、中国方面竭力反对，则主要是忌惮其配套的AN/TPY-2车载雷达至少500公里、部分专家推算达2000公里的探测范围。

什么是"萨德"? 当今最强的陆基移动雷达 这一号称“当今最大、最强的陆基移动雷达”，一旦部署在韩国，将能覆盖中国东北、华北以及华东大部，俄罗斯远东地区也在探测范围之内。

什么是"萨德"? 优秀的兼容性 除了功能强大的配套雷达，这种车载导弹本身也具有很强的战斗力。它能够融入各种反导体系，在过去十多次拦截测试中，成功率高达100%。“萨德”导弹能够在大气层内外对目标实施多次拦截，还可以为“爱国者”这样的低空反导系统提供目标指示信息。

什么是"萨德"? 中国官方要求中止部署 在刚刚结束的全国人大会议上，中国外长王毅要求美韩方面立刻中止部署萨德反导系统，“悬崖勒马、中止部署”。他还表示，一边是朝鲜，一边是美韩，双方“就像两列不断加速的列车，互不相让”。当务之急要做的就是“亮起红灯、同时刹车”。

什么是"萨德"? 韩国的担忧 韩国同意美国部署萨德，则主要是担心来自朝鲜的导弹威胁(图为2016年3月4日朝鲜试射一枚导弹)。近年来，朝鲜方面已经进行了多次核试验、中程弹道导弹试验。值得关注的韩国总统大选提前对此会产生怎样的影响。目前的热门人选文在寅此前曾反对萨德入韩，而现在则回避就此公开表态。

什么是"萨德"? 朝鲜导弹的射程 这张图显示了朝鲜不同型号导弹的射程覆盖范围。

什么是"萨德"? 东亚地区此前没有“萨德” “萨德”系统2008年开始布署于美国本土。在西太平洋地区，此前只在美军关岛基地布署有这种反导武器。而“爱国者”导弹则早已布署在韩国、日本、台湾等地。 作者: 文山



2016年7月，韩国政府宣布决定在韩国境内部署“萨德”反导系统。中国认为部署萨德系统会对其国土安全造成影响，此后对韩国采取多项反制措施，包括对禁制韩国媒体及艺人演出、旅游屏蔽等。这些措施也导致中韩关系迅速冷却。

不过金汉权教授认为，中国这次可能会更加谨慎，因为再发起这种经济报复行动可能反而起到适得其反的效果，会将韩国更加推向美国，同时引发韩国国内更大的反华情绪。

韩国作为全球第十大经济体是半导体、汽车、智能手机和众多电子产品的主要供应国。这也让韩国对于中美两国来说都是具有相当大吸引力的合作伙伴。

韩国国立外交学院教授金汉权说：“韩国对美国和中国都具有非常重要的战略地位。除非尹锡悦政府公开推行反华政策，否则中国可能会进一步向韩国强调友好与合作的信息，而不是施压、冲突和对抗。”

被遗漏的韩国历史朝代

另据报道，为了纪念韩中建交30周年、中日邦交正常化50周年，中国国家博物馆、韩国国立中央博物馆和日本东京国立博物馆从7月26日起在北京联合举办“东方吉金——中韩日古代青铜器展”。韩国展方发现，展出的年表遗漏了韩方提供的高句丽和渤海王朝。

韩国国立中央博物馆两度向中方发送抗议函，表明中方若不采取纠正措施，韩方将要求立即叫停韩国单元的展览并提前撤回展品的立场。

目前中国国家博物馆已撤除展览上展出的韩国古代历史年表，并一道撤下中日历史年表。

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