 中共中央政治局新一届常委亮相 | 所有节目 | DW | 24.10.2022

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时政风云

中共中央政治局新一届常委亮相

中共中央20届一中全会选举出的新一届中央政治局常委，被认为皆是习近平的亲信人马。除王沪宁、赵乐际为上届常委，共有四名新人。一起来认识一下这些中共权力核心的新老成员。

  • 63岁的李强是浙江人，拥有香港理工大学的工商管理硕士（MBA）学位。在习近平主政浙江期间，李强是他的下属。2016年，李强被调往江苏任省委书记。2017年晋升中共中央政治局委员，转任上海市委书记。今年上海新冠疫情期间，他严格封城管控的做法饱受争议，引起极大不满。他被认为可能会在明年春季全国两会上正式接替李克强，成为中国新一任总理。

    李强

    63岁的李强是浙江人，拥有香港理工大学的工商管理硕士（MBA）学位。在习近平主政浙江期间，李强是他的下属。2016年，李强被调往江苏任省委书记。2017年晋升中共中央政治局委员，转任上海市委书记。今年上海新冠疫情期间，他严格封城管控的做法饱受争议，引起极大不满。他被认为可能会在明年春季全国"两会"上正式接替李克强，成为中国新一任总理。

  • 65岁的赵乐际现任中共中央纪委书记、中央巡视工作领导小组组长，在党内负责调查腐败和不忠行为。他曾在陕西和青海任省委书记，被视为习近平派系陕西帮的成员。赵乐际也是红二代，其父据称与习近平的父亲习仲勋有私交。根据他在新一届常委的出场顺序和中共以往的职务安排，赵乐际估计将在明年的两会上被推选为全国人大委员长。

    赵乐际

    65岁的赵乐际（前排右）现任中共中央纪委书记、中央巡视工作领导小组组长，在党内负责调查腐败和不忠行为。他是陕西西安人，曾在陕西和青海任省委书记，被视为习近平派系"陕西帮"的成员。赵乐际也是"红二代"，其父据称与习近平的父亲习仲勋有私交。根据他在新一届常委的出场顺序和中共以往的职务安排，赵乐际估计将在明年的两会上被推选为全国人大委员长。

  • 王沪宁是政治局中唯一学者出身的常委，他曾在复旦大学任教国际政治。他被视为中共的意识形态国师。江泽民的三个代表，胡锦涛的科学发展观和习近平的新时代中国特色社会主义等提法均出自他的手笔。王沪宁既没有地方从政履历，也不曾走党政机构的官僚仕途，是中共最高层的一个例外。62岁的王沪宁在常委中排名第四，依照惯例将成为全国政协主席。

    王沪宁

    王沪宁是政治局中唯一学者出身的常委，他曾在复旦大学任教国际政治。他被视为中共的意识形态"国师"。江泽民的"三个代表"，胡锦涛的"科学发展观"和习近平的"新时代中国特色社会主义"等提法均出自他的手笔。王沪宁既没有地方从政履历，也不曾走党政机构的官僚仕途，是中共最高层的一个例外。他现任中央全面深化改革委员会办公室主任。62岁的王沪宁在常委中排名第四，依照惯例将成为全国政协主席。

  • 蔡奇是福建人，拥有经济学博士学位，现任北京市委书记。他曾是习近平在福建和浙江的旧部，2014年，他被调至中央，任新成立的中央国家安全委员会办公室副主任，2017年成为北京市委书记。他主政北京后，开展了一系列整治行动，例如要求控制人口规模，大规模强拆廉价出租屋，导致极具争议的清理低端人口运动。北京在疫情中成功举办了冬奥会，也可能为他的政绩加分。67岁的蔡奇目前在常委中排名第五，可能会担任国务院常务副总理。

    蔡奇

    蔡奇是福建人，拥有经济学博士学位，现任北京市委书记。他曾是习近平在福建和浙江的旧部，2014年，他被调至中央，任新成立的中央国家安全委员会办公室副主任，2017年成为北京市委书记。他主政北京后，开展了一系列整治行动，例如要求"控制人口规模"，大规模强拆廉价出租屋，导致极具争议的清理"低端人口"运动。北京在疫情中成功举办了冬奥会，也可能为他的政绩加分。67岁的蔡奇目前在常委中排名第五，可能会担任国务院常务副总理。

  • 丁薛祥现任中央办公厅主任，主管着中共最重要的官僚机构之一。60岁的丁薛祥是江苏南通人，工程师出身，曾任上海市科委副主任。2007年，任上海市委常委、秘书长的丁薛祥，成为时任上海市委书记习近平的政治秘书。2013年，他被擢升为中共中央办公厅副主任，不久后又成为习近平个人办公室主任。此后，他多次陪同习近平出访国内外。2017年，他成为中共中央政治局委员、中央书记处书记，并兼任中央办公厅主任，被视为是习近平的左膀右臂。丁薛祥被认为可能会接任王沪宁，主管意识形态。

    丁薛祥

    丁薛祥现任中央办公厅主任，主管着中共最重要的官僚机构之一。60岁的丁薛祥是江苏南通人，工程师出身，曾任上海市科委副主任。2007年，任上海市委常委、秘书长的丁薛祥，成为时任上海市委书记习近平的政治秘书。2013年，他被擢升为中共中央办公厅副主任，不久后又成为习近平个人办公室主任。此后，他多次陪同习近平出访国内外。2017年，他成为中共中央政治局委员、中央书记处书记，并兼任中央办公厅主任，被视为是习近平的"左膀右臂"。丁薛祥被认为可能会接任王沪宁，主管意识形态。

  • 66岁的李希是甘肃人，现任广东省委书记，他被认为对推进粤港一体化做出了政绩。此前李希曾在甘肃、陕西省委任职，2014年到辽宁担任省委书记。与其他几位新晋常委不同，李希与习近平并未有直接共事经历。他在辽宁的四年间整饬官场，可能因此受到习近平的赏识。李希已经当选二十届中央纪律检查委员会书记，接任赵乐际。

    李希

    66岁的李希是甘肃人，现任广东省委书记，他被认为对推进"粤港一体化"做出了政绩。此前李希曾在甘肃、陕西省委任职，2014年到辽宁担任省委书记。与其他几位新晋常委不同，李希与习近平并未有直接共事经历。他在辽宁的四年间整饬官场，可能因此受到习近平的赏识。李希已经当选二十届中央纪律检查委员会书记，接任赵乐际。

  • Vor dem Kongress der Kommunistischen Partei Chinas - Xi Jinping

    习近平

    据中国官媒发布的资料，习近平生于1953年6月，陕西富平人，清华大学人文社会学院马克思主义理论与思想政治教育专业毕业，在职研究生学历，法学博士学位。2012年起担任中共中央委员会总书记，中央军委主席。2018年中国通过修改宪法，取消了最高领导人任期的限制。20大上习近平连任中共总书记就军委主席，预计明年人大会议上将连任中国国家主席。


  • 63岁的李强是浙江人，拥有香港理工大学的工商管理硕士（MBA）学位。在习近平主政浙江期间，李强是他的下属。2016年，李强被调往江苏任省委书记。2017年晋升中共中央政治局委员，转任上海市委书记。今年上海新冠疫情期间，他严格封城管控的做法饱受争议，引起极大不满。他被认为可能会在明年春季全国两会上正式接替李克强，成为中国新一任总理。

    李强

    63岁的李强是浙江人，拥有香港理工大学的工商管理硕士（MBA）学位。在习近平主政浙江期间，李强是他的下属。2016年，李强被调往江苏任省委书记。2017年晋升中共中央政治局委员，转任上海市委书记。今年上海新冠疫情期间，他严格封城管控的做法饱受争议，引起极大不满。他被认为可能会在明年春季全国"两会"上正式接替李克强，成为中国新一任总理。

  • 65岁的赵乐际现任中共中央纪委书记、中央巡视工作领导小组组长，在党内负责调查腐败和不忠行为。他曾在陕西和青海任省委书记，被视为习近平派系陕西帮的成员。赵乐际也是红二代，其父据称与习近平的父亲习仲勋有私交。根据他在新一届常委的出场顺序和中共以往的职务安排，赵乐际估计将在明年的两会上被推选为全国人大委员长。

    赵乐际

    65岁的赵乐际（前排右）现任中共中央纪委书记、中央巡视工作领导小组组长，在党内负责调查腐败和不忠行为。他是陕西西安人，曾在陕西和青海任省委书记，被视为习近平派系"陕西帮"的成员。赵乐际也是"红二代"，其父据称与习近平的父亲习仲勋有私交。根据他在新一届常委的出场顺序和中共以往的职务安排，赵乐际估计将在明年的两会上被推选为全国人大委员长。

  • 王沪宁是政治局中唯一学者出身的常委，他曾在复旦大学任教国际政治。他被视为中共的意识形态国师。江泽民的三个代表，胡锦涛的科学发展观和习近平的新时代中国特色社会主义等提法均出自他的手笔。王沪宁既没有地方从政履历，也不曾走党政机构的官僚仕途，是中共最高层的一个例外。62岁的王沪宁在常委中排名第四，依照惯例将成为全国政协主席。

    王沪宁

    王沪宁是政治局中唯一学者出身的常委，他曾在复旦大学任教国际政治。他被视为中共的意识形态"国师"。江泽民的"三个代表"，胡锦涛的"科学发展观"和习近平的"新时代中国特色社会主义"等提法均出自他的手笔。王沪宁既没有地方从政履历，也不曾走党政机构的官僚仕途，是中共最高层的一个例外。他现任中央全面深化改革委员会办公室主任。62岁的王沪宁在常委中排名第四，依照惯例将成为全国政协主席。

  • 蔡奇是福建人，拥有经济学博士学位，现任北京市委书记。他曾是习近平在福建和浙江的旧部，2014年，他被调至中央，任新成立的中央国家安全委员会办公室副主任，2017年成为北京市委书记。他主政北京后，开展了一系列整治行动，例如要求控制人口规模，大规模强拆廉价出租屋，导致极具争议的清理低端人口运动。北京在疫情中成功举办了冬奥会，也可能为他的政绩加分。67岁的蔡奇目前在常委中排名第五，可能会担任国务院常务副总理。

    蔡奇

    蔡奇是福建人，拥有经济学博士学位，现任北京市委书记。他曾是习近平在福建和浙江的旧部，2014年，他被调至中央，任新成立的中央国家安全委员会办公室副主任，2017年成为北京市委书记。他主政北京后，开展了一系列整治行动，例如要求"控制人口规模"，大规模强拆廉价出租屋，导致极具争议的清理"低端人口"运动。北京在疫情中成功举办了冬奥会，也可能为他的政绩加分。67岁的蔡奇目前在常委中排名第五，可能会担任国务院常务副总理。

  • 丁薛祥现任中央办公厅主任，主管着中共最重要的官僚机构之一。60岁的丁薛祥是江苏南通人，工程师出身，曾任上海市科委副主任。2007年，任上海市委常委、秘书长的丁薛祥，成为时任上海市委书记习近平的政治秘书。2013年，他被擢升为中共中央办公厅副主任，不久后又成为习近平个人办公室主任。此后，他多次陪同习近平出访国内外。2017年，他成为中共中央政治局委员、中央书记处书记，并兼任中央办公厅主任，被视为是习近平的左膀右臂。丁薛祥被认为可能会接任王沪宁，主管意识形态。

    丁薛祥

    丁薛祥现任中央办公厅主任，主管着中共最重要的官僚机构之一。60岁的丁薛祥是江苏南通人，工程师出身，曾任上海市科委副主任。2007年，任上海市委常委、秘书长的丁薛祥，成为时任上海市委书记习近平的政治秘书。2013年，他被擢升为中共中央办公厅副主任，不久后又成为习近平个人办公室主任。此后，他多次陪同习近平出访国内外。2017年，他成为中共中央政治局委员、中央书记处书记，并兼任中央办公厅主任，被视为是习近平的"左膀右臂"。丁薛祥被认为可能会接任王沪宁，主管意识形态。

  • 66岁的李希是甘肃人，现任广东省委书记，他被认为对推进粤港一体化做出了政绩。此前李希曾在甘肃、陕西省委任职，2014年到辽宁担任省委书记。与其他几位新晋常委不同，李希与习近平并未有直接共事经历。他在辽宁的四年间整饬官场，可能因此受到习近平的赏识。李希已经当选二十届中央纪律检查委员会书记，接任赵乐际。

    李希

    66岁的李希是甘肃人，现任广东省委书记，他被认为对推进"粤港一体化"做出了政绩。此前李希曾在甘肃、陕西省委任职，2014年到辽宁担任省委书记。与其他几位新晋常委不同，李希与习近平并未有直接共事经历。他在辽宁的四年间整饬官场，可能因此受到习近平的赏识。李希已经当选二十届中央纪律检查委员会书记，接任赵乐际。

  • Vor dem Kongress der Kommunistischen Partei Chinas - Xi Jinping

    习近平

    据中国官媒发布的资料，习近平生于1953年6月，陕西富平人，清华大学人文社会学院马克思主义理论与思想政治教育专业毕业，在职研究生学历，法学博士学位。2012年起担任中共中央委员会总书记，中央军委主席。2018年中国通过修改宪法，取消了最高领导人任期的限制。20大上习近平连任中共总书记就军委主席，预计明年人大会议上将连任中国国家主席。


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