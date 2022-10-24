中共中央政治局新一届常委亮相

赵乐际

65岁的赵乐际（前排右）现任中共中央纪委书记、中央巡视工作领导小组组长，在党内负责调查腐败和不忠行为。他是陕西西安人，曾在陕西和青海任省委书记，被视为习近平派系"陕西帮"的成员。赵乐际也是"红二代"，其父据称与习近平的父亲习仲勋有私交。根据他在新一届常委的出场顺序和中共以往的职务安排，赵乐际估计将在明年的两会上被推选为全国人大委员长。