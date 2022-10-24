中共中央政治局新一届常委亮相

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中共中央20届一中全会选举出的新一届中央政治局常委，被认为皆是习近平的亲信人马。除王沪宁、赵乐际为上届常委，共有四名新人。一起来认识一下这些中共权力核心的新老成员。
63岁的李强是浙江人，拥有香港理工大学的工商管理硕士（MBA）学位。在习近平主政浙江期间，李强是他的下属。2016年，李强被调往江苏任省委书记。2017年晋升中共中央政治局委员，转任上海市委书记。今年上海新冠疫情期间，他严格封城管控的做法饱受争议，引起极大不满。他被认为可能会在明年春季全国"两会"上正式接替李克强，成为中国新一任总理。
65岁的赵乐际（前排右）现任中共中央纪委书记、中央巡视工作领导小组组长，在党内负责调查腐败和不忠行为。他是陕西西安人，曾在陕西和青海任省委书记，被视为习近平派系"陕西帮"的成员。赵乐际也是"红二代"，其父据称与习近平的父亲习仲勋有私交。根据他在新一届常委的出场顺序和中共以往的职务安排，赵乐际估计将在明年的两会上被推选为全国人大委员长。
王沪宁是政治局中唯一学者出身的常委，他曾在复旦大学任教国际政治。他被视为中共的意识形态"国师"。江泽民的"三个代表"，胡锦涛的"科学发展观"和习近平的"新时代中国特色社会主义"等提法均出自他的手笔。王沪宁既没有地方从政履历，也不曾走党政机构的官僚仕途，是中共最高层的一个例外。他现任中央全面深化改革委员会办公室主任。62岁的王沪宁在常委中排名第四，依照惯例将成为全国政协主席。
蔡奇是福建人，拥有经济学博士学位，现任北京市委书记。他曾是习近平在福建和浙江的旧部，2014年，他被调至中央，任新成立的中央国家安全委员会办公室副主任，2017年成为北京市委书记。他主政北京后，开展了一系列整治行动，例如要求"控制人口规模"，大规模强拆廉价出租屋，导致极具争议的清理"低端人口"运动。北京在疫情中成功举办了冬奥会，也可能为他的政绩加分。67岁的蔡奇目前在常委中排名第五，可能会担任国务院常务副总理。
丁薛祥现任中央办公厅主任，主管着中共最重要的官僚机构之一。60岁的丁薛祥是江苏南通人，工程师出身，曾任上海市科委副主任。2007年，任上海市委常委、秘书长的丁薛祥，成为时任上海市委书记习近平的政治秘书。2013年，他被擢升为中共中央办公厅副主任，不久后又成为习近平个人办公室主任。此后，他多次陪同习近平出访国内外。2017年，他成为中共中央政治局委员、中央书记处书记，并兼任中央办公厅主任，被视为是习近平的"左膀右臂"。丁薛祥被认为可能会接任王沪宁，主管意识形态。
66岁的李希是甘肃人，现任广东省委书记，他被认为对推进"粤港一体化"做出了政绩。此前李希曾在甘肃、陕西省委任职，2014年到辽宁担任省委书记。与其他几位新晋常委不同，李希与习近平并未有直接共事经历。他在辽宁的四年间整饬官场，可能因此受到习近平的赏识。李希已经当选二十届中央纪律检查委员会书记，接任赵乐际。
据中国官媒发布的资料，习近平生于1953年6月，陕西富平人，清华大学人文社会学院马克思主义理论与思想政治教育专业毕业，在职研究生学历，法学博士学位。2012年起担任中共中央委员会总书记，中央军委主席。2018年中国通过修改宪法，取消了最高领导人任期的限制。20大上习近平连任中共总书记就军委主席，预计明年人大会议上将连任中国国家主席。
二十大闭幕后，周日举行的中共中央20届一中全会选举出权力核心机构——中央政治局常委会。新一届常委被认为皆是习近平的人马。
中共领导人习近平打破惯例开启了第三个任期，新一届中共中央政治局中皆为习近平班底。专家警告，习近平不受制约的权力是一个巨大风险，他的连任可能是导致台海冲突风险上升的第一步。
周日结束的中共二十大，也引起了德语媒体的广泛关注。习近平不出预料地开启了其第三个中共总书记任期，但温和派势力完全被排除于常委之外，仍引起不少的震动。德语媒体普遍认为，习近平意识形态色彩浓重的执政路线今后会得到进一步强化，西方世界应当为此做好准备。
有评论指出，在自由世界和非自由世界之间的长期竞争中，习近平在不知不觉中帮助自由这一边辩护。为因应美国晶片锁喉战，习家军正在重蹈毛时代的覆彻。中共领馆官员在曼彻斯特对香港人实施“家法”，更是丢脸丢到国际的行为。
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