中共中央军委政治工作部主任苗华被查

周四，中国国防部发言人吴谦在北京例行记者会上表示，中央军委委员、政治工作部主任苗华涉嫌严重违纪，已被停职并等候调查。这是中国军队反腐斗争中落马的最新一名高级官员。

（德国之声中文网）国防部发言人吴谦并没有透露苗华被指控的更多细节，但“严重违纪”通常是中国官方对贪腐问题的婉转描述。



苗华是中共中央军事委员会五名委员之一，是军中最重要机构政治工作部的主任，而中共中央军委主席则是中国最高领导人习近平。亚洲协会Asia Society 高级研究员莫里斯表示，苗华是习近平的“亲密盟友，是党和军方之间值得信任的沟通者。”公开资料显示，现年69岁的苗华，曾长期在驻沿海省份福建的军队中担任政工干部，于2017年8月任中央军委政治工作部主任，同年10月进入中央军委。去年美国五角大楼发布的一份报告中称，习近平在福建任职期间，苗华可能同习近平建立起了“密切的关系”。



去年，北京明显加大了打击军队腐败的力度。就在本月，中国最高领导人习近平刚刚下令，要根除军队中的腐败现象，以提升军队的作战能力。彭博社援引一名美国官员的话报道称，中国之所以强化军队反腐的力度，部分原因是因为高层担心，腐败问题会削弱军队的作战能力。去年开始的军队大规模反腐斗争中，迄今至少有九名中国人民解放军高级将领和数名国防工业高管被解职。

一名专家对法新社表示，苗华落马显示，尽管习近平努力加强军纪、打击腐败，但军队中的腐败问题依旧存在。南洋理工大学助理教授骆明辉(Dylan Loh)对法新社表示：“我认为，尽管这显然是一件有损名誉的事情，但中国仍在相当公开地开展贪腐调查，这足以显示，习近平为根除腐败下了极大的决心。”



在同一次记者会上，中国国防部发言人吴谦驳斥了媒体有关国防部长董军正在接受调查的报道。他说：“有关报道纯属捏造，造谣居心叵测，中方对这种污蔑行径表示强烈不满。”

两任国防部长魏凤和、李尚福均因“涉嫌腐败”而落马。 图像来源: TASS/dpa/picture alliance

董军此前担任海军司令，于去年12月被任命为国防部长，当时担任国防部长刚刚七个月的李尚福被突然解职。而李尚福的前任、前中国国防部长魏凤和也因涉嫌腐败，在卸任后受到调查。今年6月，官方宣布李尚福、魏凤和被开除党籍和军籍，并移送军事检察机关法办。新华社报道称，两人均被控涉嫌受贿罪，收受巨额钱款、为人“谋取人事利益”，严重违反政治纪律。

本周早些时候，英国《金融时报》援引两名现任和前任美国官员的话报道称，中国国防部长董军因涉嫌腐败正在接受调查。上周，董军出席了在老挝举行的东盟(ASEAN)防长会议，会议期间，他以美国对台军售为由，拒绝同美国国防部长奥斯汀举行会晤，美国五角大楼称中国的作为令人遗憾。

（法新社，路透社）

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