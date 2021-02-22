中共中央一号文件：加强对粮食安全重视

中共中央和国务院发布2021年中央一号文件。路透社报道指出，今年的中央一号文件显示出中国在新冠疫情之后加强了对粮食安全的重视，“提升粮食和重要农产品供给保障能力”。
（德国之声中文网）路透社分析认为，昨天（2月21日）发布的中央一号文件比往年更加强调粮食安全问题。这份文件要求中国各省在2021-2025年期间提高粮食产量。
中央一号文件是中共中央、中国国务院每年发布的第一份文件。由于大多数一号文件均以农村农业问题为主，成为中共中央重视农村问题的专有名词。
长期以来北京政府一直将14亿人口的粮食安全问题放在首位。去年新冠疫情对世界几个主要粮食出口国造成影响以来，北京加强了对粮食安全问题的关注，同时也增加了对粮食供应稳定性的担忧。中国国家统计局12月10日公布的全国粮食生产数据显示，2020年全国粮食总产量为13390亿斤，比上年增加113亿斤，增长0.9%，产量连续6年保持在1.3万亿斤以上。
今天（2月22日），中共中央农办主任、农业农村部部长唐仁健在新闻发布会上指出，中国的粮食供求不宽，一直是处于紧平衡的状态。他表示：“未来随着人口增长，特别是消费的升级，粮食需求还会有刚性增长。同时，再加上外部形势的不确定性、不稳定性也明显增加。所以在粮食安全问题上一刻也不能掉以轻心，必须尽可能把安全系数打得高一些，真正做到手中有粮、心中不慌。”
去年12月召开的中共中央经济工作会议上提出要建设国家粮食安全产业带。这一部署在今年的中央一号文件中再次被强调。一号文件同时提出， 加强粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设，扩大稻谷、小麦、玉米三大粮食作物完全成本保险和收入保险试点范围。加快构建现代养殖体系，保护生猪基础产能，健全生猪产业平稳有序发展长效机制，积极发展牛羊产业等等。
中央一号文件提出，加强农业种质资源保护开发利用，对育种基础性研究以及重点育种项目给予长期稳定支持。文件提出， 尊重科学、严格监管，有序推进生物育种产业化应用，加强育种领域知识产权保护，促进育繁推一体化发展。
在有关农产品进口问题方面，一号文件中指出， 在提升粮食和重要农产品供给保障能力时提到，优化农产品贸易布局，实施农产品进口多元化战略，支持企业融入全球农产品供应链。保持打击重点农产品走私高压态势。加强口岸检疫和外来入侵物种防控。开展粮食节约行动，减少生产、流通、加工、存储、消费环节粮食损耗浪费。
中国每年都要进口超过1亿吨粮食，2020年创纪录进口粮食超1.4亿吨，主要是因为主粮玉米进口量创新高，再加上疫情下的战略收储。
洪沙/达扬 （路透社）
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