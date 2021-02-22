中共中央一号文件：加强对粮食安全重视

（德国之声中文网）路透社分析认为，昨天（2月21日）发布的中央一号文件比往年更加强调粮食安全问题。这份文件要求中国各省在2021-2025年期间提高粮食产量。

中央一号文件是中共中央、中国国务院每年发布的第一份文件。由于大多数一号文件均以农村农业问题为主，成为中共中央重视农村问题的专有名词。

长期以来北京政府一直将14亿人口的粮食安全问题放在首位。去年新冠疫情对世界几个主要粮食出口国造成影响以来，北京加强了对粮食安全问题的关注，同时也增加了对粮食供应稳定性的担忧。中国国家统计局12月10日公布的全国粮食生产数据显示，2020年全国粮食总产量为13390亿斤，比上年增加113亿斤，增长0.9%，产量连续6年保持在1.3万亿斤以上。

今天（2月22日），中共中央农办主任、农业农村部部长唐仁健在新闻发布会上指出，中国的粮食供求不宽，一直是处于紧平衡的状态。他表示：“未来随着人口增长，特别是消费的升级，粮食需求还会有刚性增长。同时，再加上外部形势的不确定性、不稳定性也明显增加。所以在粮食安全问题上一刻也不能掉以轻心，必须尽可能把安全系数打得高一些，真正做到手中有粮、心中不慌。”

去年12月召开的中共中央经济工作会议上提出要建设国家粮食安全产业带。这一部署在今年的中央一号文件中再次被强调。一号文件同时提出， 加强粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设，扩大稻谷、小麦、玉米三大粮食作物完全成本保险和收入保险试点范围。加快构建现代养殖体系，保护生猪基础产能，健全生猪产业平稳有序发展长效机制，积极发展牛羊产业等等。

中央一号文件提出，加强农业种质资源保护开发利用，对育种基础性研究以及重点育种项目给予长期稳定支持。文件提出， 尊重科学、严格监管，有序推进生物育种产业化应用，加强育种领域知识产权保护，促进育繁推一体化发展。

在有关农产品进口问题方面，一号文件中指出， 在提升粮食和重要农产品供给保障能力时提到，优化农产品贸易布局，实施农产品进口多元化战略，支持企业融入全球农产品供应链。保持打击重点农产品走私高压态势。加强口岸检疫和外来入侵物种防控。开展粮食节约行动，减少生产、流通、加工、存储、消费环节粮食损耗浪费。

中国每年都要进口超过1亿吨粮食，2020年创纪录进口粮食超1.4亿吨，主要是因为主粮玉米进口量创新高，再加上疫情下的战略收储。

洪沙/达扬 （路透社）

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