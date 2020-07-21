"中共不代表中国"——美国政治拆分触动北京

（德国之声中文网）在中国外交部新发言人汪文斌上任后的第一场例行记者会上，他回答的第一个问题就是驳斥华盛顿将中共与中国拆分的言论。

央视记者提问道："据报道，美国国防部网站刊文援引美防长埃斯珀有关表态及美国防战略称，……中国希望改写二战以来包括中国在内的世界各国都从中受益的国际秩序。中国的崛起不会让美领导人担忧，但中国共产党统治下崛起的中国令人忧虑。"

对此，汪文斌称，"美方一些人总是从冷战思维和零和博弈的角度去看待中美关系"，并表示"美方应当尊重和接受中国共产党受到中国人民拥护和支持的现实，而不是肆意诋毁、诬蔑中国共产党，百般挑拨中国共产党同中国人民的关系，在国际上制造意识形态对立、拉帮结派"。

"党国等于中国？党员等于中国人民？"

无独有偶，中国官媒《环球时报》总编胡锡进在他7月19日发布在微博上的一个视频中，也在指责蓬佩奥首席中国政策和规划顾问余茂春的同时，重点批驳了"我可以爱国但不爱党"、"鼓吹把党、政府、国家进行政治拆分"的观点，也称随着中美关系的不断恶化，美方的这种言论已经遭到广大中国网民的怒斥，"其诡辩效果和蛊惑力大减"。

然而阅读这条微博下方的评论，受到网民最多质疑的，正是"爱国就必须爱党"、"党就是国"的这个部分。微博号"追寻理想的年代"评论称："党国等于中国？党员等于中国人民？老胡，我认为你说的不对。"截至发稿，这条评论已经获得了394个赞。另外， "加菲的老豆"的评论"爱国不爱的党属于极端言论？老胡今天的话让人闻到文革的味道"，以及"历史轻骑兵"所指出的"老胡，你的逻辑让我彻底糊涂了，爱国必须要爱党吗？国家到底是什么？除非你先得承认我们是党国"也都获得了200多个赞。

多位网友都在留言中指出，"党政分开没错"，"爱国不代表爱党"，这是个人的选择权利，并对"党国混合学说在今天还有市场"表示疑惑。

蓬佩奥等美政界人士"政治拆分"

自2019年以来，以蓬佩奥为首，美国一些政界人士开始注重将"中共政权"与"中国"/"中国人民"区分开来。2019年10月底在美保守派智库纽约哈德逊研究发表演讲时，蓬佩奥已经将抨击目标聚焦在中共政权上。当时，中国外交部斥责蓬佩奥暴露了"阴暗的反共心理"，"挑拨中国共产党与中国人民的关系"。

在不久后2019年11月8日纪念柏林墙倒塌30周年的活动上，访德的蓬佩奥再次将"中共"与"中国人民"进行拆分，夸赞中国人民聪明、有能力，强调"美中冲突只是美国与中共的冲突"。这位美国国务卿的这次演讲受到北京言辞激烈的反击，称"企图将中国人民和中共割裂对立的言行……是对全体中国人民的挑衅"，并称这一危险言论"与其美国国务卿的身份严重不符，充分暴露了他企图通过反华来捞取个人政治资本的险恶用心"。

到了2020年，蓬佩奥更是注重这种拆分，无论是在1月底在伦敦与英国外相拉布（Dominic Raab）会面时，还是不久前谈到印度禁止中国APP时，他都强调要重视来自"中国共产党"的威胁。

提升至行动层面？

除蓬佩奥外，副总统彭斯等美国政界高层人士也开始明确进行这一区分。在彭斯2019年10月底的对华政策演讲中，称"美国人民希望中国人民过得更好……，一切都显示中共几十年来一直在与世界脱离"。美国众议院外交委员会共和党首席议员麦考尔（Michael McCaul）撰文称，"中国共产党给美国以及我们的盟友带来长期、重大的国家安全隐患和经济威胁"；他在接受美媒采访时还表示，"中共真正惧怕的是中国人民而非美国"。

迄今为止，没有迹象显示，美国总统特朗普也开始在措辞上使用这种拆分。然而《纽约时报》近日援引消息人士报道称，特朗普政府正在考虑禁止中共党员及其家庭成员入境美国。如果这一消息坐实，会将这种拆分从言语层面提升至行动层面。

中国外交部回应时特别强调称，若美国考虑限制中共党员入境的消息属实，这是"公然与占世界1/5人口的中国人民作对"。

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到着作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。