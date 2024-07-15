中共三中全会开幕 经济数据缺乏动能

制定未来路线的重要会议--中共三中全会开幕之际，北京公布的经济数据却相当疲弱。分析人士对会议压低期待。

（德国之声中文网）中国第二季度经济同比增长4.7%，低于此前大多数分析人士预期。此前两个季度的增长率还分别为5.3%和5.2%。

通常五年一次、为长期经济发展确立方向的三中全会前夕，分析人士纷纷压低期望。

高科技领域或是中心议题

柏林墨卡托中国中心（Merics）专家葛洛尼维根-劳（Jeroen

Groenewegen-Lau）认为，此次会议将强调共同努力，以实现中国技术独立和工业现代化的目标。他向德新社表示，社会富裕程度暂时的损失，成为所接受的代价。如果取得成果，民众是否以及何时能分得一杯羹，此次会议预计不会给出确切信息。

中国国家媒体在会议前夕，也强调领导层致力于将中国变成高科技强国。习近平提出的“新质生产力”被屡次提及。

然而，尽管建设现代化工业是有意义的，但经济学者警告，目前还必须采取其他措施。国际货币基金组织新近建议，要持续增长，中国应扩大内需，发展以消费为导向的经济。

民众日常忧虑或无明确答案

批评人士也表示，习近平的高科技雄心落实的过程中，许多中国人的日常忧虑却被忽视。消费停滞，因许多家庭为未来担忧。周一公布的其它经济数据也显示出情况的严峻。作为中国民众购买力重要指标的社会消费品零售总额，6月同比仅增加2%，这是一年多来的最低值。

对许多中国家庭而言，忧虑首当其冲是房地产市场危机的持续以及失业率居高不下。特别是年轻人难以找到工作。观察人士担心，此次三中全会无法为此提供所期待的答案。

ING银行大中国区首席经济师宋林（音译，Lynn Song）表示，总体而言，令人失望的GDP数据显示，要实现5%增长目标仍有挑战。

他向德新社表示，房地产以及股票价格下跌、再加上多种工业行业削减成本带来的低工资水平，导致财富的负增长效应，压低了消费，并导致人们消费模式的转变。

已持续数年的房地产危机6月加剧，新房价格下跌速度为九年来最快，进一步打击消费者信心以及债台高筑的地方政府卖地创收的能力。2024年上半年，房地产投资下降10.1%，住房销售面积下降了19%。多座城市因无力支付运营成本而暂停公交运输服务。

中国的经济增长一直存在不平衡，工业产出超过国内需求。尽管出口保持稳健，但北京与其它国家的贸易紧张也加剧，对增长前景构成威胁。

本月早些时候中国公布的数据显示，6月出口同比增长8.6%，而进口则出乎意料地下降2.3%。路透社分析认为，这也与制造商在贸易伙伴加征关税前提前交付订单有关。

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分析：不大可能出现显著政策转向

穆迪信用研究首席分析师克鲁斯（Harry Murphy Cruise）表示，尽管改革的理由很充分，但出现特别激动人心的消息的可能性不大。“大的政策转向可能被视为承认失败，肯定丢面子。由于预计仅会有少量改革，我们预期中国只能勉强达到‘约5%的’目标。”

克鲁斯向法新社表示，预期会对扩大高科技制造业进行适度调整，向住房以及家庭提供零星支持。

投资者也会观望，政府过去这些年加强对经济的控制权，如今是否会采取措施改善民营企业的经营环境。

（综合报道）

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