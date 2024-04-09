中俄齊抗西方制裁 王毅：反對「築牆設壘」

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中俄外長會9日登場，在俄烏戰爭持續超過2年的當下，中俄兩國的密切往來再度引發歐美質疑聲浪。美國財長耶倫8日也在北京，警告中企不得提供物資支持俄國的戰爭；對於歐美制裁，王毅與拉夫羅夫怎麼回應？
（德國之聲中文網）俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）週二（4月9日）在北京會晤中國國家主席習近平及外長王毅，雙方重申中俄關係提高到「歷史最高水平」。
此前路透社曾有消息指出，俄國總統普丁5月將造訪中國。因此拉夫羅夫此行也被視為是替下一場「普習會」鋪路。若是成真，這將是普丁今年3月再度連任以來首次出訪外國；他上一次訪中，是去年10月在北京參加「一帶一路」峰會。
中國外交部新聞稿指出，王毅形容中俄之間的互動是「合作共贏典範」，以「不結盟、不對抗、不針對第三方」為往來原則，是「國與國交往新路」。
「雙方要始終在大是大非面前堅守正道……旗幟鮮明站在歷史進步一邊。」王毅表示，中俄共同反對「一切霸權霸道霸凌行徑」，也反對「脫鉤斷鏈」和「築牆設壘」等保護主義做法。
據俄羅斯官媒塔斯社及俄新社報導，王毅說中國會繼續與俄國維持穩定的雙邊關係發展，並再次祝賀普丁勝選。報導引述王毅說法：「人民的支持一直是俄羅斯進步的來源。我認為在普丁總統充滿信心的領導下，俄羅斯人民將迎來光明的未來。」
對此，拉夫羅夫感謝了「中國朋友的支持」，並稱俄國總統大選結果顯示俄國人對普丁內外政策「高度信任」，其中當然也包含俄中加強戰略協作夥伴關係的政策路線。
法新社則指出，拉夫羅夫指責西方試圖阻礙中國的經濟、科技發展機會，目的是「消除競爭對手」。他還批評歐美對俄羅斯的制裁「也逐漸開始適用於中國」，而這些制裁政策「粗暴」地違背了國際法。
週一（8日），在拉夫羅夫抵達北京之際，美國財長耶倫（Janet Yellen）也同時在中國。耶倫表示她已向中國強調，中企「絕不可以提供物資支持俄國的戰爭，否則將面臨重大後果」；此外，銀行也不得幫助俄國軍工產業基地進行軍用、軍民兩用產品的交易，否則可能遭到美國制裁。
在9日的聯合記者會上，王毅也針對「國際熱點問題」，說明了中方立場。他稱中國積極「勸和促談」，在國際上扮演著「和平」與「穩定」的力量，「堅持發揮建設性作用，從不火上澆油，從不從中漁利」。
王毅提到了對北約的不滿：「反對任何搞陣營對立的『小圈子』，在亞太地區尤其如此。北約不應該把手伸向我們的共同家園，任何分裂對抗的言行在亞太地區都沒有市場和未來。」
關於烏克蘭，中國「支持適時召開俄烏雙方認可、各方平等參與，公平討論所有和平方案的國際會議」。
去年2月俄烏戰爭屆滿1週年之際，中國曾對烏克蘭問題提出立場聲明，呼籲各界尊重各國主權、停火止戰並啟動和談。當時外界解讀，中國希望在國際上形塑「和平使者」的形象。
今年3月，中國再度派遣特使李輝前往歐洲斡旋。不過有觀察指出，跟去年5月相比，李輝第一站變成前往俄國而非烏克蘭，且會見的俄烏官員層級皆降低。儘管中國外交部稱「各方對中方的斡旋努力表示讚賞」，但有歐洲專家認為，李輝此行並不算特別成功。
2022年2月俄國對烏克蘭開戰前夕，普丁曾赴北京，兩國宣示雙方的友誼「無止境」；此後，中國從未公開、明確譴責俄國侵烏舉動。西方各國多次警告中國不要以間接方式援助俄國，並呼籲中國運用對俄國的影響力，促進烏克蘭的和平。
面對歐美大規模制裁，俄羅斯日益仰賴中國。據中國海關統計，兩國貿易額在2023年創下2400億美元的新高紀錄，比前一年增加26.3%；中國對俄出口上升46.9%，對俄進口則增加13%。
（綜合報導）
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