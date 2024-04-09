中俄齊抗西方制裁 王毅：反對「築牆設壘」

（德國之聲中文網）俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）週二（4月9日）在北京會晤中國國家主席習近平及外長王毅，雙方重申中俄關係提高到「歷史最高水平」。

此前路透社曾有消息指出，俄國總統普丁5月將造訪中國。因此拉夫羅夫此行也被視為是替下一場「普習會」鋪路。若是成真，這將是普丁今年3月再度連任以來首次出訪外國；他上一次訪中，是去年10月在北京參加「一帶一路」峰會。

中俄深化關係

中國外交部新聞稿指出，王毅形容中俄之間的互動是「合作共贏典範」，以「不結盟、不對抗、不針對第三方」為往來原則，是「國與國交往新路」。

「雙方要始終在大是大非面前堅守正道……旗幟鮮明站在歷史進步一邊。」王毅表示，中俄共同反對「一切霸權霸道霸凌行徑」，也反對「脫鉤斷鏈」和「築牆設壘」等保護主義做法。

據俄羅斯官媒塔斯社及俄新社報導，王毅說中國會繼續與俄國維持穩定的雙邊關係發展，並再次祝賀普丁勝選。報導引述王毅說法：「人民的支持一直是俄羅斯進步的來源。我認為在普丁總統充滿信心的領導下，俄羅斯人民將迎來光明的未來。」

對此，拉夫羅夫感謝了「中國朋友的支持」，並稱俄國總統大選結果顯示俄國人對普丁內外政策「高度信任」，其中當然也包含俄中加強戰略協作夥伴關係的政策路線。

法新社則指出，拉夫羅夫指責西方試圖阻礙中國的經濟、科技發展機會，目的是「消除競爭對手」。他還批評歐美對俄羅斯的制裁「也逐漸開始適用於中國」，而這些制裁政策「粗暴」地違背了國際法。

週一（8日），在拉夫羅夫抵達北京之際，美國財長耶倫（Janet Yellen）也同時在中國。耶倫表示她已向中國強調，中企「絕不可以提供物資支持俄國的戰爭，否則將面臨重大後果」；此外，銀行也不得幫助俄國軍工產業基地進行軍用、軍民兩用產品的交易，否則可能遭到美國制裁。

中國再對俄烏議題表態

在9日的聯合記者會上，王毅也針對「國際熱點問題」，說明了中方立場。他稱中國積極「勸和促談」，在國際上扮演著「和平」與「穩定」的力量，「堅持發揮建設性作用，從不火上澆油，從不從中漁利」。

王毅提到了對北約的不滿：「反對任何搞陣營對立的『小圈子』，在亞太地區尤其如此。北約不應該把手伸向我們的共同家園，任何分裂對抗的言行在亞太地區都沒有市場和未來。」

關於烏克蘭，中國「支持適時召開俄烏雙方認可、各方平等參與，公平討論所有和平方案的國際會議」。

去年2月俄烏戰爭屆滿1週年之際，中國曾對烏克蘭問題提出立場聲明，呼籲各界尊重各國主權、停火止戰並啟動和談。當時外界解讀，中國希望在國際上形塑「和平使者」的形象。

2023年中俄关系：没有最高只有更高？ 中俄关系“历史最好时期” 2023年初，一位女性在黑龙江省黑河市直播，隔河相望的就是俄罗斯城市布拉戈维申斯克（海兰泡）。中俄在历史上有过“严寒”的时期，如今两国关系却相当热络。中国外交部网站称，当前，中俄关系处于历史最好时期。

2023年中俄关系：没有最高只有更高？ 一带一路见“老朋友” 自2022年2月入侵乌克兰以来，俄罗斯备受国际孤立。然而，2023年10月，普京却作为贵宾在北京受到迎接，出席受到争议的中国“一带一路”项目峰会。习近平在会晤中称普京为“老朋友”。2018年向普京授勋时，他还曾称普京是他“最好的知心朋友”。

2023年中俄关系：没有最高只有更高？ 双边贸易2000亿美元 习近平2023年12月20日会晤俄罗斯总理时表示，今年1-11月，双边贸易已提前实现年2000亿美元的目标——这是原定2024年的目标。中国对俄出口实现50%以上的增长。图为以促进中俄边境贸易为宗旨的黑龙江自贸区黑河片区。

2023年中俄关系：没有最高只有更高？ 对俄汽车出口迅猛 中国的数字显示，特别是对俄汽车出口增长迅猛。中国四个品牌汽车进入俄罗斯市场前五名。中国媒体报道称，从2022年初到如今，中国品牌汽车在俄罗斯市场的占有率不断攀升，如今已占据半壁江山。图为向俄罗斯出口的长城汽车。

2023年中俄关系：没有最高只有更高？ 能源供应增加 俄罗斯是中国第一大能源进口国。去年底，“西伯利亚力量”管道全线贯通。如今，双方正在讨论建设“西伯利亚力量2号”管线。中国媒体报道称，俄气公司表示，今年前三季度，对华天然气供应量同比增长46.6％。图为俄东部的科维克塔天然气田。

2023年中俄关系：没有最高只有更高？ 军民两用 欧美对于中国一些企业向俄罗斯出口军民两用物资提出批评。西方媒体报道称，中国向俄罗斯提供芯片，以及可用于军民两用的无人机和卡车。中国外交部表示，一向谨慎对待军品出口，一贯依法管制两用物资。中国的商务数据显示，对俄出口最多的是机电及电子消费品，占比高达40%。图为烟台港向俄罗斯扎鲁比诺港运送的重型卡车。

2023年中俄关系：没有最高只有更高？ 加强军事关系 除经贸外，两国也承诺加强军事关系。不过专家认为，俄中之间并不会成为北约那样的军事联盟，尽管俄罗斯拥有某些军事科技，中国仍然感兴趣，而中国在芯片领域无疑拥有俄罗斯所需要和进口的技术。今年7月，中俄在日本海举行两国最大规模的联合军演。图为中国战舰在演习后在海参崴休整。

2023年中俄关系：没有最高只有更高？ 2024年：中俄建交75周年 2022年2月普京访华时，中俄发表联合声明称，“两国友好没有止境，合作没有禁区”。中国迄今未谴责俄罗斯对乌克兰的侵略。但分析认为，中俄之间更多是现实主义、特别是纯粹的利益关系；这是一种依赖性的关系，而不是友谊。



今年3月，中國再度派遣特使李輝前往歐洲斡旋。不過有觀察指出，跟去年5月相比，李輝第一站變成前往俄國而非烏克蘭，且會見的俄烏官員層級皆降低。儘管中國外交部稱「各方對中方的斡旋努力表示讚賞」，但有歐洲專家認為，李輝此行並不算特別成功。

2022年2月俄國對烏克蘭開戰前夕，普丁曾赴北京，兩國宣示雙方的友誼「無止境」；此後，中國從未公開、明確譴責俄國侵烏舉動。西方各國多次警告中國不要以間接方式援助俄國，並呼籲中國運用對俄國的影響力，促進烏克蘭的和平。

面對歐美大規模制裁，俄羅斯日益仰賴中國。據中國海關統計，兩國貿易額在2023年創下2400億美元的新高紀錄，比前一年增加26.3%；中國對俄出口上升46.9%，對俄進口則增加13%。

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