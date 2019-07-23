中俄首次战机巡逻 韩国飞弹警告

（德国之声中文网）两架俄罗斯Tu-95轰炸机跟两架中国H-6轰炸机周二 (7月23日) 于韩国与日本附近的领空进行了中国与俄罗斯首次在亚太地区进行的长程空中巡逻，而两国也各自派出一架侦察机随行。 虽然俄罗斯与中国的陆军与海军舰队此前曾举行联合演习，但这是两国首次举行联合空中巡逻。

俄罗斯国防部周二透过声明表示:「中俄举行此次空中巡逻的目的是为了深化两国的关系，提升双方的军事合作与强化两国发动军事行动的能力。 」

此举挑动韩日敏感神经，两国分别派出战机去试图阻碍中俄的空中巡逻，并指控中俄此举已侵犯了日韩的领空，但中国与俄罗斯否认侵犯日韩领空。 韩国的战机朝俄罗斯的A-50军机发射360发警示弹，而韩国国防部也强调这是俄罗斯首次侵犯韩国领空。 但俄罗斯全面否认相关指控。

美国五角大楼周二 (7月23日) 也在第一时间出面支持日韩的行动，表示美国国防部正与日韩相关部门针对中俄的空中巡逻进行协调，并承诺会持续观察相关情势发展。 五角大楼发言人伊斯本 (Dave Eastburn) 表示:「美国全力支持韩国与日本针对中俄空中巡逻做出的响应。 」

美国智库卡内基国际和平研究院莫斯科中心主任特列宁 (Dmitri Trenin) 透过推特表示，中俄在亚太地区展开联合空中巡逻一事将逐渐成为常态。 他说:「中俄的联合空中巡逻在两国签署新的军事协议后，将成为常态。 」

俄罗斯驳斥日韩指控

俄罗斯长程空军部的总司令柯毕拉许 (Sergei Kobylash) 在一场电视演说中表示，俄罗斯战机此次空巡的总共飞时是11小时，而飞行距离则是9000公里。 韩国国防部则说，中俄战机在周二清晨进入韩国的防空识别区，而A-50战机则两度飞入韩国独岛上方领空。

针对日韩的指控，俄罗斯国防部称他们没意识到战机已飞入韩国的防空识别区，而中国外交部则说所有国家的战机在该地区都有自由飞行的权利。 俄罗斯称韩国战机并没有朝它们的轰炸机发射警示弹，而莫斯科则指控两架韩国F-16战机在未与俄罗斯战机沟通的情况下，蓄意飞到俄罗斯轰炸机的飞行路线上。

俄罗斯长程空军部的声明称，俄罗斯战机驾驶在感受到威胁的情况下，应该会迅速调整他们的飞行路线。 柯毕拉许说俄罗斯已向韩国驻莫斯科的军事单位抗议其空军违法且危险的行为。 韩国国防部发言人并未直接响应俄罗斯的指控。

俄日韩互相谴责

韩国的国家安全保室长郑义溶则向俄罗斯国安委员会的秘书派楚谢夫 (Nikolai Patrushev) 发出严正抗议，要求该委员会审视此事件，并做出适当响应。 根据韩国总统办公室，郑义溶表示韩国将严肃看待这起事件，并扬言如果俄罗斯再次做出类似军事举动，韩国将做出强硬的响应。

另一方面，日本则派出战机试图干预中俄的战机，并针对此空中巡逻向俄罗斯与韩国发出抗议。 日本批评韩国在其领空内对俄罗斯发动军事行动，而日本内阁官房长官菅义伟在接受媒体访问时表示:「日本完全无法接受韩国在我们领土内发射警示弹。 」

韩国国防官员告诉路透社，俄罗斯的战机在飞离韩国领空约20分钟后，又再度进入韩国领空，迫使韩国朝俄罗斯战机发出更多的警示弹。 专家认为，中俄此次的军事行动可能会使亚太区的紧张情势升高。

杨威廉/夏立民/李京慧/李鱼 (路透社，美联社)