 中俄领导人通话 普京欲「深化军事合作」 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.12.2022

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中俄领导人通话 普京欲「深化军事合作」

俄罗斯总统普京周五与中国领导人习近平举行视频会晤。普京表示希望加强与中国的军事合作，以对抗西方“前所未有的压力和挑衅”。他还邀请习近平春季对莫斯科进行国事访问。

俄罗斯总统普京与中国领导人习近平12月30日举行视频会晤

俄罗斯总统普京与中国领导人习近平12月30日举行视频会晤

（德国之声中文网）俄罗斯总统普京及中国领导人习近平中国举行视频会议，两人在会上表示将寻求加强两国关系。

在俄罗斯国家电视台播放的视频会议画面中，普京表达了与中国加强军事合作的意愿。普京发表了约8分钟的声明，提到俄罗斯如何与西方国家渐行渐远，后者因其在乌克兰的行动而在经济和政治上排挤俄罗斯，向乌克兰提供武器，并转而讨好长期竞争对手、崛起的全球大国中国。

「亲爱的主席先生，亲爱的朋友，我们期待你明年春天对莫斯科进行国事访问。」普京对习近平说：「这将向全世界展示俄中关系在关键问题上的牢固性。」

俄罗斯卫星通讯社引述普京称，「在全球紧张局势加剧的背景下，俄中关系展现出稳定性，是合作的典范。俄中在国际舞台上的合作有助于建设公平的世界秩序。」

习近平简短的声明则与普京形成鲜明对比。虽然习近平在会议上称普京为「亲爱的朋友」，但他的发言篇幅大约只有普京的四分之一，语气相对克制。根据官方的俄语翻译，习近平并未提及访问莫斯科。

克里姆林宫发言人佩斯科夫表示，尚未确定习近平访问的日期。

普京表示希望加强与中国的军事合作

普京表示希望加强与中国的军事合作

强化军事合作

普京在会晤期间对习近平表示：「面对来自西方前所未有的压力及挑衅，你我对于全球地缘政策格局持续转变的原因、进程和逻辑有着相同看法」。

报道中，普京和习近平没有直接提及乌克兰，但在他们所谓的「地缘政治紧张局势」以及「变乱交织」的国际形势下，两人都表示愿强化莫斯科和北京之间的关系。

习近平提到，「面对变乱交织的国际形势，中俄双方应该始终坚守合作初心，保持战略定力，加强战略协作，坚持互为发展机遇、互为全球伙伴，努力为两国人民创造更多福祉，为世界注入更多稳定性」。

普京则说：「面对日益加剧的地缘政治紧张局势，俄中战略伙伴关系作为稳定因素的重要性正在提升。」

普京还指出，军事合作在两国关系中占据「特殊地位」，克里姆林宫寻求「强化俄中军队之间的合作」。

习近平：愿同俄罗斯一道反对霸凌行径

根据中国外交部发布的新闻稿，习近平在与普京会晤时称，「中方愿同俄方以及全世界所有反对霸权主义和强权政治的进步力量一道，反对任何单边主义、保护主义、霸凌行径，坚定捍卫两国主权、安全、发展利益和国际公平正义。」

他还表示，中俄要在国际事务中密切协调配合，维护联合国权威和国际法地位，维护真正的多边主义，在维护全球粮食安全、能源安全等问题上体现大国担当，发挥表率作用。

根据中国官媒新华网报道，习近平与普京就乌克兰危机交换意见。习近平称，中方注意到俄方表示从未拒绝以外交谈判方式解决冲突，对此表示赞赏。他还表示：「中方将继续秉持客观公正立场，推动国际社会形成合力，为和平解决乌克兰危机发挥建设性作用。」

莫斯科与北京的关系在俄罗斯挥军入侵乌克兰后变得越发紧密。今年二月，习近平与普京签署战略伙伴关系协议，强调两国合作「无上限」。不久后，俄罗斯便在乌克兰展开所谓的「特别军事行动」。

中国迄今拒绝批评莫斯科在乌克兰的行动，尖锐指责美国和北约挑衅俄罗斯，并抨击西方对俄罗斯实施的惩罚性制裁。俄罗斯则在台湾问题上坚定支持中国立场。

自欧洲国家因乌克兰战争断绝与俄罗斯的关系后，俄罗斯已取代沙特阿拉伯成为中国的最大原油供应国。

（路透社、美联社、法新社）

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