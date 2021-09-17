中俄领导人呼吁国际社会为阿富汗提供援助

（德国之声中文网）今天（9月17日）上海合作组织成员国元首理事会第21次会议在塔吉克斯坦首都杜尚别举行。

俄罗斯总统普京以视频方式出席会议并表示，考虑到阿富汗人民的福祉和民生，国际金融机构应该考虑逐渐解除对阿富汗海外资产的冻结。

普京表示，现实要求各方与塔利班开展对话，上合组织成员国应当在阿富汗现政权的承认问题上协调立场。

他说，俄方始终致力于在“中美俄+”模式下解决阿富汗问题，希望继续探索“上合组织+集安条约组织”等新的对话模式，重启“上合组织-阿富汗联络小组”机制，与阿富汗各方进行对话。

中国国家主席习近平同样以视频形式出席该会议。他在会上说， 各成员国应该加强协作，用好“上海合作组织－阿富汗联络组”等平台，推动阿富汗局势平稳过渡，引导阿富汗搭建广泛包容的政治架构，奉行稳健温和的内外政策，坚决打击一切形式的恐怖主义，同周边国家实现友好相处，真正走上和平、稳定、发展的道路。

习近平说， 要坚定制度自信，绝不接受“教师爷”般颐指气使的说教，坚定支持各国探索适合本国国情的发展道路和治理模式。要支持各自平稳推进国内选举等重要政治议程，绝不允许外部势力以任何借口干涉地区国家内政，把本国发展进步的前途命运牢牢掌握在自己手中。

他还说， 阿富汗局势已经发生重大变化，外国军队撤出后，阿富汗历史翻开了新的一页，同时，阿富汗仍面临诸多艰巨任务，需要国际社会特别是地区国家支持和帮助。

有专家表示，阿富汗的经济正处于危机之中，人道主义灾难已迫在眉睫。西方国家一直不愿意向塔利班提供资金支持，除非它能确保维护人权，特别是女性的权利。

中国官方表示，美国及其盟国有责任向阿富汗这个饱受战争蹂躏的国家提供经济和人道主义援助。

巴基斯坦总理伊姆兰·汗也在上合组织会议上呼吁为阿富汗提供经济援助。

印度提醒恐怖主义威胁

印度总理莫迪在会议中发表视频声明称，国际社会在是否承认塔利班新政府的问题上必须共同做出决定，印度支持联合国在这个问题上的核心作用。

莫迪还表示，阿富汗最近的事态发展将对印度等邻国产生极大影响，阿富汗的不稳定局势和原教旨主义将导致全世界面临恐怖主义分子和极端主义意识形态威胁。

“其他极端主义团体也可能受到鼓励，通过暴力获取权力。我们所有国家在过去都是恐怖主义的受害者，”莫迪表示。“我们必须共同确保阿富汗的土地不被用来在任何国家传播恐怖主义"。

他同时警告称，大量的先进武器仍然在阿富汗，并敦促上海合作组织在监控武器流散和加强信息共享方面发挥积极作用。

塔利班接管阿富汗后，拜登政府表示，阿富汗央行在美国的任资产都不会提供给塔利班。

国际货币基金组织表示，阿富汗将无法从该机构获得贷款。

上海合作组织包括中国、印度、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯、巴基斯坦、塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦。阿富汗是该组织的观察员国。

（路透社、法新社）

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