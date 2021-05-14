中俄领导人出席核电站开工仪式 美媒:联手抗美

（德国之声中文网）中国中央电视台直播了中国国家主席习近平和俄罗斯总统普京以视频连线方式共同参加了中国田湾核电站和徐大堡核电站新核能设施的开工仪式。

习近平在致辞时表示：“今年是《中俄睦邻友好合作条约》签署20周年。我同普京总统商定，将在更高水平、更广领域、更深层次推进双边关系向前发展。面对世纪疫情叠加百年变局，中俄相互坚定支持，密切有效协作，生动诠释了中俄新时代全面战略协作伙伴关系的深刻内涵。 ”

普京在开工仪式上说：“自《俄中睦邻友好合作条约》签署以来，（俄中）两国在加强各领域互信和多层次合作方面取得重要成就。可以说，当前俄中关系达到历史最高水平。”

他还表示：“我相信，俄罗斯和中国将来还会有很多雄心勃勃且成功的双边创举。我们愿继续发展合作建设核电站的经验，在研发和运用低碳技术及其他技术方面发展创新伙伴关系。”

据新华社报道，田湾核电站7号、8号机组和徐大堡核电站3号、4号机组是2018年6月中俄两国元首见证签署的双方核能领域一揽子合作协议中的重要项目，建成投产后年发电量将达到376亿千瓦时，相当于每年减少二氧化碳排放3068万吨。

预计这两座核电站将于2026年和2028年分别建成投产。

据俄罗斯卫星通讯社报道，田湾核电站是中国与俄罗斯迄今为止最大的技术经济合作项目。田湾1号至4号机组采用俄罗斯VVER-1000型核电机组，5号、6号机组采用中核集团自主M310+改进机型，7号、8号机组拟采用俄罗斯3+代VVER-1200核电机组。

今年4月22日，习近平在参加美国总统拜登邀请并主持的全球线上气候峰会时再次重申， 中国将力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和。

所以一直以来，中国也在努力降低对煤炭发电的依赖性。2019年， 中国核电发电装机容量占全国的2.42%，核电发电量大概占全国发电量的4.88%。

去年，中国核能行业协会秘书长张廷克在接受中央电视台采访时说，核电在中国未来能源转型过程中间能源需求还有很大的空间。“三代核电在未来会发挥一个非常重要的作用”。

美联社撰文认为，中俄两国在核电站项目上的合作，政治意义与经济意义同样重要。

美联社指出，普京和习近平的关系日益密切部分原因是他们都是专制体制的领导人，在国内镇压所有的反对派，同时要求在他们统治下经济获益的人必须完全忠诚。

与此同时，莫斯科和北京在外交政策上密切配合，特别是美国呼吁政治自由化和人道主义干预的时候，俄中两国均表示反对。这两个国家都对美国特别是在中东地区的外交政策提出了强烈的批评。双方还试图通过上合组织限制美国在中亚地区的影响力。

中国也是俄罗斯石油和天然气的重要销售市场。中国也曾大量购买俄罗斯战机和其他军事科技。虽然西方对俄罗斯的制裁限制了俄罗斯的消费力，但俄罗斯仍然是中国机械械和一般消费品的主要出口市场。

（美联社、俄罗斯卫星通讯社）

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