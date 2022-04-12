中俄贸易3月同比增长12%

（德国之声中文网）中国海关总署周三（4月13日）发布的数据显示，今年3月，中国对俄进出口比去年同期增长了12.76%, 达到116.7亿美元。同俄罗斯开始对乌战争的今年2月的25.7%的增幅相比，对俄贸易的增幅已经有所回落。不过尽管如此，对俄贸易还是远远超过中国同世界其他各国贸易额7.75%的增幅。今年3月，中国同世界各国的贸易总额为5047.9亿美元。

今年2月24日，俄罗斯军队开进乌克兰，并宣称本次"特别军事行动"的目的是要对乌克兰"去纳粹化和去军事化"。

北京迄今拒绝将俄方的行动称之为侵略战争，并多次重申西方对俄罗斯发起的制裁行动是非法的。

俄罗斯发动侵乌战争数周之前，中国和俄罗斯宣布开展"无上限"战略伙伴合作。去年一年，中俄之间的贸易额增长高达35.8%，贸易总额达到了创纪录的1469亿美元。

随着西方对俄制裁力度的加强，中国也加大了从俄罗斯的进口量，从而缓解了制裁对俄罗斯经济的冲击。但分析家们普遍认为，目前并没有迹象显示中国在违反西方的制裁规定。

今年第一季度，中国对俄贸易同比增加了30.45%, 同此前一个季度的增幅相当。俄罗斯是中国在原油、天然气、煤炭以及农产品领域的重要供货商。

俄罗斯前财政部长库德林周二表示，受通货膨胀和资本外流影响，2022年俄罗斯经济将下滑10%。

受俄乌战争的影响，世界贸易组织也在周二下调了对全球贸易增幅的预估。

（综合报道）

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