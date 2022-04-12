 中俄贸易3月同比增长12% | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.04.2022

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新闻广角

中俄贸易3月同比增长12%

今年3月，中国对俄贸易总额同比增加了12%，增幅虽小于今年2月，但仍高于中国对外贸易的整体发展。俄罗斯侵犯乌克兰引发制裁浪潮后，中国对西方国家的制裁措施提出强烈批评。

Russland | Bau der Gaspipeline Power of Siberia

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乌克兰战争爆发以来，俄中两国外长首次举行面对面会晤。俄罗斯外长拉夫罗夫和中国外长王毅表示两国将加强双边关系和在国际事务上的协调。

世界多國團結要求俄羅斯立刻停戰的同時，北京「堅持和平卻不譴責」的做法格外引人關注，現在歐美開始採取實際行動回應中國這一立場。将延长任期一年的北约秘书长史托騰柏格谴责中国对俄罗斯提供政治支持，并明目张胆地散布谎言。

美國再次警告中國如果支持俄羅斯可能會遭到制裁。美官員也以此為例要北京小心處理台灣問題，並申明在經濟和軍事上的後果。

（德国之声中文网）中国海关总署周三（4月13日）发布的数据显示，今年3月，中国对俄进出口比去年同期增长了12.76%, 达到116.7亿美元。同俄罗斯开始对乌战争的今年2月的25.7%的增幅相比，对俄贸易的增幅已经有所回落。不过尽管如此，对俄贸易还是远远超过中国同世界其他各国贸易额7.75%的增幅。今年3月，中国同世界各国的贸易总额为5047.9亿美元。

今年2月24日，俄罗斯军队开进乌克兰，并宣称本次"特别军事行动"的目的是要对乌克兰"去纳粹化和去军事化"。

北京迄今拒绝将俄方的行动称之为侵略战争，并多次重申西方对俄罗斯发起的制裁行动是非法的。

俄罗斯发动侵乌战争数周之前，中国和俄罗斯宣布开展"无上限"战略伙伴合作。去年一年，中俄之间的贸易额增长高达35.8%，贸易总额达到了创纪录的1469亿美元。

China Russland Wladimir Putin und Xi Jinping

俄罗斯入侵乌克兰前夕，中俄两国建立起”无止境“的伙伴关系。图为正在北京访问的普京总统。

随着西方对俄制裁力度的加强，中国也加大了从俄罗斯的进口量，从而缓解了制裁对俄罗斯经济的冲击。但分析家们普遍认为，目前并没有迹象显示中国在违反西方的制裁规定。

今年第一季度，中国对俄贸易同比增加了30.45%, 同此前一个季度的增幅相当。俄罗斯是中国在原油、天然气、煤炭以及农产品领域的重要供货商。

俄罗斯前财政部长库德林周二表示，受通货膨胀和资本外流影响，2022年俄罗斯经济将下滑10%。

受俄乌战争的影响，世界贸易组织也在周二下调了对全球贸易增幅的预估。

（综合报道）

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