中俄贸易来往激增 中国天然气进出口总量齐飙

俄乌战争期间，中国在面对俄罗斯时红黑都下注，力求不当"输家"的做事风格成果初显。最新的贸易数据表明，俄罗斯已经连续第三个月稳坐中国最大石油供应国位置。在天然气领域，中国进口和出口的力度都明显增大。
（德国之声中文网）德新社周六发布报道称，根据中国海关总署公布的最新数据，2022年7月，俄罗斯连续第三个月稳坐中国最大石油供应国位置。当月中国从俄罗斯的石油进口量达到715万吨，比去年同期增长了7.6%。
同时，中国从俄罗斯的煤炭进口量上升至5年来的最高水平。根据中国海关总署本周六公布的最新数字，今年7月中国从俄罗斯进口了742万吨煤炭，不仅高于6月份的612万吨。与去年同期相比也增长了14%。
与6月份729万吨的数据相比，中国7月从俄罗斯的石油进口总量有所下降。但仍然没有改变俄罗斯是目前中国最大石油供应国的地位。俄乌战争爆发以来，欧盟一直在寻求减少对俄罗斯能源的依赖性。而中国政府则可以利用俄罗斯能源销路变窄的现状，购买了大量的廉价能源。但最近数月，中国原油进口总量回落，接近4年来最低水平，原因是，严格防疫措施导致对燃料需求的减少。
从中国海关总署最新的公布的7月份进出口数据统计中，可以看出进口石油、石油产品及有关原料的人民币计价总量超过2225千亿，与去年同期相比暴增了41%。天然气及人造气类产品进口额也超过了434亿人民币的规模，与去年同期相比暴增47.3。但值得注意的是，中国7月同类天然气产品的出口额也出现暴增，出口增幅与进口增幅基本持平，达到48.7%。
乌克兰战争爆发半年后，中国和俄罗斯的贸易往来激增。7月的最新数据显示，中国与俄罗斯的贸易进出口总额与去年同期相比增长了近30%。其中进口总额更是增长了近49.2%，出口额相比之下只实现了5.3%的增长。当月同样实现贸易额大幅度增长的还包括朝鲜，进出口总额与去年同期相比增长380%，其中中国向朝鲜的出口额实现了超过400%的增长率，进口额的增速则接近270%。
今年2月4日至5日期间，也就是国际奥林匹克东奥会在中国拉开帷幕，距离之后俄罗斯向乌克兰发动侵略战争不足20天的时候。中国国家主席和到访的俄罗斯总统普京签署了《中俄关于新时代国际关系和全球可持续发展的联合声明》。时任外交部副部长乐玉成当时表示："中俄关系上不封顶，没有终点站，只有加油站"，引发了国际社会的强烈关注。诸多分析观点认为，这清晰的彰显了中国和俄罗斯的结盟关系。而在俄乌战争爆发之后，中国官方的有关表态好似在轮盘游戏中红黑都下注，力求不当"输家"的风格。在强调支持乌克兰维护领土主权完整的同时，又坚定强调俄罗斯合理的安全关切必须得以重视。
（德新社、中国海关总署等）
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中方对俄乌战争和中俄关系的官方表态好似在轮盘游戏中红黑都下注，力求不当"输家"。中国驻美大使秦刚最新的表态，再次对外宣称中国和俄罗斯“不结盟”，但同时也将“冷战思维”的“锅”甩给了美方。
《华尔街日报》援引知情人士表示，习近平计划9月中旬前往中亚出席上合组织峰会。峰会期间他或与俄罗斯总统普京见面。消息人士还透露，美国众议院院长佩洛西访台后，北京临时增加了习近平这次的中亚之行。