 中俄贸易来往激增 中国天然气进出口总量齐飙 | 经济纵横 | DW | 21.08.2022

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经济纵横

中俄贸易来往激增 中国天然气进出口总量齐飙

俄乌战争期间，中国在面对俄罗斯时红黑都下注，力求不当"输家"的做事风格成果初显。最新的贸易数据表明，俄罗斯已经连续第三个月稳坐中国最大石油供应国位置。在天然气领域，中国进口和出口的力度都明显增大。

Russische und chinesische Flagge auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking

（德国之声中文网）德新社周六发布报道称，根据中国海关总署公布的最新数据，2022年7月，俄罗斯连续第三个月稳坐中国最大石油供应国位置。当月中国从俄罗斯的石油进口量达到715万吨，比去年同期增长了7.6%。

同时，中国从俄罗斯的煤炭进口量上升至5年来的最高水平。根据中国海关总署本周六公布的最新数字，今年7月中国从俄罗斯进口了742万吨煤炭，不仅高于6月份的612万吨。与去年同期相比也增长了14%。

与6月份729万吨的数据相比，中国7月从俄罗斯的石油进口总量有所下降。但仍然没有改变俄罗斯是目前中国最大石油供应国的地位。俄乌战争爆发以来，欧盟一直在寻求减少对俄罗斯能源的依赖性。而中国政府则可以利用俄罗斯能源销路变窄的现状，购买了大量的廉价能源。但最近数月，中国原油进口总量回落，接近4年来最低水平，原因是，严格防疫措施导致对燃料需求的减少。

俄乌战争期间 中国大幅加大了从俄罗斯购买天然气的力度（资料图片）

俄乌战争期间 中国大幅加大了从俄罗斯购买天然气的力度（资料图片）

欧洲缺气 中国进出口量齐飙

从中国海关总署最新的公布的7月份进出口数据统计中，可以看出进口石油、石油产品及有关原料的人民币计价总量超过2225千亿，与去年同期相比暴增了41%。天然气及人造气类产品进口额也超过了434亿人民币的规模，与去年同期相比暴增47.3。但值得注意的是，中国7月同类天然气产品的出口额也出现暴增，出口增幅与进口增幅基本持平，达到48.7%。

乌克兰战争爆发半年后，中国和俄罗斯的贸易往来激增。7月的最新数据显示，中国与俄罗斯的贸易进出口总额与去年同期相比增长了近30%。其中进口总额更是增长了近49.2%，出口额相比之下只实现了5.3%的增长。当月同样实现贸易额大幅度增长的还包括朝鲜，进出口总额与去年同期相比增长380%，其中中国向朝鲜的出口额实现了超过400%的增长率，进口额的增速则接近270%。

今年2月4日至5日期间，也就是国际奥林匹克东奥会在中国拉开帷幕，距离之后俄罗斯向乌克兰发动侵略战争不足20天的时候。中国国家主席和到访的俄罗斯总统普京签署了《中俄关于新时代国际关系和全球可持续发展的联合声明》。时任外交部副部长乐玉成当时表示："中俄关系上不封顶，没有终点站，只有加油站"，引发了国际社会的强烈关注。诸多分析观点认为，这清晰的彰显了中国和俄罗斯的结盟关系。而在俄乌战争爆发之后，中国官方的有关表态好似在轮盘游戏中红黑都下注，力求不当"输家"的风格。在强调支持乌克兰维护领土主权完整的同时，又坚定强调俄罗斯合理的安全关切必须得以重视。

（德新社、中国海关总署等）

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