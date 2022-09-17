中俄西伯利亚天然气管道暂停输气一周

（德国之声中文网）俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom）9月20日通过Telegram发布消息称，将于9月22日至29日暂停通过"西伯利亚力量"管道对中国供气，原因是该天然气管道将进行例行检修工作。

该消息称，根据Gazprom与中石油签署的《中俄东线天然气购销协议》，每年两次对"西伯利亚力量"天然气管道设备和系统进行预防检修，分别在春季和秋季。

"西伯利亚力量"在中国亦称中俄东线天然气管道，起自俄罗斯东西伯利亚，由布拉戈维申斯克（Blagoveshchensk）进入中国黑龙江省黑河。俄罗斯境内管道全长约3000公里，中国境内段有3371公里。

这一管道于2019年12月正式投产通气。当时在视频通气典礼上，普京和习近平都强调该管道对中俄能源合作具有重大意义。Gazprom与中石油签署了为期30年的东线供气合同，约定该管道每年向中方供应380亿立方米天然气。

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分析：不会步"北溪"后尘

9月初，Gazprom亦因检修暂停通过"北溪1号"管道向德国输送天然气。但在检修结束后一直未恢复通气。俄方的理由是发现设备漏油，而维修只能在加拿大的原厂进行。

此前，Gazprom还曾以在加拿大检修的涡轮机无法运返为理由，一再减少"北溪1号"的输气量。柏林政府则推测，所谓设备和技术问题不过是莫斯科借口，目的是对欧洲施加压力，迫使其放宽因乌克兰战争对俄罗斯实施的制裁。

德新社的报道称，政治观察家不认为俄罗斯天然气公司此次暂停对中国输气会造成"断气"的局面，因为中俄关系并未因乌克兰战争受到冲击。相反，由于受到西方制裁，包括能源进口方面的制裁，俄罗斯正在试图扩大对中国的天然气出口。

中俄之间，除了东线输气管道之外，还在计划修建途经蒙古国、通往中国的"西伯利亚2号"天然气管道项目，即中俄西线天然气管道。两条管线项目虽然同时开始规划，但东线建成数年后，西线尚无实质性进展。

今年7月，蒙古国总理奥云额尔登表示，该项目的可行性研究已经完成，相信建造将于2024年开始。上周，在乌兹别克斯坦撒马尔罕举行的上海合作组织峰会上，中蒙俄领导人在三方会晤中，也表示将推进中俄天然气管道过境蒙古国铺设项目。

（德新社、路透社）

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