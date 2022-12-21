 中俄聯合軍演 莫斯科：回應美國印太軍力集結 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.12.2022

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中俄聯合軍演 莫斯科：回應美國印太軍力集結

中國與俄羅斯22日舉行聯合軍演，兩國派出多艘軍艦與軍機參與。俄羅斯國防部稱，演習目的是要加強兩國海軍合作，也是對美國在印太地區軍事潛力集結的自然反應。

俄羅斯和中國在東中國海進行了聯合行動演習。

俄羅斯和中國在東中國海進行了聯合行動演習。

（德國之聲中文網）俄羅斯和中國軍艦週四（12月22日）在東中國海進行了聯合行動演習。美聯社指出，這一系列演習反映兩國國防合作不斷加強的趨勢。

俄羅斯國防部說，俄羅斯太平洋艦隊的瓦良格號導彈巡洋艦、沙波什尼科夫元帥號驅逐艦和兩艘護衛艦參與了從21日開始的演習。中國則為這次演習部署了兩艘驅逐艦、一艘柴油潛艇和其他幾艘船。

俄羅斯國防部透露，俄羅斯和中國的戰機也參加了為期一週的演習，內容包括射擊練習和反潛演習。主要目標是「加強俄羅斯聯邦和中華人民共和國之間的海軍合作，維護亞太地區的和平與穩定。」

此外，俄羅斯陸軍總司令格拉西莫夫（Valery Gerasimov）稱，俄羅斯和中國的聯合海軍演習是為了回應美軍態。他說：「這種合作是對美國在該地區咄咄逼人的軍事潛力集結的自然反應。我們正在進行的演習是嚴格遵守國際法的。」

格拉西莫夫在與外國軍事代表的簡報中說，這次演習的目的是要提高中俄兩國部隊的戰鬥準備，以及抵禦新挑戰與威嚇的能力。他表示：「我們不會像華府那樣，在印太地區建立任何聯盟與新的分界線。」

俄羅斯前領導人梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）本週稍早出訪中國，並與中國國家領導人習近平會談，雙方提到國際安全和烏克蘭衝突。據新華社報導，習近平在會談中表示，希望烏克蘭衝突各方「保持理性克制，開展全面對話，通過政治方式解決安全領域共同關切」。

中國今年初宣布與俄羅斯建立「無限制」的友誼，並拒絕直接批評俄羅斯的軍事行為。

中國今年初宣布與俄羅斯建立「無限制」的友誼，並拒絕直接批評俄羅斯的軍事行為。

自俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）2月24日派軍隊入侵烏克蘭以來，莫斯科和北京之間的軍事關係日益加強。中國今年初宣布與俄羅斯建立「無限制」的友誼，並拒絕直接批評俄羅斯的軍事行為，反而指責美國與北約挑釁克里姆林宮，並譴責西方國家對俄羅斯實施懲罰性制裁。

另一方面，中國與美國因台灣問題而緊張關係，俄羅斯對此強烈支持中國。今年9月，中國派超過2000名士兵與300多輛軍車、21架戰機與3艘軍艦參與了俄羅斯舉行的全面聯合演習。

（美聯社、法新社）

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