 中俄聯合軍演登場 華府關切印度出兵 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.09.2022

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中俄聯合軍演登場 華府關切印度出兵

俄羅斯國防部於週四（9月1日）舉行為期一週的「東方-2022」聯合軍演。中國解放軍大舉出動陸、海、空三軍的兵力赴訓練場地，外界認為這是中、俄合作的一大指標。此外，華府對印度出兵參與軍演表達關切。

Wostok 2022 Militärübung in Russland, feierliche Eröffnung

由俄羅斯主辦的「東方-2022」軍演於9月1日至7日登場。中國、印度等13個和俄國友好的國家一起參加。

（德國之聲中文網）俄羅斯週四（9月1日）啓動了為期一週的「東方-2022」（Vostok-2022）聯合軍演，與莫斯科友好的國家，包含中國、印度皆派兵參加。專家指出，此次軍演顯示莫斯科和北京之間日益增長的防務合作，因為它們都面臨著與美國的緊張關係。

俄羅斯國防部表示，名為「東方-2022」的聯合軍演，自週四（1日）登場，地點分散在俄羅斯東部7個軍事訓練場地，以及鄂霍次克海和日本海海域。總計會有超過5萬名軍人，以及超過5000件武器和軍事裝備，包括140架飛機、60艘戰艦、快艇和支援船將參加演習。

美聯社報導，俄羅斯總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）將親自監督這次與前蘇聯國家、中國、印度、塔吉克斯坦、蒙古等國展開的軍演。

Wostok 2022 Militärübung in Russland, feierliche Eröffnung

俄羅斯「東方-2022」聯合軍演涵蓋日本北方領土，總參與人數約5萬人。

中國官媒新華社指出，中方參演部隊主要由北部戰區所屬陸軍、海軍和空軍部隊組成，參演兵力逾2000人，各型車輛（裝備）300台，固定翼飛機和直升機21架，艦船3艘。

中俄向美國發出信號

中國官媒《環球時報》指出，中國首次從其三個軍種中，派出部隊參加俄羅斯演習，這也標誌著中俄軍事合作和互信的廣度和深度。

長期關注中俄關係的政治分析家加布耶夫（Alexander Gabuyev）說道：「北京向美國表明它有能力，向美國及其他利益者施壓，這一點非常重要。」

加布耶夫認為，中國與莫斯科的聯合演習旨在發出信號，「如果（美國）對北京持續施壓，北京將別無選擇，只能加強與俄羅斯的軍事夥伴關係」。他補充：「這將直接影響到美國及其盟友的利益，包括日本。」

Wostok 2022 Militärübung in Russland

中國首次派出陸海空三軍參加俄羅斯主辦的「東方-2022」軍演。

加布耶夫表示，克里姆林宮方面想藉此表明，即使莫斯科的軍隊在烏克蘭參與軍事行動，其仍有足夠軍事力量進行大規模演習。

美聯社稱，這次演習延續了近年來俄羅斯和中國的一系列聯合軍事合作，包括海軍演習和遠程轟炸機在日本海和東中國海上空的巡邏。去年，俄羅斯軍隊首次部署到中國境內進行聯合演習。

中國國防部發言人譚克非上校日前表示，這次軍演旨在深化與參演各國軍隊之間的務實友好合作，提升參演各方戰略協作水平，增強共同應對多種安全威脅的能力。

華府關切印度派兵參加

印度國防部週四（9月1日）表示，印度軍隊的士兵已經抵達俄羅斯，展開為期一週的軍事演習。而在這之後，美國表示對任何國家現在與俄羅斯進行演習感到擔憂。

印度政府表示，該國軍隊經常與其他國家一起，參加在俄羅斯舉行的多邊演習。俄羅斯是印度最大的軍事武器供應國。

印度國防部在一份聲明中提到，一支印度陸軍特遣隊已抵達演習地點，「在未來七天內將進行聯合演習，包括聯合實地訓練演習、戰鬥討論和火力演習等」。

路透社報導，美國近年來深化與印度的軍事夥伴關係，同時兩國也都是四方安全對話（Quad）的成員國，其他2個成員國為日本和澳大利亞。但對於印度軍隊在俄羅斯參加軍演，華府表達關切。

白宮新聞發言人皮埃爾（Karine Jean-Pierre）週二（30日）表示：「在俄羅斯對烏克蘭發動無端、殘忍的戰爭時，美國關切任何國家與俄羅斯進行演習。」

皮埃爾接著說：「但是，當然每個參與國都會自行做出判斷。」

（綜合報導）

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