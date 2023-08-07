中俄聯合艦隊逼近阿拉斯加 美派軍監視

（德國之聲中文網）美國媒體周日（8月6日）有消息指出，由中國和俄羅斯組成的11艘聯合艦隊上週現身阿拉斯加的阿留申群島海域，美方派出4艘船艦和軍機監控。專家研判，這是史上第一次有中俄大規模艦隊靠近美國海岸。

上個月起開始擔任阿拉斯加地區美國海岸警衛隊指揮官的摩爾少將（Nathan Moore）在接受《華爾街日報》訪問時表示：「這些戰鬥人員一起組成水面行動小組並一起行動，這是非常罕見的。」美軍的北方司令部一位發言人證實，俄羅斯和中國在阿拉斯加附近進行了聯合海軍巡邏，但沒有具體說明這些船隻數量，或是出現的具體位置。

「我們指揮下的空中和海上軍力開展了行動，以確保美國和加拿大的防禦。（中俄）巡邏艦隊仍在國際水域，不被視為威脅」，北方司令部表示。

一名美國國防官員表示，包含麥凱恩號（USS John McCain）、本福德號（USS Benfold）、芬恩號（USS John Finn）和鍾雲號（USS Chung-Hoon）等四艘美軍的驅逐艦，對這支中俄艦隊的逼近做出了回應，以跟踪其行動。而除了這四艘驅逐艦外，美軍還出動了P-8「海神式」海上巡邏機前往偵查。

《華爾街日報》報導，據美國官員稱，中俄船艦此次的行動是以海上巡邏為名，並未進入到美國領海內，目前已經離開，但美國專家認為，這似乎是接近美國海岸的史上最大規模外國海軍艦隊。

美國傳統基金會（The Heritage Foundation）高級研究員、退役美軍海軍上校薩德勒（Brent Sadler）表示：「這是歷史性的第一次」，同時，若考量到俄烏戰爭的背景，以及當前圍繞台灣的緊張局勢，「這一舉動極為挑釁」。

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中國：並非針對美國

針對這項消息，中國駐華盛頓大使館發言人劉鵬宇表示，此次巡邏並非針對華盛頓，「此舉不針對任何第三方，與當前國際和地區形勢無關」。

俄羅斯駐美國大使館則沒有回應《華爾街日報》的置評請求，但俄羅斯國防部上周五（4日）曾表示，俄羅斯和中國船隻進行了演習，包括通信訓練、直升機在對方艦艇甲板上起降，以及在白令海西南部舉行的聯合反潛演習。

根據《華爾街日報》，俄羅斯國防部補充，自聯合巡邏開始以來，兩國艦艇已航行超過2300海浬，其中包括在日本海和鄂霍次克海的行動。而根據中俄兩軍年度合作計劃，兩國海軍艦艇近期在西太平洋和北太平洋相關海域進行聯合海上巡邏。

美參議員：樂見美國發出更強訊息

英國《衛報》報導，對接近阿留申群島的中俄聯合巡邏隊，阿拉斯加州的共和黨籍參議員穆爾科夫斯基（Lisa Murkowski）和沙利文（Dan Sullivan）稱他們密切關注局勢。

穆爾科斯基說：「這清楚地提醒我們，阿拉斯加與中國和俄羅斯毗鄰，以及為我們的國家在國防和領土主權方面發揮的重要作用」。

同為共和黨籍的沙利文也回應了穆爾科夫斯基的觀點，他說：「11艘中國和俄羅斯軍艦在阿拉斯加海岸一起行動的入侵再次提醒我們，我們已經進入了一個由北京還有莫斯科獨裁者領導的威權侵略新時代」。

他接著將這種情況與去年9月的情況進行了比較，當時一艘美國海岸警衛隊快艇在阿拉斯加附近，發現了總共7艘的中國和俄羅斯海軍艦艇。

「去年夏天，中國和俄羅斯海軍在阿拉斯加海岸進行了類似的行動」，沙利文說，「有鑑於我們的反應不慍不火，我強烈鼓勵高級軍事領導人做好準備，一旦中俄在我國沿海發生另一次聯合海軍行動，將做出更強有力的反應」。

而針對美國海軍派出4艘驅逐艦面對中俄艦隊，沙利文也讚許，「這發出了一個強烈的信息：美國將毫不猶豫地保護和捍衛我們在阿拉斯加的重要國家利益」。

（美國《華爾街日報》、英國《衛報》）

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