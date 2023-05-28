中俄第六次联合巡航 日韩派战机紧急起飞

（德国之声中文网）中国和俄罗斯周二和周三（6月6日、6月7日）在日本海、东海、太平洋西部空域进行了自2019年以来的第六次联合战略巡航。

中国国防部表示，这次巡航是两军年度合作计划的一部分，并于周三表示，“今日完成第六次联合空中战略巡航第二阶段任务”。

韩日本紧急出动战斗机应对

据韩国军方称，在四架俄罗斯军机和四架中国军机周二进入朝鲜半岛南部和东部的防空区后，韩国派遣战斗机紧急起飞应对。

日本军方表示，日本军方也在周二紧急起飞战斗机，应对中俄轰炸机。据日本共同社援引日防卫省消息，中国H-6轰炸机和俄罗斯TU-95轰炸机各2架从周二上午至下午在日本海至东海长距离联合飞行。日本航空自卫队的战机紧急升空应对。中俄轰炸机并未侵犯日本领空。防卫省判断中俄此举意图明显是示威行动。

在去年11月中国与俄罗斯举行的上一次联合巡航中，中国的 H-6K 轰炸机和俄罗斯的 TU-95 轰炸机和 SU-35 战斗机进入韩国防空识别区（KADIZ） 后，韩国也紧急起飞了战斗机。同时，中国若干轰炸机和两架俄罗斯无人机飞入日本海，日本也同样紧急起飞战斗机。

防空区是各国要求外国飞机采取特殊措施识别其身份的区域。与一个国家的领空——其领土和领海的上空——不同，没有关于防空区的国际法规。

日本政府“严重关切”

中俄联合巡航始于俄罗斯入侵乌克兰以及北京和莫斯科宣布其“无上限”伙伴关系之前，是两国长期扩大双边关系的结果，部分建立在认为美国和其他国家军事力量带来威胁的基础之上。

在2022年5月的联合巡航中，中国战机和俄罗斯战机接近日本领空，适逢日本与美国、印度和澳大利亚领导人举行四方峰会，这让日本感到震惊，尽管中国表示这些飞行并非针对第三方。

针对最新事件，内阁官房长官松野博一周三（6月7日）表示，严重关切中国和俄罗斯在日本周边的联合空中巡航，称其影响日本国家安全。

“不远万里跑到中国的家门口挑衅”

中国在亚太地区的军事力量日益增强，而美国及其在该地区的盟友也增加了军事演习。上周以来，美国、日本和菲律宾的海岸警卫队在南中国海举行了首次三边海军演习。

白宫周一（6月5日）表示，美国军方和中国军方最近在台湾海峡和南中国海的危险靠近事件反映了北京方面日益咄咄逼人，这提高了发生错误的风险，可能导致“有人受伤”。

上周末，一艘中国军舰在台海驶近一艘美国驱逐舰，相距仅有137米。当时，美国和加拿大海军正在敏感的台湾海峡进行联合演习。美国海军指中国军舰“不安全航行”。

中国和美国就在台湾海峡发生的险情互相指责

此前不久，一段视频显示，一架中国战机从一架美国RC-135战斗机机头前掠过，美军机的驾驶舱在湍流中摇晃。美国印太司令部表示，一架中国战斗机5月26日曾在南海的国际领空逼近美国军机。

中国外交部发言人汪文斌周二在例行记者会上说：“美国军用舰机不远万里跑到中国的家门口挑衅。”

他说：“执意到中国的领海领空附近搞什么抵近侦察、耀武扬威。这不是维护‘航行自由’，而是在推行‘航行霸权’，是赤裸裸的军事挑衅行为。”

（路透社）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。