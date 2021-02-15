中俄积极推展疫苗外交 世卫吁各国投入COVAX

(德国之声中文网) 世界卫生组织18日敦促生产新冠疫苗的国家不要单方面分发疫苗，而是该将疫苗捐赠给由世卫主导的新冠疫苗全球取得机制 (COVAX)，以确保疫苗分配的公平性。

在世卫组织总干事谭德塞 (Dr. Tedros Adhanom Ghebreysus) 做出这项呼吁的同时，中国与非洲各国达成分发疫苗的协议，俄罗斯在拉丁美洲多国分发疫苗，欧盟则希望将疫苗提供给较贫穷的成员国。这些协议都是在COVAX的框架之外进行的。

谭德塞说，各国进行一对一的疫苗交易破坏了COVAX公平分配疫苗的目标，并强调，世卫组织的计划可以满足那些部分政府想将疫苗分配给特定国家的请求。

他在18日世卫的例行记者会上说：「如果通过COVAX分配疫苗，我们可以做的是，专用捐款可以分给部分国家，而COVAX的疫苗库存则可以给其他国家。透过这种做法，我们可以达到全球平衡的目标。」

COVAX也得到了流行病防备创新联盟和Gavi疫苗联盟的支持，预计将运送少量的阿斯利康和辉瑞新冠疫苗至全球各国，虽然全球较富裕的国家都已经抢购了大多数西方国家生产的疫苗。

与此同时，全球数国仍在积极推展疫苗外交。俄罗斯与克罗地亚近日针对交付疫苗的问题进行了谈判，而第一批俄罗斯生产的Sputnik V的新冠疫苗将运往墨西哥。

最近几周，中国向纳米比亚丶刚果民主共和国和几内亚提供了数十万剂的新冠疫苗。欧盟则是正在制定自己的疫苗共享机制，这可能会削弱世卫组织推动各国聚焦COVAX的努力。

世卫组织顾问艾尔沃德 (Bruce Aylward) 说，较富裕的欧盟国家和加拿大已经就疫苗共享数量的问题与COVAX进行了讨论，不过至今没有结果。他在18日的记者会上说：「有很多国家对於参与COVAX感兴趣，但不幸的是，我们还没有看到哪些国家将这些兴趣转化为实际捐赠疫苗给COVAX。」

杨威廉/邹宗翰 (路透社)

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