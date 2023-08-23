 中俄盼金磚擴張 其他成員各有算計 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.08.2023

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时政风云

中俄盼金磚擴張 其他成員各有算計

金磚國家領導人22日舉行會議，規劃這個發展中國家集團的未來發展方向，但在圍繞該集團是否可能擴大其全球影響力，並展開激烈辯論之前，各國早有分歧。

22日的金磚國家工商論壇上，南非總統拉馬福薩、巴西總統盧拉和莫迪（Narendra Modi）親自出席，但習近平卻不在，由中國商務部長王文濤代表出席，引發議論。

22日的金磚國家工商論壇上，南非總統拉馬福薩、巴西總統盧拉和莫迪（Narendra Modi）親自出席，但習近平卻不在，由中國商務部長王文濤代表出席，引發議論。

（德國之聲中文網）路透社報導，8月22日至24日在南非約翰內斯堡舉行的金磚國家領導人峰會上，中國國家主席習近平和俄羅斯總統普京想利用這個包括南非、巴西和印度在內的組織，來制衡西方在全球機構中的主導地位。

但是金磚國家異質性很高，像中國是世界第二大經濟體，南非雖然是非洲最發達的經濟體，但經濟體量相對較小。

另一方面，俄羅斯想向西方表明自己仍有朋友，因為南非、中國和印度沒有譴責俄羅斯入侵烏克蘭，而巴西則拒絕與西方國家一起向烏克蘭提供武器，或對莫斯科實施制裁。

但印度最近更向西方靠攏，巴西在新總統的領導下也是如此，加上印度和中國也在有爭議的邊界上發生衝突，這增加了依賴共識的組織決策挑戰。

巴西總統盧拉（Luiz Inacio Lula da Silva）說：「我們不想成為七國集團（G7）、二十國集團（G20）或美國的對立面......我們只是想組織起來。」政治分析人士表示，金磚國家長期以來，一直難以就其在全球秩序中的角色形成一致的觀點。

美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）22日在華盛頓對記者表示，他並不認為金磚國家會成為美國的地緣政治競爭對手。「這是一個非常多元化的國家集合......在關鍵問題上存在不同的觀點」，他說。

蘇利文也表示，華盛頓將繼續推進「與巴西、印度和南非之間牢固的積極關係」，並補充說「我們將繼續管理與中國的關係，並將繼續反擊俄羅斯的侵略」。

中國長期一直希望透過擴大成員資格，為這個已經擁有世界約40%人口和占全球GDP四分之一的組織帶來影響力。俄羅斯也熱衷於擴大成員國規模，而南非總統拉馬福薩在與習近平的會晤中表示支持這一想法。

印度外交大臣夸特拉（Vinay Kwatra）21日表示，印度對中國的主導地位持謹慎態度，並警告不要倉促擴張，但印度擁有「積極的意圖和開放的心態」。 與此同時，巴西擔心金磚國家的擴張會削弱其影響力，儘管盧拉22日重申他希望看到鄰國阿根廷加入該集團。

一位參與該國加入金磚國家談判的阿根廷政府消息人士告訴路透社，預計峰會期間不會接納新成員。

儘管金磚國家東擴的可能性仍懸而未決，但該組織承諾成為發展中國家的捍衛者，並為西方富裕國家主導的世界秩序提供替代方案。

這一承諾已經引起了共鳴。南非官員表示，已有 40 多個國家表示有興趣加入金磚國家，近20個已正式請求入會，其中一些國家還將派了代表團前往約翰內斯堡。

南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）表示：「這表明金磚國家大家庭的重要性、地位和影響力正在不斷增強。」

經濟上，金磚國家支持建立自己的開發銀行，作為世界銀行（World Bank）和國際貨幣基金組織（IMF）的替代品，並提出減少在全球貿易中使用美元的建議。

盧拉22日在社交媒體上發帖稱：「我們希望與歐盟、美國或任何其他國家平等地坐在談判桌上。」

而針對巴西提出以金磚國家貨幣替代美元的想法，南非表示不會討論有關問題。

金砖峰会 南非迎接习近平、卢拉等领导人

不同國家的算盤

22日的金磚國家工商論壇上，南非總統拉馬福薩、巴西總統盧拉和印度總理莫迪（Narendra Modi）親自出席，但習近平卻缺席，並由中國商務部長王文濤代替宣讀發言。

他說：「當前，世界之變、時代之變、歷史之變正以前所未有的方式展開，人類社會走到了關鍵當口。」他也說：「歷史的鐘擺朝向何方，取決於我們的抉擇。」

習近平的聲明中還強調，「中國沒有稱王稱霸的基因」。     

目前尚不清楚當天早些時候，才與東道主拉馬福薩會面的習近平，為何沒有出席工商論壇。中國是金磚國家最強大的經濟體，習近平對南非進行國事訪問只是他今年的第二次國際訪問，正值北京推動迅速擴大金磚國家成員規模。

烏克蘭戰爭後緊張局勢加劇，以及北京與美國日益激烈的競爭，促使中國和俄羅斯尋求加強金磚國家的力量。習近平親自出席，普京則在爭議下以視訊出席會議。

普京在一份預先錄製好的聲明中表示：「我們經濟關係中客觀、不可逆轉的去美元化進程正在加速發展。」

普京因涉嫌在烏克蘭犯下戰爭罪而受到國際逮捕令通緝，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）代表他出席峰會。

俄羅斯經濟正在應對西方因烏克蘭戰爭而實施的制裁， 普京指責制裁「違反了自由貿易和經濟生活的所有基本準則和規則......嚴重影響了全球經濟形勢」。

背景介紹

第十五次金磚國家領導人峰會的主題是「金磚國家與非洲」，此次峰會召開之際，非洲大陸正成為美國、俄羅斯和中國爭奪影響力的新外交戰場。

金磚集團在2009 年開始由四個國家巴西、中國、俄羅斯組成，次年擴大，南非加入。有關官員們表示，「全球南方」（一個廣義術語，指的是西方以外的國家）這些國家很多元，包括印度尼西亞等傳統上不結盟的國家，以及伊朗等公開敵視美國及其盟友的國家。

（路透社、法新社）

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